اگر دنبال یک نمایش کمدی در اصفهان هستید، «کمدی سلبریتی» یکی از اجراهای پیشروی شهریور است که روی صحنه می‌رود. در ادامه، جزئیات اجرا، عوامل، قیمت و نحوه خرید بلیت این نمایش را بخوانید.

«کمدی سلبریتی» یک نمایش کمدی به نویسندگی و کارگردانی احسان خادمی است که روزهای چهارشنبه ۲۵ شهریور و پنجشنبه ۲۶ شهریور و دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ در سالن وحدت پردیس هنر مهستان اجرا خواهد شد و بلیت آن بین ۳۳۸ تا ۵۲۷ هزار تومان قیمت دارد.

نمایش کمدی سلبریتی در اصفهان

عنوان اطلاعات نام نمایش کمدی سلبریتی ژانر کمدی تاریخ اجرا ۲۵، ۲۶ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۲۰ سالن سالن وحدت؛ پردیس هنر مهستان نویسنده و کارگردان احسان خادمی قیمت بلیت ۳۳۸ تا ۵۲۷ هزار تومان تخفیف ۲۰ درصد

عوامل و بازیگران کمدی سلبریتی

احسان خادمی نویسنده و کارگردان نمایش «کمدی سلبریتی» است.

از دیگر عوامل و بازیگران این نمایش می‌توان به اسماعیل سلمانی، پریناز اکبری، احسان خادمی و ابراهیم رحمانی اشاره کرد.

عوامل دیگر نمایش عبارت‌اند از:

دستیار کارگردان: نگین دارابی

طراحی صحنه، گریم و لباس: آرش محمدی

کنترل اتاق: آنیا امامی

نور: رها سلیمانی

منشی صحنه: کیمیا عربستانی

مدیر صحنه: حسین نریمانی

مسئول لباس: آیدا نانوازاده

دوخت لباس: نسرین عمرانی

جانشین تولید: رضا نانوازاده

آهنگساز: میثم جمشیدپور

قیمت بلیت کمدی سلبریتی در اصفهان

قیمت بلیت نمایش «کمدی سلبریتی» برای اجرای اصفهان بین ۳۳۸ تا ۵۲۷ هزار تومان اعلام شده است. همچنین برای این اجرا ۲۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

باتوجه‌به اینکه جایگاه صندلی می‌تواند روی مبلغ بلیت تأثیر بگذارد، هنگام خرید، قیمت نهایی و صندلی انتخابی را در سامانه فروش بررسی کنید.

خرید بلیت کمدی سلبریتی

بلیت نمایش «کمدی سلبریتی» از طریق اصفهان‌ تیکت عرضه می‌شود.

در فرایند خرید، امکان مشاهده جزئیات نمایش، نقشه صندلی و تعداد صندلی‌های هر ردیف وجود دارد. پس از انتخاب صندلی، ۱۵ دقیقه برای تکمیل خرید فرصت دارید.

درصورتی‌که چند کاربر هم‌زمان یک صندلی را انتخاب کنند، اولویت با کاربری است که زودتر فرایند پرداخت را تکمیل کند.

کمدی سلبریتی در کدام سالن اصفهان اجرا می‌شود؟

این نمایش در سالن وحدت پردیس هنر مهستان روی صحنه می‌رود.

آدرس سالن: اصفهان، میدان ارتش، محله فرح‌آباد، جنب توپخانه ۴۴

راهنمای تماشای کمدی سلبریتی

اگر قصد تماشای «کمدی سلبریتی» را دارید، هنگام خرید بلیت به تاریخ و ساعت اجرای انتخابی و جایگاه صندلی دقت کنید. همچنین بهتر است خرید را به دقایق پایانی موکول نکنید؛ به‌ویژه اگر جایگاه مشخصی در سالن مدنظر دارید.

سخن آخر

اگر «کمدی سلبریتی» را دیده‌اید، تجربه خود را از این نمایش با مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. نظر شما درباره بازی‌ها و فضای نمایش می‌تواند برای دیگر علاقه‌مندان تئاتر اصفهان مفید باشد.برای دیدن تازه‌ترین برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵، نمایش‌های روی صحنه، زمان اجرا و اطلاعات بلیت‌ها، برنامه کامل تئاترهای اصفهان را در این صفحه دنبال کنید.

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