اصفهان در کانون توجه گردشگری
فعالیت ستاد سفر در اصفهان تا نیمه اردیبهشت تمدید شد
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان با اشاره به رشد چشمگیر تقاضا برای سفر به مناطق کویری استان از تمدید ستاد اجرایی خدمات سفر برای میزبانی بهتر گردشگران تا نیمه اردیبهشت خبر داد.
شرایط نوروز امسال در اصفهان به دلیل بمبارانها و شرایط ویژه منطقهای متفاوت از سالهای گذشته بود و همین موضوع بر الگوی سفر گردشگران نیز اثر گذاشت.
داوود آبیان، روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: گزارشها نشان میدهد مجموعههای اقامتی و بومگردی مناطق و شهرستانهای کویری اصفهان در نوروز امسال ضریب اشغال ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی داشتهاند که بیانگر افزایش استقبال گردشگران از تجربههای نوین سفر و جاذبههای بکر مناطق کویری استان است.
وی با بیان اینکه اصفهان دارای هفت شهرستان کویری با ظرفیتهای بینظیر طبیعتگردی است، افزود: مناطقی همچون ورزنه، اردستان، کاشان، خور و بیابانک و دیگر شهرستانهای شرقی استان قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کویر در ایران را دارند و تنوع قابل توجهی در زمینه گردشگری طبیعی و ماجراجویانه ارائه میدهند.
آبیان گفت: امسال با انجام مطالعات ظرفیت سنجی در حوزه گردشگری و با هدف تمرکز بر توسعه گردشگری کویری، شعار «اصفهان؛ پایتخت گردشگری کویری ایران» برای برنامهریزیهای سالانه انتخاب شد.
معاون گردشگری استان اظهار داشت: بر اساس تصمیم وزارت میراث فرهنگی و با هدف بهبود خدمات رسانی، فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده و استان اصفهان آمادگی کامل برای میزبانی ویژه از گردشگران داخلی و خارجی را دارد. همچنین نظارتها بر کیفیت ارائه خدمات گردشگری در این مدت تشدید شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای حمایتی برای افزایش رضایت گردشگران افزود: بخشی از تأسیسات گردشگری تا سقف ۷۰ درصد تخفیف ارائه میدهند و اطلاعرسانی این خدمات به صورت مستمر انجام میشود.
آبیان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای گردشگری استان محدود به شهر اصفهان نیست، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در شهرستانهای شرقی نشان میدهد این مناطق از استعدادهای بسیار ارزشمند اما کمتر شناخته شدهای در حوزه گردشگری برخوردارند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، نشستهایی با فرمانداران، شهرداران، شوراهای شهر، فعالان گردشگری و تشکلهای حرفهای برگزار شده تا شناسایی و برنامهریزی رویدادهای شهرستانی در دستور کار قرار گیرد.