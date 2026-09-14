نمایشهای مهر ۱۴۰۵ در اصفهان
نمایش ۱+۱۲ در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت
نمایش «۱+۱۲» با بازی مهدی نجدی و مانیا مردانی در مهر ۱۴۰۵ روی صحنه تالار هنر اصفهان میرود. برای آگاهی از زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش، ادامه مطلب را بخوانید.
«۱+۱۲» نمایشی به نویسندگی هومن حیدری و کارگردانی مهدی نجدی است که از یکم تا هفدهم مهر ۱۴۰۵ در تالار هنر اصفهان اجرا میشود. مهدی نجدی و مانیا مردانی بازیگران این نمایش هستند.
اطلاعات نمایش ۱+۱۲
|عنوان
|جزئیات
|نام نمایش
|۱+۱۲
|نویسنده
|هومن حیدری
|کارگردان
|مهدی نجدی
|بازیگران
|مهدی نجدی، مانیا مردانی
|تاریخ اجرا
|۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵
|ساعت اجرا
|۱۸:۳۰
|محل اجرا
|تالار هنر اصفهان، سالن تماشا
|آدرس
|میدان لاله، پارک لاله، تالار هنر
|قیمت بلیت
|۳۶۰ تا ۴۵۰ هزار تومان با ۱۰ درصد تخفیف
|سامانه فروش
|گیشه ۸
قیمت بلیت نمایش ۱+۱۲
بلیتهای نمایش «۱+۱۲» در سه ردیف قیمتی عرضه شدهاند و قیمتها با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه شده است:
|جایگاه
|قیمت اصلی
|قیمت با تخفیف
|ردیف ۱
|۵۰۰ هزار تومان
|۴۵۰ هزار تومان
|ردیف ۲
|۴۵۰ هزار تومان
|۴۰۵ هزار تومان
|ردیف ۳ تا آخر
|۴۰۰ هزار تومان
|۳۶۰ هزار تومان
بلیت این نمایش از طریق سامانه گیشه 8 عرضه میشود. در خرید آنلاین، پس از انتخاب صندلی، ۱۵ دقیقه برای تأیید خرید فرصت وجود دارد.
عوامل نمایش ۱+۱۲
عوامل این نمایش عبارتاند از:
- نویسنده: هومن حیدری
- طراح و کارگردان: مهدی نجدی
- بازیگران: مانیا مردانی، مهدی نجدی
- دستیار اول کارگردان: مهدی کاشی
- دستیار دوم کارگردان: مهدی کریمی
- طراح صحنه: مهدی نجدی
- اتاق فرمان: سید مهدی ناطقی
- نور: هادی شبان، نگین هنرجو
- افکت و صدا: احسان شهبازی، پرنیان مرادی
- گریم: عرشیا باقری، ملینا مردانی
- مدیران صحنه: عرفان شفیعی، مهیار اسدی، نرگس رضایی
- تیزر: امیر دهقانی
- عکاسان: طاها دهقانی، ریحانه رضایی
- مدیر برنامهریزی: پریسا اورنگی
- طراح پوستر و بروشور: امیرعباس سمیعزاده
- مدیران گیشه: مهدیس نوابی، پروانه بخشی
نمایش ۱+۱۲ کجا اجرا میشود؟
نمایش «۱+۱۲» در سالن تماشا تالار هنر اصفهان روی صحنه میرود.
آدرس: میدان لاله، پارک لاله، تالار هنر
برای اطلاعات بیشتر درباره سالن و سایر نمایشهای در حال اجرا، میتوانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید.
سخن آخر
اگر قصد تماشای «۱+۱۲» را دارید، تجربهتان از این نمایش را با اصفهان امروز در میان بگذارید.