اول شخص مفرد در اصفهان؛ زمان اجرا، قیمت بلیت و سالن

نمایش «اول‌شخص مفرد» با فضایی درام، فلسفی و کمدی، ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود. در ادامه، جزئیات نمایش، قیمت و خرید بلیت را بخوانید.

نمایش «اول شخص مفرد» به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز و تهیه‌کنندگی پرویز پرستویی روی صحنه می‌رود. امید نیاز و مونس پورفاتحیان بازیگران این نمایش هستند. این اثر در ترکیبی از فضای درام، فلسفی و کمدی، داستان شخصیت اصلی خود را دنبال می‌کند.

در معرفی نمایش آمده است: «مهرداد تنهاست. مثل همه ما..»

اجرای اصفهان این نمایش در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مدت آن ۸۰ دقیقه اعلام شده است.

زمان اجرای اول شخص مفرد در اصفهان

عنوان اطلاعات نام نمایش اول شخص مفرد تاریخ اجرا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۱۸:۳۰ مدت اجرا ۸۰ دقیقه ژانر درام، فلسفی، کمدی سالن سالن سیتی‌سنتر اصفهان کارگردان امید نیاز بازیگر مونس پورفاتحیان و امید نیاز

داستان نمایش اول شخص مفرد

«اول شخص مفرد» داستان مهرداد را روایت می‌کند؛ مردی که از کودکی با مشکلات مختلفی روبه‌رو بوده و حالا در زندگی مشترک خود نیز با همسرش به مشکل خورده است. او تلاش می‌کند قصه زندگی‌اش را برای همسرش بازگو کند تا شاید بتواند رضایت او را جلب کند، اما اتفاقی عجیب همه چیز را دگرگون می‌کند. در بخشی از نمایش، مهرداد درباره رابطه آدم‌ها با یکدیگر می‌گوید: «آدما بر خلاف قانون فیزیکند. توی فیزیک وقتی یه چیزی به آدم نزدیک میشه، بزرگ میشه و وقتی دور میشه کوچیک. اما آدما وقتی به هم نزدیک میشن کوچیک میشن، عجیبه... نه؟» امید نیاز در نمایش اول شخص مفرد

قیمت بلیت اول شخص مفرد در اصفهان

قیمت بلیت نمایش «اول شخص مفرد» برای اجرای اصفهان بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. تفاوت قیمت بلیت‌ها به جایگاه و انتخاب صندلی در سالن مربوط می‌شود.

برای خرید بلیت این نمایش، فروش از طریق سینماتیکت انجام می‌شود. هنگام خرید، تاریخ اجرا، ساعت، جایگاه صندلی و مبلغ نهایی را در سامانه فروش بررسی کنید.

خرید بلیت اول شخص مفرد

اگر قصد خرید بلیت «اول شخص مفرد» در اصفهان را دارید، پیش از پرداخت اطلاعات اجرای ۲۵ شهریور را بررسی کنید. به‌ویژه در انتخاب صندلی، قیمت نهایی و ساعت اجرا دقت داشته باشید؛ زیرا اطلاعات فروش ممکن است با به‌روزرسانی سامانه تغییر کند.

قبل از تماشای اول شخص مفرد چه نکاتی را بدانیم؟

اگر برای تماشای این نمایش به سیتی‌سنتر می‌روید، بهتر است کمی زودتر از زمان شروع اجرا در مجموعه حضور داشته باشید تا برای پیداکردن سالن و صندلی زمان کافی داشته باشید.

همچنین هنگام خرید بلیت، نام سالن و تاریخ اجرای موردنظر را دوباره بررسی کنید. اگر تغییر یا اطلاعیه جدیدی درباره اجرای نمایش منتشر شود، اطلاعات این صفحه نیز به‌روزرسانی خواهد شد.

سخن آخر

اگر «اول شخص مفرد» را دیده‌اید، تجربه‌تان از این نمایش را با ما و دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. به نظر شما فضای این نمایش بیشتر به کدام بخش نزدیک است؛ درام، فلسفه یا کمدی؟اگر دنبال تئاترهای روی صحنه اصفهان هستید، برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید و از اجراها، سالن‌ها، زمان و بلیت نمایش‌ها باخبر شوید.

پرسش‌های متداول