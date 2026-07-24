استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه امروز نبرد اصلی در عرصه افکار عمومی و «جنگ روایت‌ها» جریان دارد، رسانه‌ها را نخستین سنگر امیدآفرینی، افزایش سرمایه اجتماعی و مقابله با تحریف واقعیت‌ها دانست و از تدوین بسته‌ای جامع برای حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان خبر داد. در نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور و اصفهان با استاندار، بر ضرورت تقویت رسانه‌های محلی، انعکاس ظرفیت‌های استان، پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران و رونمایی از سامانه جدید نشست‌های خبری خانه مطبوعات نیز تأکید شد.

اصفهان در خط مقدم روایت حقیقت

در روزگاری که سرعت انتشار اخبار از سرعت وقوع بسیاری از رویدادها پیشی گرفته، آنچه افکار عمومی را شکل می‌دهد تنها اصل خبر نیست، بلکه «روایت» آن است؛ روایتی که می‌تواند امید بیافریند یا ناامیدی، اعتماد ایجاد کند یا سرمایه اجتماعی را تضعیف سازد. در چنین شرایطی رسانه‌های حرفه‌ای بیش از هر زمان دیگری در کانون تحولات قرار گرفته‌اند و نقش خبرنگاران دیگر تنها انتقال اخبار نیست، بلکه روایت مسئولانه واقعیت‌ها و مقابله با جریان‌های تحریف و عملیات روانی است.

نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور و هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان با استاندار اصفهان نیز با همین رویکرد برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر بررسی مسائل صنفی خبرنگاران، نقش رسانه‌ها در شرایط حساس کشور، ضرورت تقویت رسانه‌های محلی، بازتاب ظرفیت‌های استان اصفهان و حمایت از فعالان رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست استاندار اصفهان، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور و مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان هر یک از زاویه‌ای متفاوت به جایگاه رسانه در شرایط امروز کشور پرداختند؛ جایگاهی که از نگاه آنان، تنها یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بخشی از امنیت روانی، انسجام اجتماعی و سرمایه ملی به شمار می‌رود.

استاندار اصفهان: نبرد امروز، نبرد روایت‌هاست

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان رسانه را یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌دهنده افکار عمومی دانست و گفت: امروز مسئولیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نسبت به گذشته چند برابر شده است؛ زیرا بخش مهمی از رقابت کشورها دیگر در میدان‌های نظامی اتفاق نمی‌افتد، بلکه در عرصه افکار عمومی و جنگ روایت‌ها جریان دارد.

او با اشاره به تحولات منطقه و فضای رسانه‌ای کشور اظهار کرد: خبرنگاران با روایت دقیق، مستند و مسئولانه می‌توانند نقش مهمی در افزایش امید اجتماعی، مقابله با شایعات و حفظ اعتماد عمومی ایفا کنند؛ نقشی که در شرایط کنونی از اهمیت راهبردی برخوردار است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: رسانه‌های حرفه‌ای باید ضمن انعکاس واقعیت‌ها، تصویری متوازن از کشور ارائه دهند و در کنار بیان مشکلات، ظرفیت‌ها، دستاوردها، ایثار مردم و موفقیت‌های ملی را نیز برای افکار عمومی روایت کنند.

به گفته او، تمرکز صرف بر مشکلات، تصویر دقیقی از واقعیت جامعه ارائه نمی‌دهد و رسانه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که هم ضعف‌ها و هم توانمندی‌ها را در کنار یکدیگر منعکس کند.

رسانه، حلقه اتصال مردم و حاکمیت

جمالی‌نژاد با بیان اینکه رسانه‌های حرفه‌ای می‌توانند اعتماد عمومی را تقویت کنند، افزود: خبرنگاران در حقیقت پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و اگر این ارتباط بر پایه صداقت، مسئولیت‌پذیری و استقلال شکل بگیرد، سرمایه اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

او گفت: بسیاری از تصمیمات مدیریتی زمانی اثربخش خواهند بود که رسانه‌ها بتوانند واقعیت‌ها، مطالبات مردم و دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی را به شکلی دقیق و منصفانه منتقل کنند.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر مدیران اجرایی با رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: نقد منصفانه، مطالبه‌گری مسئولانه و اطلاع‌رسانی دقیق، سه رکن اصلی توسعه هر جامعه محسوب می‌شوند.

