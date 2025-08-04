بیوگرافی مهسا طهماسبی و همسرش: از شروع تا کارناوال با عکس

مهسا طهماسبی، بازیگر جوان و محبوب ایرانی، با نقش‌آفرینی در سریال‌های پرطرفدار همچون "دیوار به دیوار" و حضور در رئالیتی شو "کارناوال"، به سرعت در دنیای هنر شناخته شد. در این مقاله، به بررسی بیوگرافی مهسا طهماسبی، آغاز فعالیت‌های هنری، زندگی شخصی، و آثار برجسته‌اش خواهیم پرداخت.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: مهسا طهماسبی( Mehsa Tahmasabi) بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است که در جدیدترین فعالیت خود در رئالیتی شو برنامه کارناوال در شبکه نمایش خانگی حضور داشت، اما به تازگی با انتشار ویدیویی کوتاه در فضای مجازی اعلام کرد که از برنامه کنار گذاشته شده است. در این گزارش به بیوگرافی مهسا طهماسبی و جزئیات مختلف زندگی او خواهیم پرداخت.

مهسا طهماسبی کیست؟

مشخصات فردی

نام کامل: مهسا طهماسبی

تاریخ تولد: 9 آبان 1372

محل تولد: کرج

شغل: بازیگر

نماد ماه تولد: عقرب

مشخصات فیزیکی

قد: 1.69 سانتی متر

وزن: حدودا 58 کیلو

رنگ چشم: قهوه ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی

نام پدر: مرتضی

تعداد برادران: یک برادر

نام همسر : امیر سرچمی

تاریخ ازدواج: 19 دی 1399

نام فرزندان: لئا سرچمی1400

شغل مادر: حسابدار

مشخصات تحصیلی

مدرسه: مدرسه فرزانگان

دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: تئاتر با گرایش عروسکی

مدرک: کارشناسی

بیوگرافی کامل مهسا طهماسبی

کودکی و اوایل زندگی

مهسا طهماسبی در روز یکشنبه 9 آبان 1372(سال خروس) مصادف با 31 اکتبر سال 1993 میلادی در کرج به دنیا آمد اما اصالتا بابلی هستند. وی هم اکنون 30 سال سن دارد.

خانواده

مهسا طهماسبی در خانواده‌ای چهار نفره به دنیا آمد. مادرش حسابدار بوده و تنها یک برادر دارد که چند سالی است به خارج از کشور مهاجرت کرده است.

تحصیلات

تحصیلات مهسا طهماسبی در مقطع کارشناسی در رشته تئاتر با گرایش عروسکی از دانشگاه تهران است. قصد داشت جراح قلب شود، اما پیش از ورود به دانشگاه تصمیم خود را تغییر داد و به تحصیل در رشته هنر پرداخت.

شروع فعالیت

مهسا طهماسبی فعالیت هنری خود را با بازی در تئاتر آغاز کرد. او در سال ۱۳۹۴ با فیلم «ماه در جنگل» به کارگردانی سیامک شایقی جلوی دوربین رفت. اما شهرت او با بازی در سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم در سال ۱۳۹۶ آغاز شد. وی در این سریال نقش کیان را ایفا کرد و توانست به یکی از بازیگران شناخته‌شده تبدیل شود.

علایق و تفریحات

مهسا طهماسبی به ورزش‌های بسکتبال، هندبال و فوتبال علاقه‌مند است و در دوران مدرسه به صورت حرفه‌ای در این رشته‌ها فعالیت داشته است. او همچنین به ورزش بدنسازی علاقه‌مند است و به تاثیرات مثبت ورزش بر روحیه افراد معتقد است.

مهسا طهماسبی و همسرش و فرزندش

مهسا طهماسبی در روز جمعه 19 دی1399 خبر نامزدی خود را با امیر سرچمی در صفحه اینستاگرامش رسانه ای کرد و در روز سه شنبه 1 تیر 1400 مراسم ازدواجشان را برگزار کردند.اطلاعاتی از شغل همسر مهسا طهماسبی منتشر نشده است.

شهریور 1401 مهسا طهماسبی مادر شد.او قبل از به دنیا امدن دختر تابستانی خود در اینستاگرامش نوشت:

برای دختر تابستانیم … زیبای مادر این دنیا با همه سیاهیش و سختیش زیباترین تجربه تو‌خواهد شد. امیدوارم لحظه، لحظه‌اش را مزه کنی و از شیرینیش لذت ببری. سختی‌هاش رو پشت سر بذاری و انسان مهربانی باشی . من و پدرت بیصبرانه منتظر آمدنت هستیم. دوستت دارم ، مادرت مه‌سا …

اینستاگرام مهسا طهماسبی

اینستاگرام مهسا طهماسبی به آدرس mahsatahmasebi.official است که 99.3 هزار فالور دارد، 809 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 364 پست بارگذاری کرده است.وی در آوریل 2017 به شبکه اجتماعی اینستاگرام پیوست و نویدمحمدزاده و بهرام افشاری صفحه وی را فالو کرده اند.

