گردشگری نوروزی نصف جهان در جنگ نیز ادامه داشت
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: شرایط نوروز امسال در اصفهان به دلیل بمبارانها و شرایط خاص منطقهای متفاوت از سالهای گذشته بود و همین موضوع بر الگوی سفر گردشگران نیز اثر گذاشت.
داوود آبیان افزود: در شرایط تشدید حملات ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به استان اصفهان، خاصه در ایام نوروز ، توزیع سفرها بیشتر به سمت مقاصد پیرامونی مرکز استان بود.
وی تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه و وقوع حملات و بمبارانهایی که در برخی شهرها و مناطق پیرامونی شهر اصفهان مشاهده شد، میزان اشغال هتلها در شهر اصفهان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت اما در مقابل شاهد توزیع متوازنتر سفر در سطح استان بودیم.
آبیان ادامه داد: این وضعیت سبب شد ظرفیتها و جاذبههای گردشگری شهرستانهای مختلف استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و بسیاری از گردشگران سفر به مقاصد کمتر شناختهشده را در برنامه خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در ایام نوروز امسال، اصفهانگردی توسط شهروندان اصفهانی و همچنین سفر به شهرستانهای اطراف استان چشمگیرتر بود.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که شهرستانهای غربی و شرقی استان در این ایام با استقبال قابل توجه گردشگران مواجه شدند و حضور مسافران در این مناطق نسبت به گذشته پررنگتر بود.
آبیان با اشاره به آمارهای ثبتشده در ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: بر اساس آمار تجمیعی این ستاد در بازه زمانی ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین، تعداد ۱۶۵ هزار و ۱۰۹ اقامت در مراکز اقامتی رسمی استان ثبت شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: همچنین میزان اقامت در مراکز غیررسمی شامل منازل استیجاری و سایر فضاهای اقامتی به ۸۱۲ هزار و ۵۵۰ مورد رسید.
آبیان اضافه کرد: علاوه بر این، ۲۱ هزار و ۷۰۶ مورد اقامت نیز در مراکز اقامتی اضطراری در سطح استان به ثبت رسید.
وی همچنین به آمار بازدید از مراکز تاریخی اشاره کرد و گفت: در این مدت مجموع فروش بلیت موزهها و بناهای تاریخی استان ۳۴ هزار و ۸۳۶ مورد ثبت شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار داشت: آمارها نشان میدهد که مجموع بازدید از جاذبههای فرهنگی و گردشگری استان در ایام یادشده به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۷۵۷ مورد رسیده است.
کاشان، همچنان در صدر استقبال گردشگران نوروزی
آبیان افزود: در میان شهرستانهای استان، کاشان بیشترین میزان استقبال گردشگران را به خود اختصاص داده و در صدر فهرست بازدیدها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در برخی از روزهای ابتدایی تعطیلات نوروزی، «باغ فین» کاشان نیز از نظر میزان استقبال گردشگران در سطح ملی در جایگاه دوم پربازدیدترین جاذبههای کشور قرار گرفت و این رتبه برای چند روز متوالی در ایام تعطیلات حفظ شد.
شانس اقامتگاههای بومگردی برای جذب مسافران بیشتر بود
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای قابل توجه نوروز امسال، افزایش توجه گردشگران به اقامتگاههای بومگردی و هتلبوتیکهای استان بود.
آبیان گفت: آمارها و گزارشهای میدانی نشان میدهد که اقامت در این نوع مراکز به شکل محسوسی افزایش یافته و گردشگران استقبال بیشتری از فضاهای اقامتی سنتی و بومی داشتهاند.