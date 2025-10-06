در نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان مطرح شد؛
تجربه عملی و خلاقیت در مسیر آینده انیمیشن ایران
نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان با حضور نوجوانان علاقهمند به فیلمو انیمیشن با سرپرستی کارگردانان و مدرسین حرفهای برگزار شد. این رویداد پنج روزه، فرصتی بینظیر برای نوجوانان فراهم کرد تا با مراحل کامل تولید فیلم و انیمیشن آشنا شوند و تجربه عملی کار تیمی و همکاری حرفهای را از نزدیک تجربه کنند.
تجربه فیلمسازی گروهی برای نوجوانان بسیار ارزشمند است
یلدا فضلی، کارگردان و مدرس انیمیشن با سابقه فعالیت حرفهای از سال ۱۳۸۶، سرپرست یکی از تیمهای نوجوان بود. او درباره تجربه این دوره توضیح داد:در این دوره سرپرست تیم انیمیشن یکی از گروههای نوجوانان بودم. طرح گروه ما درباره مسائل محیط زیستی و خشک شدن دریاچهها بود. بچهها طراحی کاراکتر، کانسپت بکگراند، دکوپاژ و رنگآمیزی را انجام دادند و هماکنون تولید انیمیشن در حال پیشرفت است. فضلی افزود:مسلما حضور در چنین دورههایی برای نوجوانان بسیار موثر است. آنها از سن کم با فرایند صفر تا صد تولید آشنا میشوند و میآموزند چگونه کار تیمی انجام دهند. حتی اگر انتظار یک اثر حرفهای نباشد، تجربه لمس مراحل تولید و مشارکت فعال در گروه، برای آینده شغلی و حرفهای آنها بسیار ارزشمند است. او همچنین به اهمیت عنصر فانتزی در انیمیشن اشاره کرد و گفت:انیمیشن به ویژه برای کودکان و نوجوانان ابزار مناسبی برای بیان تخیل و دغدغههایشان است. عنصر فانتزی به آنها این امکان را میدهد که ایدههای ذهنی خود را با آزادی کامل اجرا کنند، چیزی که در سینمای زنده کمتر ممکن است. فضلی درباره روند تولید گروه خود توضیح داد: کار رنگآمیزی و طراحی بکگراند به صورت موازی با تولید انیمیشن پیش میرود و هر نوجوان در تیم نقشی فعال و ملموس دارد. او تأکید کرد که چنین تجربهای، حتی با محدودیت زمان پنج روزه، برای نوجوانان بسیار ارزشمند است و آنها با مفهوم واقعی کار تیمی و مشارکت مستقل در تولید اثر آشنا میشوند.
لزوم ایجاد ساختاری دائمی برای حمایت از علاقمندان به فیلمسازی
غزاله یراقی، فیلمساز و برنامهساز رادیو و تلویزیون نیز درباره تاثیر این گردهمایی بر نوجوانان توضیح داد: این رویدادها بسیار خوب هستند، اما به شرطی که صرفاً یک رویداد کوتاه چهار روزه نباشند. نوجوانان نیاز دارند در طول سال دیده و حمایت شوند. اگر بعد از چهار روز فعالیت به انزوا بروند، هیچ فایدهای ندارد. بنابراین پیشنهاد من ایجاد ساختاری دائمی و حمایت مستمر است. او ادامه داد: وقتی نوجوانان در طول سال دیده شوند و آثارشان در جشنوارهها و فعالیتهای رسمی ارائه شود، تجربه و انگیزه آنها افزایش مییابد. یک فیلم کوتاه انیمیشن ایرانی توانسته نماینده ایران در اسکار شود و این نشان میدهد نوجوانان ما توانایی خلق آثار درخشان دارند. یراقی همچنین بر ضرورت همکاری نهادها و مدارس تأکید کرد: این نوجوانان باید نه تنها توسط ستادهای جشنواره یا بنیاد سینمایی، بلکه توسط آموزش و پرورش و مدارس نیز حمایت شوند تا فرآیند رشد و آموزش آنها به شکل یکپارچه و مستمر انجام گیرد. در غیر این صورت انگیزه اولیه نوجوانان از بین میرود. این فیلمساز با اشاره به تجربه سایر جشنوارهها افزود: دیده شدن آثار نوجوانان مشابه نگاه به قهرمانان ورزشی اهمیت دارد؛ هنگامی که یک ورزشکار در عرصه جهانی موفق میشود، افتخار ملی ایجاد میکند. اگر آثار نوجوانان ما در جشنوارهها و سطح بینالمللی دیده شوند. همین اثر برای فرهنگ و هنر کشور ما ایجاد افتخار میکند و انگیزه نوجوانان برای تلاش بیشتر فراهم میشود.
