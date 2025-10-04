نوجوانان در قاب آینده سینمای ایران

نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان، با تمرکز بر آموزش عملی و خلاقیت گروهی، بستری نو برای پرورش نسل تازه‌ای از سینماگران فراهم کرده است؛ نسلی که با تلفیق تکنولوژی و هنر، چشم‌انداز تازه‌ای برای آینده سینمای ایران ترسیم می‌کند.

به گزارش اصفهان امروز، در روزگاری که سرعت مصرف محتوا و تنوع رسانه‌ها سبک زندگی نوجوانان را دگرگون کرده، رویدادهایی چون گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان، نقشی کلیدی در تربیت نسل تازه‌ای از هنرمندان ایفا می‌کنند. این برنامه پنج‌روزه، با محوریت آموزش انیمیشن و فیلم‌سازی، نه‌تنها مهارت‌های فنی را منتقل می‌کند، بلکه بستری برای تجربه‌ی کار گروهی، ایده‌پردازی و تعامل میان نوجوانان فراهم می‌آورد.

نوجوانان با ریتمی متفاوت، اما با انگیزه‌ای عمیق

مهدی خرمیان انیماتور و از مربیان این دوره، معتقد است که نسل امروز با وجود تفاوت‌های رفتاری، شور و انرژی خاص خود را دارد. او می‌گوید: «نوجوانان امروزی به دنبال نتایج سریع‌تر هستند؛ چه در تماشای محتوا و چه در تولید آن. این شتاب‌زدگی، حاصل دسترسی گسترده به رسانه‌های تصویری است. اما همین ویژگی، آن‌ها را به سازندگانی چابک و خلاق تبدیل کرده است.»

خرمیان با اشاره به روند آموزشی دوره افزود: «از مرحله‌ ایده‌پردازی تا تولید نهایی، بچه‌ها تمام فرآیند ساخت انیمیشن را تجربه می‌کنند. هدف این است که در پایان دوره، هر گروه بتواند پروژه‌ای مستقل را به سرانجام برساند.»

او همچنین از استمرار ارتباط با شرکت‌کنندگان دوره‌های پیشین سخن گفت: «اگرچه ساختار رسمی المپیاد ادامه‌ای ندارد، اما ما از طریق فضای مجازی با بچه‌ها در ارتباطیم. این تعامل، شبکه‌ای از یادگیری و پشتیبانی ایجاد کرده که فراتر از زمان برگزاری دوره عمل می‌کند.»

خرمیان، از انتخاب شهر اصفهان به‌عنوان میزبان این رویداد ابراز رضایت کرد: «اصفهان با پیشینه‌ فرهنگی و تجربه‌ برگزاری جشنواره‌های کودک و نوجوان، بستر مناسبی برای چنین برنامه‌هایی است. شهرداری این شهر نیز با نگاه فرهنگی و تخصصی، نقش مؤثری در تحقق این رویداد داشته است.»

همدلی و یادگیری، ستون‌های اصلی تیم‌سازی

لیدا فضلی، مربی انیمیشن، از انگیزه‌ بالای نوجوانان در این دوره سخن گفت: «اگرچه بسیاری از بچه‌ها تجربه‌ قبلی در انیمیشن نداشتند، اما اشتیاق آن‌ها برای یادگیری، فضای کلاس را پرانرژی کرده بود. این میل به رشد، مربی را نیز به آموزش مؤثرتر ترغیب می‌کند.»

او با تأکید بر روحیه‌ همکاری در گروه افزود: «در مدت کوتاهی، بچه‌ها با یکدیگر دوست شدند و بدون خودمحوری، وظایف را تقسیم کردند. این همدلی، در فیلم‌سازی بسیار حیاتی است و در تیم ما به‌خوبی دیده شد.»

فضلی همچنین به جامعیت آموزشی دوره اشاره کرد: «از نرم‌افزارهای دوبعدی گرفته تا جلسات روایت‌محور، تلاش کردیم همه‌ مراحل فیلم‌سازی را پوشش دهیم. حتی در بخش تیتراژ، بچه‌ها کار زیر دوربین را تجربه کردند که برایشان بسیار جذاب بود.»

تلفیق هوش مصنوعی با انیمیشن؛ چشم‌انداز آینده

صبا کلانتری، یکی از شرکت‌کنندگان نوجوان، با نگاهی آینده‌نگرانه به این رویداد گفت: «پیش از این در حوزه‌ رباتیک و هوش مصنوعی فعال بودم و تدریس اسکرچ را در کانون پرورش فکری تجربه کرده‌ام. شرکت در این گردهمایی برایم فرصتی بود تا با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا شوم و تجربه‌ی عملی کسب کنم.»

او فضای کلاس را دوستانه و پویا توصیف کرد و افزود: «با وجود فضای شاد، آموزش‌ها کاملاً جدی و کاربردی بودند. خانم فضلی با دقت ما را هدایت می‌کرد و از ایده‌هایمان حمایت می‌نمود.»

صبا در پایان از هدف شخصی‌اش گفت: «می‌خواهم در آینده، انیمیشن را با هوش مصنوعی ترکیب کنم. این تلفیق می‌تواند مسیر تازه‌ای در سینمای نوجوانان باز کند. همچنین به تدوین آثار سینمایی علاقه‌مندم و امیدوارم بتوانم در این مسیر گام بردارم.»

نوجوانان، معماران آینده‌ سینمای ایران

گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان، فراتر از یک دوره‌ آموزشی، بستری برای کشف استعدادها، پرورش خلاقیت و شکل‌گیری نگاه‌های نو به سینماست. این نسل، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و روحیه‌ی همکاری، می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای سینمای ایران رقم بزند؛ آینده‌ای که در آن، روایت‌های تازه با ابزارهای نو تلفیق می‌شوند و مرزهای هنر تصویری دوباره تعریف خواهد شد.

