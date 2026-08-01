شوک بزرگ مارول به سینمادوستان
رازهای افشاشده از مرد عنکبوتی ۴؛ از تاریخ اکران تا ورود غافلگیرکننده ابرقهرمان جدید!
دنیای سینمایی مارول (MCU) بار دیگر در آستانه یک انفجار خبری قرار دارد. پس از پایان احساسی و تکاندهنده فیلم Spider-Man: No Way Home که در آن تمام جهان هویت «پیتر پارکر» را فراموش کردند، میلیونها طرفدار در سراسر جهان بیصبرانه منتظر بازگشت مرد عنکبوتی محبوب سینما بودند. اکنون اخبار رسمی و شایعات بسیار داغی از چهارمین قسمت این مجموعه منتشر شده که نشان میدهد مارول و سونی برنامههای بینظیری برای آینده این سوپرهیرو تدارک دیدهاند.
اکنون اخبار رسمی و شایعات بسیار داغی از چهارمین قسمت این مجموعه منتشر شده که نشان میدهد مارول و سونی برنامههای بینظیری برای آینده این سوپرهیرو تدارک دیدهاند.
اخبار رسمی؛ تیم سازنده و زمان اکران
بر خلاف شایعات پراکنده، استودیوهای مارول و سونی پیکچرز ساخت این پروژه را تایید کردهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، دستین دانیل کرتون (کارگردان فیلم موفق Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) هدایت این اثر را بر عهده گرفته است. حضور او ضمانتکننده صحنههای اکشن ملموس و ساختار داستانی قوی خواهد بود.
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زمان اکران: این فیلم برای اکران در تابستان ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است؛ فاصلهای کلیدی که درست میان فیلمهای بزرگ Avengers: Doomsday و Avengers: Secret Wars قرار میگیرد.
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بازیگران تاییدشده: بازگشت تام هالند (Tom Holland) در نقش پیتر پارکر و زندایا (Zendaya) در نقش امجی قطعی است.
نکته کلیدی: تام هالند در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده که فیلمنامه اولیه این اثر را خوانده و هیجان آن فوقالعاده بالاتر از قسمتهای قبلی است.
خط داستانی؛ بازگشت به ریشههای خیابانی
داستان این قسمت دقیقاً از جایی آغاز میشود که پیتر پارکر تنهای تنهاست. او دیگر به تجهیزات میلیاردی تونی استارک دسترسی ندارد، هیچ دوستی او را نمیشناسد و باید در یک آپارتمان کوچک در نیویورک، زندگی نوی بسازد.
این بار مرد عنکبوتی باید به وظیفه اصلی خود یعنی «همسایه خوب شما بودن» برگردد و با تهدیدات خیابانی و ملموستر نیویورک مبارزه کند.
داغترین شایعات هالیوود؛ حضور ستاره Stranger Things!
(توضیح: موارد زیر هنوز به صورت ۱۰۰٪ رسمی تایید نشدهاند و بر اساس افشاگریهای معتبر سینمایی است)
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عنوان احتمالی فیلم: گفته میشود نام این قسمت Spider-Man: Brand New Day خواهد بود که اشارهای مستقیم به یکی از معروفترین خطوط داستانی کمیکبوکهای مرد عنکبوتی دارد.
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ورود سیدی سینک (Sadie Sink): شایعات قوی مدعی هستند سیدی سینک، ستاره محبوب سریال Stranger Things، برای ایفا در نقشی کلیدی (احتمالاً جین گریف از دنیای مردان ایکس یا فلیشیا هاردی/گربه سیاه) به جمع بازیگران پیوسته است.
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شرور اصلی: احتمال تقابل مرد عنکبوتی با «عقرب» (Scorpion با بازی مایکل ماندو) و «کینگپین» بسیار بالا است.
شناسه کامل فیلم مرد عنکبوتی ۴ در یک نگاه
|مشخصه
|جزئیات فنی و داستانی
|صحت
|عنوان احتمالی
|Spider-Man: Brand New Day
|شایعه معتبر
|تاریخ اکران
|تابستان ۲۰۲۶ (ژوئیه)
|رسمی
|کارگردان
|دستین دانیل کرتون
|رسمی
|بازیگران اصلی
|تام هالند، زندایا
|رسمی
|بازیگران احتمالی
|سیدی سینک، مایکل ماندو
|در حد شایعه
|استودیو سازنده
|Marvel Studios / Sony Pictures
|رسمی
|موقعیت داستانی
|فاز ۶ دنیای سینمایی مارول
|رسمی
۵. سرنوشت انیمیشن Beyond the Spider-Verse چه شد؟
علاوه بر فیلم لایو-اکشن تام هالند، طرفداران بیصبرانه منتظر سرنوشت مایلز مورالس در قسمت سوم انیمیشن دنیای عنکبوتی هستند. طبق آخرین اخبار، انیمیشن Spider-Man: Beyond the Spider-Verse مراحل نهایی تولید و صداپیشگی را طی میکند تا با کیفیتی خیرهکننده و بدون تعجیل روانه پرده سینماها شود.
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آیا دوست دارید مرد عنکبوتی دوباره وارد فضای مولتیورس و ابعاد موازی شود یا ترجیح میدهید یک داستان خیابانی و تاریکتر را در نیویورک ببینید؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما به اشتراک بگذارید!