​بر اثر ترکیدگی لوله آب و یخ‌زدگی، غاری زیرزمینی در حیاط خانه‌ای در محله شهید رجایی برزک کاشان کشف شد. این غار دو طبقه با دالان‌هایی به طول ۵۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر است و چشمه آب شیرین آن به دلیل کاهش آب‌های زیرزمینی خشک شده است. گروه غارشناسی ایران، میراث‌فرهنگی و دانشگاه تهران آن را بررسی کرده‌اند و اقدامات ثبت رسمی آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود در آینده به جاذبه گردشگری تبدیل شود، اما به دلیل نقاط صعب‌العبور، فعلاً شرایط پذیرش گردشگر را ندارد.

در محله شهید رجایی شهر برزک از توابع کاشان، یک کشف زمین‌شناسی نادر اتفاق افتاد: ترکیدگی لوله آب به دلیل سرمای شدید و یخ‌زدگی، پرده از راز یک غار زیرزمینی شگفت‌انگیز برداشت. این حادثه که در حیاط یک منزل مسکونی روی داد، به کشف غاری با دو طبقه، چندین تالار و دالان‌های متعدد منجر شد که در برخی نقاط طول آن به ۵۰ متر و ارتفاع آن به ۱۰ متر می‌رسد.

مجید نادعلی، بخشدار برزک کاشان، با اعلام این خبر گفت که این غار به طور بالقوه دارای چشمه آب شیرین بوده اما به دلیل کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، اکنون خشک شده است. گروه غارشناسی ایران و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از این غار بازدید کرده‌اند و اهمیت طبیعی و تاریخی آن در حال ارزیابی است.

غار زیرزمینی کشف شده در حیاط خانه‌ای در برزک کاشان قرار دارد .این غار دو طبقه با دالان‌هایی به طول ۵۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر است

آینده گردشگری غار دو طبقه برزک؛ ثبت ملی تا پذیرش گردشگر

به گفته مسئولان، اقدامات لازم برای نام‌گذاری و ثبت رسمی این غار آغاز شده و سازمان محیط‌زیست نیز در این فرایند مشارکت دارد. پیش‌بینی می‌شود این غار در آینده به یکی از جاذبه‌های گردشگری و طبیعی مهم منطقه تبدیل شود؛ هرچند فعلاً شرایط پذیرش گردشگر را ندارد.

مرتضی احمدی‌نژاد، سخنگوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: پژوهشگران دانشگاه تهران و حوزه زمین‌شناسی روی قدمت این غار مطالعه کرده‌اند. با توجه به وجود نقاط صعب‌العبور در مسیر، ساماندهی این غار نیازمند فعالیت‌های عمرانی گسترده است و به همین دلیل در حال حاضر امکان بازدید عمومی فراهم نیست.