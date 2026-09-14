نمایش‌های مهر ۱۴۰۵ در اصفهان

نمایش ۱+۱۲ در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت

نمایش «۱+۱۲» با بازی مهدی نجدی و مانیا مردانی در مهر ۱۴۰۵ روی صحنه تالار هنر اصفهان می‌رود. برای آگاهی از زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش، ادامه مطلب را بخوانید.

نمایش ۱+۱۲ در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت

«۱+۱۲» نمایشی به نویسندگی هومن حیدری و کارگردانی مهدی نجدی است که از یکم تا هفدهم مهر ۱۴۰۵ در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود. مهدی نجدی و مانیا مردانی بازیگران این نمایش هستند.

اطلاعات نمایش ۱+۱۲

عنوان جزئیات
نام نمایش ۱+۱۲
نویسنده هومن حیدری
کارگردان مهدی نجدی
بازیگران مهدی نجدی، مانیا مردانی
تاریخ اجرا ۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵
ساعت اجرا ۱۸:۳۰
محل اجرا تالار هنر اصفهان، سالن تماشا
آدرس میدان لاله، پارک لاله، تالار هنر
قیمت بلیت ۳۶۰ تا ۴۵۰ هزار تومان با ۱۰ درصد تخفیف
سامانه فروش گیشه ۸

قیمت بلیت نمایش ۱+۱۲

بلیت‌های نمایش «۱+۱۲» در سه ردیف قیمتی عرضه شده‌اند و قیمت‌ها با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه شده است:

جایگاه قیمت اصلی قیمت با تخفیف
ردیف ۱ ۵۰۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان
ردیف ۲ ۴۵۰ هزار تومان ۴۰۵ هزار تومان
ردیف ۳ تا آخر ۴۰۰ هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان

بلیت این نمایش از طریق سامانه گیشه 8  عرضه می‌شود. در خرید آنلاین، پس از انتخاب صندلی، ۱۵ دقیقه برای تأیید خرید فرصت وجود دارد.

عوامل نمایش ۱+۱۲

عوامل این نمایش عبارت‌اند از:

  • نویسنده: هومن حیدری
  • طراح و کارگردان: مهدی نجدی
  • بازیگران: مانیا مردانی، مهدی نجدی
  • دستیار اول کارگردان: مهدی کاشی
  • دستیار دوم کارگردان: مهدی کریمی
  • طراح صحنه: مهدی نجدی
  • اتاق فرمان: سید مهدی ناطقی
  • نور: هادی شبان، نگین هنرجو
  • افکت و صدا: احسان شهبازی، پرنیان مرادی
  • گریم: عرشیا باقری، ملینا مردانی
  • مدیران صحنه: عرفان شفیعی، مهیار اسدی، نرگس رضایی
  • تیزر: امیر دهقانی
  • عکاسان: طاها دهقانی، ریحانه رضایی
  • مدیر برنامه‌ریزی: پریسا اورنگی
  • طراح پوستر و بروشور: امیرعباس سمیع‌زاده
  • مدیران گیشه: مهدیس نوابی، پروانه بخشی

نمایش ۱+۱۲ کجا اجرا می‌شود؟

نمایش «۱+۱۲» در سالن تماشا تالار هنر اصفهان روی صحنه می‌رود.

آدرس: میدان لاله، پارک لاله، تالار هنر

برای اطلاعات بیشتر درباره سالن و سایر نمایش‌های در حال اجرا، می‌توانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید.

سخن آخر

اگر قصد تماشای «۱+۱۲» را دارید، تجربه‌تان از این نمایش را با اصفهان امروز در میان بگذارید.

پرسش‌های متداول

نمایش ۱+۱۲ از یکم تا هفدهم مهر ۱۴۰۵ در تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود.
نمایش ۱+۱۲ در ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه می‌رود.
قیمت بلیت نمایش ۱+۱۲ پس از ۱۰ درصد تخفیف، بسته به جایگاه بین ۳۶۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است.
این نمایش در سالن تماشا تالار هنر اصفهان اجرا می‌شود.
بلیت نمایش ۱+۱۲ از طریق سامانه گیشه ۸ عرضه می‌شود.
مهدی نجدی کارگردانی نمایش ۱+۱۲ را بر عهده دارد.
مهدی نجدی و مانیا مردانی بازیگران نمایش ۱+۱۲ هستند.
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