نمایش‌های مهر ۱۴۰۵ در اصفهان

نمایش ۱+۱۲ در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت

نمایش «۱+۱۲» با بازی مهدی نجدی و مانیا مردانی در مهر ۱۴۰۵ روی صحنه تالار هنر اصفهان می‌رود. برای آگاهی از زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش، ادامه مطلب را بخوانید.