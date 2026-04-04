خسارات به بناهای تاریخی اصفهان نیازمند بررسی‌ دقیق است

رئیس شبکه بین دانشگاهی یونسکو در ارتباط با مرمت بناهای تاریخی گفت: برآورد دقیق و حتی نسبی میزان خسارت‌های وارد شده به بناهای تاریخی اصفهان و همچنین برخی شهرهای دیگر در مرحله فعلی امکان‌پذیر نیست چون باید این مهم به صورت اصولی مورد بررسی قرار بگیرد.

مهرداد حجازی در گفت و گو با ایرنا افزود: خسارت های وارده شده به بناهای تاریخی بر اثر حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به ۲ بخش اصلی، یکی خسارت‌های سازه‌ای و دیگری خسارت‌های وارد شده به تزیینات تقسیم می‌شود.

وی تاکید کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که در بناهای تاریخی خسارت‌های ناشی از حملات و انفجارها به تزیینات، بیشتر از صدمات به سازه یا ساختار آن‌ها است.

حجازی با بیان اینکه در بخش تزیینات از نوع کاشی، چوب، شیشه و آینه میزان خسارات متفاوت است، گفت : در هر صورت یک برآورد کلی ممکن نیست ولی حجم خسارات وارد شده چشم‌گیر به نظر می‌رسد.

رئیس شبکه بین دانشگاهی یونسکو در ارتباط با مرمت بناهای تاریخی بر لزوم مستندسازی و طراحی طرح‌های مرمتی تاکید کرد و گفت: در یک برنامه ریزی میان ‌مدت و بلندمدت متخصصان امر قادر خواهند بود که در ابتدای امر اطلاعات کلی و مستندسازی های لازم را انجام بدهند و بعد طرح‌های مرمتی را طراحی و اجرا کنند که من فکر می‌کنم در یک برنامه پنج ساله بتوانیم این اقدامات را انجام بدهیم.

این متخصص سازه همچنین اظهار داشت: پروتکل‌ها و منشورهایی در رابطه با محافظت از بناهای تاریخی در زمان جنگ داریم اما در ۱۰۰ سال گذشته خسارات وارد شده به بناهای تاریخی در جنگ‌های متفاوت بوده است، به طوری که در جنگ جهانی دوم در اروپا بناهایی بودند که به صورت کامل و ۱۰۰ در صد تخریب شدند.

وی با بیان اینکه در کشور ما و در جنگ فعلی چنین اتفاقی رخ نداده است، افزود: با این اوصاف باید شرایط فعلی را بسنجیم؛ در هر صورت خسارت‌های وارده به بناهای تاریخی کشورمان و همین‌طور در اصفهان چشم‌گیر و قابل توجه است و باید در یک برنامه‌ریزی منسجم، مشکلات و خسارات را برطرف کنیم.

به گفته دبیر کمیته ملی یونسکو در ایران تقریباً ۱۲۰ بنای تاریخی کشور در حملات اخیر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی مورد تهاجم قرار گرفت.

در شهر اصفهان و در حالی که مسجد جامع عباسی واقع در مجموعه ثبت جهانی میدان نقش جهان از آسیب‌های حملات ۱۷ اسفند مصون نماند،بمباران استانداری اصفهان در عرصه دولت خانه صفوی ( بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقش‌جهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهل‌ستون، آسیب‌های گسترده‌ای را به این یادمان‌های تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.

«کاخ موزه چهلستون»، «تالار اشراف»، «تالار تیموری»، «عمارت جبه خانه» (موزه هنرهای تزیینی اصفهان)، «عمارت رکیب خانه» (موزه هنرهای معاصر اصفهان) و همچنین «کاخ عالی قاپو» از جمله آثار شاخص دولتخانه صفوی هستند که در جریان حملات و موج انفجارهای حمله به استانداری اصفهان، دچار آسیب‌های زیادی شدند.

به واقع این حملات در حریم مهمترین اثر میراث جهانی اصفهان یعنی «میدان نقش جهان» و همچنین حریم درجه یک کاخ موزه ثبت جهانی چهل‌ستون رخ داد؛ جایی که مطابق هشدارهای یونسکو باید از حملات مصون می‌ماند.