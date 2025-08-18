بیوگرافی محمد نادری؛از شمعدونی و دورهمی تا ازدواج (با عکس)

محمد نادری، بازیگر و کارگردان ایرانی، با نقش‌های به یاد ماندنی در سریال‌های «شمعدونی» و «دورهمی»، مسیر هنری‌اش را با موفقیت طی کرده است. در این مقاله به معرفی آثار و زندگی او می‌پردازیم

محمد نادری، بازیگر، نویسنده، صداپیشه و کارگردان ایرانی است که با ایفای نقش هوشنگ مظاهری در سریال شمعدونی به شهرت رسید.وی فعالیت هنری را از سال ۱۳۷۹ با حضور در تئاتر آغاز کرد و سپس وارد عرصه تلویزیون و سینما شد.برای اطلاعا از بیوگرافی و کارنامه هنری محمد نادری بازیگر با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

مشخصات محمد نوری

مشخصات فردی

نام کامل: محمدرضا پورنادری

تاریخ تولد: ۱۰ تیر ۱۳۵۷

محل تولد: تهران، ایران

شغل: بازیگر، نویسنده، صداپیشه، کارگردان هنری

نماد ماه تولد: سرطان

مشخصات فیزیکی

قد: ۱٫۹۳ متر

وزن: اطلاعات دقیق در دسترس نیست

رنگ چشم: قهوه‌ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات تحصیلی

دانشگاه: دانشگاه سوره، دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: نمایش (گرایش کارگردانی)، کارگردانی تئاتر

مدرک: کارشناسی، کارشناسی ارشد

بهترین آثار

نام اثر نقش (نام نقش) سال شمعدونی هوشنگ ۱۳۹۴ دورهمی بازیگر ۱۳۹۵–۱۳۹۶ خندوانه کمدین ۱۳۹۵–۱۳۹۶ مگه تموم عمر چند تا بهاره؟ محمود رسولی ۱۴۰۲

محمد نادری بازیگر

بیوگرافی کامل محمد نادری

کودکی و اوایل زندگی

محمدرضا پورنادری مشهور به محمد نادری در روز شنبه 10 تیر 1357 مصادف با 1جولای سال 1978 در تهران متولد شد اما اصالتا اردبیلی می باشد.وی هم اکنون 47 سال سن دارد.

خانواده

پدرش را در سن ۱۰ سالگی به دلیل سانحه رانندگی از دست داد.مادرش با تلاش بسیار او و خواهر و برادرانش را بزرگ کرد.او پسرعموی اتابک نادری و سولماز نادری بازیگران سینما و تلویزیون نیز است

تحصیلات

او تحصیلات خود را در رشته نمایش با گرایش کارگردانی در دانشگاه سوره آغاز کرد و سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود.

ازدواج و فرزندان

محمد نادری در برنامه «الکلاسیکو» به‌طور رسمی خبر ازدواجش را اعلام کرد. کلیپی از مراسم عروسی‌اش در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. با این حال، اطلاعات دقیق یا عکسی از همسرش منتشر نشده است.

شروع فعالیت

فعالیت هنری او از سال ۱۳۷۹ با حضور در تئاتر آغاز شد. او با نمایش «قصه شب یلدا» به کارگردانی نازنین قراگزلو در تالار قشقایی تئاتر شهر تهران وارد دنیای بازیگری شد و با ایفای نقش در دورهمی و سریال شمعدونی به شهرت رسید.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام محمد نادری به آدرس @mohamadnaderi57 است.

صفحه اینستاگرام محمد نادری

لیست آثار محمد نادری

برنامه‌های تلویزیونی

سال نام برنامه کارگردان ۱۳۹۸ بی‌کرایه معین باب‌الحوائجی ۱۳۹۶ عشق سفر (مستند) هادی زارعی ۱۳۹۵–۱۳۹۴ خندوانه رامبد جوان ۱۳۹۵–۱۳۹۴ دورهمی مهران مدیری

سریال تلویزیونی

سال نام مجموعه کارگردان ۱۴۰۱ تازه‌وارد میلاد محمدی ۱۴۰۰ خودخواسته علیرضا بذرافشان ۱۳۹۸ دنگ و فنگ روزگار جواد مزدآبادی ۱۳۹۶ افسانهٔ هزارپایان شهاب عباسی ۱۳۹۶ لیسانسه‌ها ۲ سروش صحت ۱۳۹۴ شمعدونی سروش صحت ۱۳۹۴ فوق سری مهدی فخیم‌زاده ۱۳۹۴ معمای شاه محمدرضا ورزی

نمایش خانگی

سال نام سریال کارگردان ۱۴۰۳ رینگو سعید پاک ۱۴۰۲ سایه باز علی یاور ۱۴۰۲ تی‌ان‌تی حامد آهنگی ۱۴۰۲ مگه تموم عمر چند تا بهاره سروش صحت ۱۴۰۰ شب‌های مافیا سعید ابوطالب ۱۳۹۹–۱۴۰۰ اسپینجر علیرضا کریم‌زاده

سینمایی

سال نام فیلم کارگردان ۱۳۹۹ صحنه‌زنی علیرضا صمدی ۱۳۹۷ پاستاریونی سهیل موفق ۱۳۹۶ هزارپا ابوالحسن داوودی

شایعات و حقایق کمتر شنیده‌شده

صفحه اینستاگرام وی تیک آبی ندارد.

در گذشته شایعاتی درباره ازدواج محمد نادری با نگار عابدی و پرستو صالحی مطرح شده بود که تکذیب شد.

محمد مایلی‌کهن در حادثه‌ای رانندگی باعث فوت پدر محمد نادری شد.

عکس محمد نادری

عکس اینستاگرام محمد نادری

محمد نادری در مافیا

محمد نادری در سریال شمعدونی

پرسش‌های متداول

محمد نادری در کدام سریال‌ها بازی کرده است؟

او در سریال‌هایی چون «شمعدونی»، «دورهمی»، «خندوانه»، «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟» و «تازه وارد» نقش‌آفرینی کرده است.

آیا محمد نادری ازدواج کرده است؟

او در برنامه «الکلاسیکو» خبر ازدواج خود را اعلام کرد و کلیپی از مراسم عروسی‌اش منتشر شده است. اطلاعات دقیقی درباره همسرش در دسترس نیست.

محمد نادری در چه رشته‌ای تحصیل کرده است؟

او دارای مدرک کارشناسی نمایش (گرایش کارگردانی) از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

سخن آخر

محمد نادری با استعداد و تلاش خود در عرصه‌های مختلف هنری موفق شده است جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. شما کدام یک از آثار او را بیشتر دوست دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.