اصفهان؛ استانی با ظرفیت‌های بزرگ اما کمتر دیده‌شده

بخش مهمی از سخنان استاندار اصفهان به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و تاریخی این استان اختصاص داشت.

او با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در اقتصاد کشور گفت: این استان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت، فناوری، گردشگری، فرهنگ، کشاورزی و تولید ملی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما در بسیاری از رخدادهای یک سال اخیر کمتر از آنچه شایسته بوده در سطح ملی دیده شده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به خسارت‌های واردشده به برخی صنایع و زیرساخت‌های استان در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: آثار اقتصادی این خسارت‌ها با برخی استان‌های بزرگ کشور برابری می‌کند، اما بازتاب رسانه‌ای آن متناسب با ابعاد واقعی این اتفاقات نبوده است.

وی تأکید کرد: روایت دقیق این واقعیت‌ها صرفاً یک مطالبه استانی نیست، بلکه ضرورتی ملی محسوب می‌شود؛ زیرا تصمیم‌گیری برای حمایت از استان‌ها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ابعاد واقعی خسارت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای مسئولان و افکار عمومی به درستی تبیین شود.

نقش تاریخی اصفهان در توسعه ایران

استاندار اصفهان با مرور بخشی از تاریخ معاصر کشور، به نقش این استان در دفاع مقدس، توسعه صنعتی و پیشرفت علمی اشاره کرد و گفت: اصفهان همواره یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت ایران بوده است.

او یادآور شد: این استان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و فرهنگی، در سال‌های دفاع مقدس نیز با تقدیم هزاران شهید، حضوری اثرگذار در دفاع از تمامیت ارضی کشور داشت و نام فرماندهان بزرگی همچون شهید حسین خرازی، شهید احمد کاظمی، شهید محمدرضا زاهدی و شهید محسن حججی، بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران است.

به گفته استاندار، امروز نیز باید این جایگاه تاریخی و نقش اثرگذار اصفهان در حوزه‌های مختلف با روایتی منصفانه و مستند در سطح ملی بازتاب پیدا کند تا تصویر واقعی استان برای افکار عمومی ترسیم شود.

خانه مطبوعات؛ خانه همه خبرنگاران

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان استاندار اصفهان، جایگاه خانه مطبوعات بود.

او با تأکید بر اینکه خانه مطبوعات باید نهادی فراگیر برای همه فعالان رسانه‌ای باشد، گفت: این مجموعه نباید محدود به یک جریان یا گروه خاص باشد، بلکه باید مأمنی برای همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای باشد.

جمالی‌نژاد افزود: خبرنگاران باید خانه مطبوعات را متعلق به خود بدانند؛ جایی که بدون توجه به تفاوت دیدگاه‌ها، امکان گفت‌وگو، تعامل، آموزش، هم‌افزایی و پیگیری مطالبات صنفی در آن فراهم باشد.

او اختلاف سلیقه را امری طبیعی در هر مجموعه دانست و تأکید کرد: هنر مدیریت، ایجاد فضایی برای همدلی و همگرایی است؛ فضایی که در آن هیچ خبرنگاری احساس کنار گذاشته شدن یا بی‌پناهی نکند.

در پایان این نشست از پرتال جدید خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان و سامانه نشست‌های خبری رونمایی شد. همچنین کارت عضویت افتخاری خانه مطبوعات کشور به استاندار اصفهان اهدا شد. هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور از ساختمان استانداری اصفهان نیز که در جنگ رمضان مورد هجوم دشمن قرار گرفت نیز بازدید کردند.