فیلم و سریال های مهسا طهماسبی

دوئت

دوئت اسم فیلم سینمایی در ژانر عاشقانه به کارگردانی نوید دانش محصول سال ۱۳۹۴ است که هدیه تهرانی، علی مصفا، نگار جواهریان، مهسا طهماسبی و....در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

دیوار به دیوار

دیوار به دیوار، نخستین تجربه بازی مهسا طهماسبی در قاب تلویزیون است که با نقش کیان دلپاک مشهور شد.وی درباره معرفی خود توسط فرهاد آئیش شوهر عمه اش به این سریال می گوید:

معرفی صرفا در حد پیشنهاد بود و قبلا هم آقای آئیش من را برای بازی به پروژه‌های دیگر معرفی کرده بودند که به سرانجام نرسیده بود. می‌خواهم بگویم این‌طور نبوده که با پارتی‌بازی وارد سینما شده باشم. در واقع شاید معرفی‌ام به پروژه‌ها باواسطه بوده، ‌اما در مرحله بعد همه‌چیز بر‌عهده خودم بوده است. در بازیگری کسی نمی‌تواند با پارتی‌بازی ماندگار شود. اگر کسی بخواهد در این حرفه بماند، فقط باید بر استعداد و توانایی خودش متکی باشد. مطمئن باشید اگر کسی در زمینه بازیگری مستعد نباشد، بعد از مدتی مجبور است از این حرفه خداحافظی کند.

قانون مورفی

قانون مورفی اسم فیلم سینمایی در ژانر کمدی به کارگردانی رامبد جوان است که مهسا طهماسبی با امیرجدیدی، امیرجعفری، سروش صحت، سیروس گرجستانی، آناهیتا درگاهی، هادی کاظمی و...هم بازی شد.

کامیون

کامیون کامیون نام مجموعهٔ تلویزیونی به کارگردانی سید مسعود اطیابی است که مهسا طهماسبی با مهدی هاشمی، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانی، بیتا سحرخیز و...هم بازی شد.

برف بی صدا می بارد

برف بی صدا می بارد یک مجموعه تلویزیونی ایرانی در ژانر درام اجتماعی به کارگردانی پوریا آذربایجانی است که مهسا نقش سهیلا شکیبا را ایفا کرد.

لیست آثار

نام سال توضیحات نمایش یک کلمه سکوت 1391 کارگردان: مائده ‌طهماسبی نمایش بهمن 1394 کارگردان: افروز ‌فروزند فیلم ماه در جنگل 1394 کارگردان: سیامک شایقی فیلم سینمایی دوئت 1394 کارگردان: نوید دانش نمایش چمدان 1395 کارگردان: فرهاد ‌آییش دیوار به دیوار 1396 نقش کیان دلپاک

کارگردان: سامان مقدم قانون مورفی 1397 کارگردان: رامبد جوان نمایشی نقاشی اشر 1397 کارگردان: فریبرز ‌کریمی نمایش طناب ​ 1397 کارگردان: نصیر ‌ملکی ‌جو انفرادی 1399 کارگردان: مسعود اطیابی ارتش سری 1399 کارگردان: سعید ابوطالب سریال کامیون 1399 کارگردان: سید مسعود اطیابی ناتو 1399 کارگردان: سعید ابوطالب شب های مافیا 1399 کارگردان: سعید ابوطالب نمایش بی پایانی 1400 کارگردان: صحرا ‌فتحی سریال برف بی صدا می بارد 1400 نقش سهیلا شکیبا

کارگردان: پوریا آذربایجانی سریال جزیره جادویی پیکولو 1402 نقش خلبان

کارگردان: علی احمدی

حقایق کمتر شنیده شده درباره مهسا طهماسبی

صفحه ویکی پدیا این بازیگر هنوز ایجاد نشده است.

صفحه اینستاگرام وی تیک آبی ندارد.

اطلاعاتی از اختلاف سنی مهسا طهماسبی و همسرش موجود نیست.

مهسا برادرزاده مائده طهماسبی بازیگر شناخته شده تلویزیون است و فرهاد آئیش هم شوهر عمه ایشان می باشد.

وی طرفدار ورزش است و به این اصل معتقد است که ورزش در روحیه افراد تاثیر زیادی دارد.

او در دوران راهنمایی به صورت حرفه ای بسکتبال بازی میکرد و بعد از آن مدتی هندبال و فوتبال را تجربه کرده است.

ورزش بدنسازی هم از ورزش های مورد علاقه او است.

پرسش های متداول

اسم فرزند مهسا طهماسبی چیست؟

لئا اسم فرزند مهسا طهماسبی است.

مهسا طهماسبی در چه سریال‌هایی بازی کرده است؟

او در سریال‌های «دیوار به دیوار»، «برف بی صدا می‌بارد» و «کامیون» به ایفای نقش پرداخته است.

سخن آخر

مهسا طهماسبی با استعداد و پشتکار خود در عرصه بازیگری توانسته است جایگاه ویژه‌ای در مخاطبان پیدا کند. اما شما چه فکر می‌کنید؟ آیا مهسا طهماسبی را یکی از بازیگران برجسته نسل جدید می‌دانید؟ نظرات خود را با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.