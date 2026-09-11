نمایشهای روی صحنه اصفهان
نمایش شبهای کدده در اصفهان؛ زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل
نمایش کمدی «شبهای کدده» ۲۰ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در سالن ارحام صدر پردیس هنر مهستان اصفهان روی صحنه میرود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت و نحوه خرید بلیت این نمایش را بخوانید.
«شبهای کدده» یک نمایش کمدی به نویسندگی و کارگردانی مجید کاشیفروشان است که در شهریور ۱۴۰۵ در اصفهان اجرا میشود.
در صفحه فروش بلیت، این نمایش بهعنوان یکی از نمایشهای پرمخاطب اصفهان معرفی شده است. همچنین در همین صفحه ادعا شده که نمایش در ۲۳۰ شب اجرا بیش از ۱۴۰ هزار مخاطب داشته است.
زمان اجرای شبهای کدده در اصفهان
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|۲۰ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
|ساعت
|۲۰
|سالن
|سالن ارحام صدر، پردیس هنر مهستان
|ژانر
|کمدی
|نویسنده و کارگردان
|مجید کاشیفروشان
قیمت بلیت شبهای کدده
قیمت بلیت نمایش «شبهای کدده» در صفحه فروش بلیت ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است. قیمت نهایی به جایگاه صندلی انتخابی بستگی دارد.
خرید بلیت شبهای کدده
فروش بلیت این نمایش از طریق اصفهانتیکت انجام میشود. هنگام خرید، تاریخ اجرای انتخابشده و جایگاه صندلی را بررسی کنید.
طبق اطلاعات درجشده در صفحه فروش بلیت، پس از انتخاب صندلی، برای تکمیل فرایند خرید ۱۵ دقیقه فرصت وجود دارد و در صورت انتخاب همزمان یک صندلی توسط چند نفر، اولویت با فردی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود.
همچنین از تماشاگران خواسته شده است ۳۰ دقیقه پیش از شروع نمایش در لابی سالن حضور داشته باشند.
رزرو بلیت شبهای کدده
برای رزرو بلیت نمایش «شبهای کدده» میتوانید با شمارههای درجشده روی پوستر این نمایش تماس بگیرید:
۰۹۳۷۴۴۴۴۹۱۰
۰۹۳۸۶۰۸۸۵۵۸
عوامل و بازیگران شبهای کدده
-
نویسنده و کارگردان: مجید کاشیفروشان
-
بازیگران: رضا ناطقیان، سعید یاردوستی، اسماعیل سلمانی، ابراهیم رحمانی، احسان خادمی، هادی مسعودی و محمد رنجکش
-
تهیهکننده و مدیر پروژه: امیرحسین مزروعی
-
طراحی صحنه: هاشم شمس
-
طراحی گریم و لباس: آرش محمدی
-
دستیار کارگردان: فاطمه کاشیفروشان
-
منشی صحنه: مهلا معاذی
-
نور: محمد الماسی
-
صدا: علی جانثاری
سالن اجرای شبهای کدده
«شبهای کدده» در سالن ارحام صدر پردیس هنر مهستان روی صحنه میرود.برای آشنایی با آدرس، امکانات و جزئیات سالنهای تئاتر اصفهان، میتوانید صفحه «برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵» را ببینید.
نکات مهم برای تماشای شبهای کدده
-
پیش از خرید، تاریخ و ساعت اجرای انتخابی را بررسی کنید.
-
برای انتخاب صندلی، نقشه سالن را هنگام خرید بلیت ببینید.
-
بهتر است ۳۰ دقیقه پیش از شروع نمایش در محل حاضر باشید.
-
قوانین درجشده در صفحه فروش بلیت را پیش از پرداخت مطالعه کنید.
سخن آخر
اگر «شبهای کدده» را دیدهاید، تجربه خود را از این نمایش با مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. نظر شما درباره فضای کمدی، بازی بازیگران و اجرای نمایش میتواند برای دیگر علاقهمندان تئاتر اصفهان مفید باشد.