تئاتر اصفهان
نمایش «غرب وحشی» در اصفهان؛ زمان اجرا، قیمت بلیت و محل برگزاری
نمایش «غرب وحشی» با ژانر کمدی، خانوادگی و مافیایی در تالار هنر اصفهان اجرا میشود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت بلیت، عوامل و بازیگران این نمایش را بخوانید.
نمایش «غرب وحشی» ۲۶ و ۲۷ شهریور و ۱ و۲ مهر در تالار هنر اصفهان روی صحنه میرود. داستان نمایش با کشف ناگهانی حقیقتی درباره گذشته یک خانواده پیش میرود؛ روایتی که در قالب کمدی، خانوادگی و مافیایی در مدت ۱۶۰ دقیقه اجرا میشود و برای مخاطبان بالای ۱۳ سال در نظر گرفته شده است.
اطلاعات نمایش «غرب وحشی»
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|
پنجشنبه ۲۶ شهریور
پنجشنبه ۲ مهر
|ساعت اجرا
|۱۹:۳۰
|مدت اجرا
|۱۶۰ دقیقه
|ژانر
|کمدی، خانوادگی، مافیایی
|محل اجرا
|سالن اصلی تالار هنر اصفهان
|قیمت بلیت
|۲۷۰ تا ۷۲۰ هزار تومان پس از ۱۰٪ تخفیف
|رده سنی
|+۱۳ سال
|کارگردان
|پیام کرکزن
|نویسنده و تهیهکننده
|رامین سامانی
نمایش «غرب وحشی» در تالار هنر اصفهان
«غرب وحشی» در سالن اصلی تالار هنر اصفهان در محله شیخ طوسی روی صحنه میرود. نشانی اعلامشده برای تالار هنر، اصفهان، خیابان لاله جنوبی، انتهای خیابان قدس، پارک لاله است.
قیمت بلیت نمایش غرب وحشی
بلیتهای نمایش «غرب وحشی» با ۱۰ درصد تخفیف عرضه شدهاند. قیمت جایگاهها پس از تخفیف از ۲۷۰ هزار تومان آغاز میشود و تا ۷۲۰ هزار تومان میرسد.
|جایگاه
|قیمت اصلی
|قیمت با ۱۰٪ تخفیف
|ردیف ۴ بالکن
|۳۰۰ هزار تومان
|۲۷۰ هزار تومان
|ردیف ۱۵
|۴۰۰ هزار تومان
|۳۶۰ هزار تومان
|ردیف ۱ تا ۳ بالکن
|۴۰۰ هزار تومان
|۳۶۰ هزار تومان
|ردیف ۱۳ تا ۱۴
|۵۰۰ هزار تومان
|۴۵۰ هزار تومان
|ردیف ۱۰ تا ۱۲
|۶۰۰ هزار تومان
|۵۴۰ هزار تومان
|ردیف ۷ تا ۹
|۷۰۰ هزار تومان
|۶۳۰ هزار تومان
|ردیف ۱ تا ۶
|۸۰۰ هزار تومان
|۷۲۰ هزار تومان
قیمتها بر اساس اطلاعات فروش اعلامشده برای این اجراست و امکان انتخاب جایگاه و صندلی هنگام خرید وجود دارد.
خرید بلیت نمایش غرب وحشی
بلیت نمایش «غرب وحشی» از طریق سایت گیشه ۸ عرضه میشود.
نکات خرید بلیت:
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پس از انتخاب صندلی، برای تأیید خرید آنلاین ۱۵ دقیقه فرصت دارید.
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در صورت انتخاب همزمان یک صندلی توسط چند نفر، اولویت با فردی است که زودتر وارد مرحله پرداخت شود.
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بلیت خریداریشده قابل کنسلی یا جابهجایی نیست؛ بنابراین هنگام انتخاب تاریخ، ساعت و جایگاه دقت کنید.
داستان نمایش غرب وحشی
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «چی میشه اگه یک روز متوجه بشید که هرچیزی که از خانوادتون میدونستید دروغه؟»
عوامل نمایش غرب وحشی
کارگردانی نمایش بر عهده پیام کرکزن و نویسندگی و تهیهکنندگی آن بر عهده رامین سامانی است.
از دیگر عوامل نمایش میتوان به غزاله صادقیان بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز، رویا مسجدی بهعنوان مدیر اجرایی، آرش محمدی طراح گریم، هادی شعبان طراح نور، دلاور خسرونیا طراح دکور، ستاره کاظمی طراح لباس و کیان ممتاز مدیر صحنه اشاره کرد.
علی مقاره عابد عکاس و طراح پوستر، عسل دهخدایی مسئول امور مخاطبان، مجید نعمتاللهی مدیر تولید، مهدی معظم آهنگساز، افشین ضیایی مسئول ضبط صدا و میکس و مستر و محمد الماسی صدابردار این نمایش هستند.
بازیسازان و دستیاران صحنه نیز شامل دینا قلیپور، نازنین اسدی، عادل اسماعیلی، ایمان نخکوب، مهدی صفائیکیا، آرمین رمضانی، کیانمحمدی، سالار امینی، عرفان محمدی و امیرحسین هاشمی هستند.
بازیگران نمایش غرب وحشی
بازیگران این نمایش عبارتاند از:
فرشاد فهیمی، اسماعیل موحدی، شهاب غزالی، زینت کنجکاو، بیژن نمکیزاده، لیلا مهرنیا، علی کریمیان، بردیا فهیمی، علی حداد و پویا یزدانبخش. مونا ابوشهاب نیز در این نمایش حضور دارد.
نکات مهم تماشای نمایش غرب وحشی
تماشای این نمایش برای افراد بالای ۱۳ سال اعلام شده و برگزارکننده تأکید کرده است که از آوردن کودکان خودداری شود.
رعایت حجاب و شئون اسلامی الزامی است و ورود خوراکی و نوشیدنی به سالن ممنوع اعلام شده است.
سخن آخر
اگر «غرب وحشی» را تماشا کردید، تجربهتان از این نمایش را با ما در میان بگذارید. به نظر شما ترکیب کمدی، فضای خانوادگی و مافیایی در این نمایش چطور از آب درآمده است؟ نظر یا تجربه خود را در بخش دیدگاههای اصفهان امروز با ما و دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارید.
برای دیدن اجراهای دیگر نیز میتوانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.