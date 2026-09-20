تئاتر در اصفهان
شام خداحافظی در اصفهان؛ زمان و قیمت بلیت
«شام خداحافظی» یک نمایش کمدی خانوادگی است که از ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن پرواز مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان اجرا میشود. جزئیات زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش را در ادامه بخوانید.
نمایش «شام خداحافظی» یک کمدی خانوادگی است که با نگاهی به روابط انسانی و دوستیها، موقعیتهایی درباره پایاندادن به رابطههایی را روایت میکند که گاهی از روی عادت یا رودربایستی ادامه پیدا کردهاند.
اطلاعات نمایش شام خداحافظی
|عنوان
|جزئیات
|تاریخ اجرا
|۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵
|ساعت اجرا
|۲۰:۰۰
|مدت اجرا
|۹۰ دقیقه
|ژانر
|کمدی خانوادگی
|محل اجرا
|مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان – سالن پرواز
|قیمت بلیت
|۴۰۰ هزار تومان + ۱۰ درصد مالیات ارزشافزوده
|سامانه فروش
|تیوال
|کارگردان
|حسین عبداللهی
|نویسندگان
|الکساندر دولاپتولیر و متیو دولاپورت
|محدودیت سنی
|زیر ۷ سال
داستان نمایش شام خداحافظی
«شام خداحافظی» درباره روابط و دوستیهایی است که گاهی از روی عادت، شرم یا ناتوانی در جدایی ادامه پیدا میکنند. نمایش این پرسش را مطرح میکند که چرا انسانها با افرادی که تمایلی به ادامه ارتباط با آنها ندارند، همچنان رابطه خود را حفظ میکنند.
در این نمایش، ارزش انسانها و شکل ارتباط آنها با یکدیگر در موقعیتهایی همراه با کمدی به چالش کشیده میشود و شخصیتها در جریان اتفاقات داستان با موقعیتهای پیچیدهای روبهرو میشوند.
عوامل نمایش شام خداحافظی
- نویسندگان: الکساندر دولاپتولیر و متیو دولاپورت
- کارگردان: حسین عبداللهی
- بازیگران: محمد ترابی، رادنوش مقدم، فرزاد قاسمی
- مدیر تولید: علی سام صادقی
- دستیاران کارگردان: میلاد کلینی، محمدرضا قاسمی، مرضیه نادری
- منشی صحنه: نرگس اعلایی
- چهرهپردازان: سعید مؤذنی، روژین یداللهی، محمدمهدی اقبالی، آرزو علایی
- طراح صحنه: هاشم شمس فلاورجانی
- دستیار صحنه: رشید مسائلی
- نور: هادی شبان
- تولید محتوا، رسانه و روابطعمومی: رسول حقجو، فاطمه شفیعی، علی عابدی، حمیدرضا یحییآبادی
زمان و محل اجرای شام خداحافظی در اصفهان
نمایش «شام خداحافظی» از ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۰ در سالن پرواز مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اصفهان اجرا میشود.
- نشانی سالن: اصفهان، پل آذر، ابتدای خیابان توحید، مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان
تلفن مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان: ۰۳۱-۳۶۲۵۷۳۸۱
خرید بلیت شام خداحافظی
بلیت نمایش «شام خداحافظی» از طریق تیوال عرضه میشود و و قیمت اعلامشده برای آن ۴۰۰ هزار تومان بهعلاوه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده است.
نکات مهم برای تماشای نمایش شام خداحافظی
- پس از آغاز برنامه، بلیت اعتبار ورود ندارد.
- امکان بازگشت وجه یا جابهجایی بلیت وجود ندارد.
- باتوجهبه ترافیک اطراف مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان و کمبود جای پارک، بهتر است ۳۰ دقیقه زودتر در محل اجرا حضور داشته باشید.
- همراهداشتن کودکان زیر ۷ سال توصیه نشده است.
سخن آخر
اگر قصد تماشای این نمایش را دارید، پیش از خرید بلیت زمان اجرا و شرایط ورود را بررسی کنید. برای دیدن اجراهای دیگر نیز میتوانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.