ایران در زمینه انیمیشن کوتاه و هنری توان رقابت با جهان را دارد
مهدی خرمیان، کارگردان و مدرس با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت، درباره نقش این رویدادها در پرورش نوجوانان توضیح داد: دورههای عملی مانند این، فرصتی است برای نوجوانان تا مهارتهای فنی و کار گروهی را همزمان یاد بگیرند. تجربه کار تیمی در تولید فیلم و انیمیشن بخش جداییناپذیر آموزش حرفهای است و نمیتوان آن را از فرآیند یادگیری حذف کرد. او ادامه داد: این تجربه مسیر نوجوانان را برای ورود به حرفه انیمیشن هموار میکند و کمک میکند استعدادهای برتر در آینده آثار قابل رقابت جهانی تولید کنند. نوجوانانی که در این دورهها شرکت میکنند، معمولاً کسانی هستند که قصد ادامه حرفهای در این مسیر را دارند و با یادگیریهای این دوره، مسیر درستی برای رشد و پیشرفت پیدا میکنند. خرمیان همچنین درباره وضعیت انیمیشن ایرانی گفت: ایران در زمینه انیمیشن کوتاه و هنری توان رقابت با جهان را دارد و مسیر تولید انیمیشن سینمایی نیز در حال پیشرفت است. موفقیتهای اخیر، از جمله حضور در اسکار، نشاندهنده پتانسیل بالای نسل جدید فیلمسازان ماست. او افزود: انیمیشن کوتاه ایران، چه در جشنوارههای داخلی و چه در جشنوارههای بینالمللی، موفقیتهای چشمگیری داشته است و آثار نوجوانان ما نیز میتوانند این مسیر را ادامه دهند. این دورهها کمک میکنند نوجوانان تجربه عملی، کار گروهی و نحوه تولید یک اثر مستقل را از نزدیک لمس کنند.
اهمیت تجربه عملی و تکنولوژی
شرکتکنندگان در این دوره ضمن بهرهمندی از تکنولوژیهای روز و منابع آموزشی آنلاین، تجربه مستقیم با مربیان حرفهای را بسیار ارزشمند دانستند. انتقال تجربه مستقیم، فرصت یادگیری نکات ریز تولید فیلم و انیمیشن را فراهم میکند و باعث میشود نوجوانان مهارتهای عملی را در کنار دانش تئوری کسب کنند. فضلی و خرمیان هر دو تأکید داشتند که یادگیری عملی، آشنایی با چالشهای تولید و مشارکت در فرآیند تصمیمگیری، تجربهای بینظیر برای نوجوانان است و حتی محدودیت زمان پنج روزه نمیتواند ارزش آن را کاهش دهد.
چشمانداز انیمیشن در ایران
با توجه به موفقیتهای اخیر انیمیشن ایرانی در سطح جهانی، مربیان و شرکتکنندگان نسبت به آینده این هنر ابراز امیدواری کردند. خرمیان گفت: ایران در زمینه انیمیشن کوتاه و هنری توان رقابت با جهان را دارد و مسیر تولید انیمیشن سینمایی نیز در حال پیشرفت است. موفقیتهای اخیر نشان میدهد نسل جدید فیلمسازان ما پتانسیل بالایی دارد. فضلی نیز به وجه تمایز انیمیشن با سینمای زنده اشاره کرد: انیمیشن به نوجوانان امکان میدهد ایدهها و تخیل خود را آزادانه بیان کنند. عنصر فانتزی در این حوزه باعث میشود خلاقیت نوجوانان به صورت ملموس در اثر دیده شود و مهارتهای داستانگویی و طراحی بصری آنها تقویت شود. نخستین گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان، فرصتی عملی و آموزشی برای نوجوانان علاقهمند به فیلم و انیمیشن فراهم کرد. شرکتکنندگان توانستند آثار کوتاه با محوریت محیط زیست و فانتزی تولید کنند و مراحل کامل تولید انیمیشن را تجربه نمایند. مربیان تأکید کردند که حمایت مستمر و ایجاد ساختارهای دائمی میتواند مسیر استعدادهای نوجوانان را هموار کرده و آنها را به تولید آثار ملی و بینالمللی برساند. این رویداد نشان داد که ایران در حوزه انیمیشن نوجوانان نه تنها پتانسیل داخلی بلکه قابلیت رقابت جهانی دارد و با حمایت صحیح میتواند در آینده نزدیک آثار برجستهای را به جهان عرضه کند.