«طلای رشید» با بازی و کارگردانی قدرت‌الله ایزدی، ۲۶ و ۲۷ شهریور در تالار رودکی روی صحنه می‌رود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت بلیت، بازیگران و جزئیات این نمایش کمدی را بخوانید.

«طلای رشید» یک نمایش کمدی انتقادی است که قدرت‌الله ایزدی بازیگری و کارگردانی آن را بر عهده دارد.

این نمایش در دو روز پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تالار رودکی اصفهان اجرا می‌شود.

زمان اجرای طلای رشید

عنوان جزئیات تاریخ اجرا ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ ژانر کمدی انتقادی سالن تالار رودکی اصفهان بازیگر و کارگردان قدرت‌الله ایزدی

قیمت بلیت طلای رشید

قیمت بلیت نمایش «طلای رشید» بر اساس جایگاه صندلی متفاوت است:

جایگاه قیمت ردیف ۲۲ تا ۲۸ ۴۰۰ هزار تومان ردیف ۱۵ تا ۲۱ ۶۰۰ هزار تومان ردیف ۸ تا ۱۴ ۸۰۰ هزار تومان ردیف ۲ تا ۷ ۱ میلیون تومان

تمام جایگاه‌های اعلام‌شده در همکف قرار دارند.

خرید بلیت طلای رشید

بلیت نمایش «طلای رشید» از طریق سایت گیشه 8 به فروش می‌رسد. برای انتخاب صندلی، جایگاه موردنظر را انتخاب کنید تا نقشه صندلی‌ها و تعداد صندلی‌های هر ردیف نمایش داده شود.

در صورت انتخاب همزمان یک صندلی توسط چند نفر، اولویت با فردی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود. پس از انتخاب صندلی نیز ۱۵ دقیقه برای تکمیل و تأیید خرید فرصت دارید.

هنگام خرید آنلاین، فیلترشکن خود را خاموش کنید. همچنین پس از تکمیل خرید، امکان جابه‌جایی یا کنسلی بلیت وجود ندارد.

داستان نمایش کمدی طلای رشید چیست؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده برای نمایش، ماجرای «طلای رشید» حول طلا و دردسرهایی شکل می‌گیرد که پیدا شدن آن به وجود می‌آورد. شخصیت‌های نمایش درگیر موقعیت‌هایی طنزآمیز و غیرمنتظره می‌شوند.

بازیگران طلای رشید

بازیگران: قدرت‌الله ایزدی، محمدجواد پاکزاد، اکبریان، نصوحی، حسین زارعان، احمد قنبریان و رسول خشوعی

کارگردان: قدرت‌الله ایزدی

نکات مهم تماشای نمایش طلای رشید

عکاسی و فیلمبرداری در سالن ممنوع اعلام شده است.

در صورت ایجاد بی‌نظمی، برگزارکننده می‌تواند فرد برهم‌زننده نظم را از سالن خارج کند.

داشتن بلیت برای افراد بالای ۴ سال الزامی است.

پس از تکمیل خرید، امکان جابه‌جایی یا کنسل کردن بلیت وجود ندارد.

در انتخاب صندلی هنگام خرید دقت کنید.

سخن آخر

اگر «طلای رشید» را در تالار رودکی اصفهان تماشا کرده‌اید، تجربه و نظر خود درباره این نمایش را با ما در میان بگذارید. برای مشاهده برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ و آگاهی از زمان اجرا، قیمت بلیت و سالن نمایش‌های روی صحنه، به صفحه برنامه تئاتر اصفهان مراجعه کنید.

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