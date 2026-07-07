هشدار نارنجی هواشناسی برای نیمه شمالی و شرقی استان
هشدار نارنجی گردوخاک و تندباد در اصفهان؛ چند شهر در خطر ۱۶ تیر ۱۴۰۵
اداره هواشناسی اصفهان هشدار نارنجی شماره ۱۳ را برای مناطق شمالی و شرقی استان صادر کرد؛ خطر تندباد، گردوخاک و کاهش دید جادهای تا پنجشنبه ادامه دارد.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان هشدار نارنجی شماره ۱۳ را برای نیمه شمالی و شرقی استان صادر کرده و از بعدازظهر امروز، سهشنبه شانزدهم تیر، تا اواخر وقت پنجشنبه هجدهم تیر معتبر خواهد بود. بر اساس این هشدار، شهرهایی مثل آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نطنز، ورزنه و نایین در معرض وزش باد نسبتا شدید، گردوخاک و طوفانهای لحظهای عصر و شب قرار دارند.
کارشناسان هواشناسی میگویند این سامانه میتواند خطراتی جدی به همراه داشته باشد؛ از سقوط اشیا از ارتفاعات و آسیب به داربست و تابلوهای تبلیغاتی گرفته تا شکستن شاخه درختان فرسوده و خسارت به گلخانهها و محصولات کشاورزی نواحی کویری. کاهش دید در محورهای برونشهری، بهویژه جادههای کویری، از دیگر پیامدهای این وضعیت است که میتواند تردد را با اختلال روبهرو کند.
به رانندگانی که قصد سفر به مناطق کویری استان را دارند توصیه شده در تردد احتیاط کنند، بهخصوص اگر خودرویی سبک یا با سطح جانبی زیاد دارند. ساکنان نواحی بیابانی و کویری، بویژه گروههای حساس مانند سالمندان و بیماران تنفسی، بهتر است در ساعات اوج گردوخاک از ماسک استفاده کنند. هواشناسی همچنین خواستار احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت، و خودداری از پارک خودرو کنار درختان کهنسال یا ساختمانهای نیمهکاره شده است.
در همین حال، بولتن پنجروزه هواشناسی اصفهان نشان میدهد گرمای هوا در اصفهان طی روزهای آینده کاهش محسوسی نخواهد داشت. دمای هوای شهر اصفهان امروز به ۳۸ درجه رسیده و تا پایان هفته در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درجه باقی میماند، در حالی که شبها همچنان حوالی ۲۳ تا ۲۴ درجه خواهد بود. هواشناسی تأکید کرده در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی در دما رخ نخواهد داد، اما وزش باد گاهی شدید همراه با احتمال گردوخاک، بهویژه در ساعات بعدازظهر، در بیشتر روزهای هفته پیشبینی میشود.