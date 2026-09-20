برنامه اجراهای تالار فرشچیان
برنامه تئاتر تالار فرشچیان اصفهان ۱۴۰۵
اگر به دنبال برنامه تئاتر تالار فرشچیان اصفهان در سال ۱۴۰۵ هستید، در این صفحه میتوانید نمایشهای آینده و اجراهای برگزارشده را همراه با تاریخ، ساعت، سالن اجرا، وضعیت بلیت و اطلاعات موردنیاز دنبال کنید.
- برنامه تئاتر تالار فرشچیان اصفهان
- اجرای بعدی تالار فرشچیان اصفهان کدام است؟
- خرید بلیت تئاتر تالار فرشچیان اصفهان
- تالار فرشچیان اصفهان کجاست؟
- دسترسی به تالار فرشچیان اصفهان
- دسترسی با مترو
- دسترسی با اتوبوس
- دسترسی با خودرو
- پارکینگ تالار فرشچیان
- امکانات مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان
- سالنهای اجرای تئاتر در فرشچیان
- سالن اصلی فرشچیان
- سالن پرواز فرشچیان
- ظرفیت و امکانات سالن آمفیتئاتر فرشچیان
- راهنمای حضور در تئاترهای تالار فرشچیان
- سخن آخر
- پرسشهای متداول
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان یکی از فضاهای فرهنگی اصفهان است که میزبان اجراهای تئاتر در سالنهای مختلف خود میشود. سالن اصلی و سالن پرواز این مجموعه در دورههای مختلف میزبان نمایشهای کودک، خانوادگی و بزرگسال بودهاند. در ادامه، برنامه نمایشهای تالار فرشچیان را همراه با تاریخ، ساعت و اطلاعات بلیت مشاهده میکنید.
برنامه تئاتر تالار فرشچیان اصفهان
|نمایش
|سالن
|تاریخ اجرا
|ساعت
|قیمت بلیت
|سامانه فروش
|وضعیت
|شام خداحافظی
|سالن پرواز
|۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵
|۲۰:۰۰
|اعلام نشده
|اعلام نشده
|
|ستارهشناس
|سالن پرواز
|۲۳ مرداد تا ۳ شهریور
|۲۱:۳۰
|۵۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات
|تیوال
|
|شنل قرمزی و چوپان دروغگو
|سالن اصلی
|۲۶ مرداد تا ۶ شهریور
|۱۷:۱۵
|۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات
|تیوال
|
|چلمن خان
|سالن اصلی
|۲۶ مرداد تا ۶ شهریور
|۱۹:۱۵
|۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات
|تیوال
|
|۶۸ ثانیه بعد از تو
|سالن اصلی
|۱ تا ۷ خرداد
|۱۸:۳۰
|۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات
|تیوال
|
|اول شخص مفرد
|سالن اصلی
|۳۰ اردیبهشت تا ۸ خرداد
|۱۸:۳۰
|۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات
|تیوال
|
آخرین بهروزرسانی: ۲۹ شهریور
اجرای بعدی تالار فرشچیان اصفهان کدام است؟
در حال حاضر، نمایش «شام خداحافظی» اجرای آینده ثبتشده در تالار فرشچیان است.این نمایش با عنوان کمدی خانوادگی، از ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در سالن پرواز روی صحنه میرود و ساعت اجرای آن ۲۰:۰۰ اعلام شده است.
خرید بلیت تئاتر تالار فرشچیان اصفهان
سامانه فروش بلیت نمایشهای تالار فرشچیان بر اساس هر اجرا و اعلام برگزارکننده مشخص میشود. در اجراهای ثبتشده قبلی، تیوال یکی از سامانههای فروش بلیت نمایشهای این مجموعه بوده است.
تالار فرشچیان اصفهان کجاست؟
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان در اصفهان، توحید شمالی، بین بلوار ملت و عدالت، محدوده باغ زرشک قرار دارد. این مجموعه در محدوده محله سیچان و در نزدیکی سیوسهپل واقع شده است.
شماره تماس تالار فرشچیان: ۰۳۱-۳۶۲۸۴۴۰۰
دسترسی به تالار فرشچیان اصفهان
دسترسی با مترو
نزدیکترین ایستگاه مترو به تالار فرشچیان، ایستگاه مترو سیوسهپل است.
دسترسی با اتوبوس
ایستگاه اتوبوس شمسآبادی از ایستگاههای نزدیک به مجموعه است.
دسترسی با خودرو
تالار فرشچیان در محدوده توحید شمالی و بین بلوار ملت و عدالت قرار دارد و دسترسی به مجموعه از مسیرهای منتهی به این محدوده امکانپذیر است.
پارکینگ تالار فرشچیان
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان پارکینگ اختصاصی دارد.
امکانات مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان
بر اساس اطلاعات موجود، امکانات این مجموعه شامل موارد زیر است:
- سالن اصلی اجرای تئاتر
- سالن پرواز
- سالن آمفیتئاتر
- سالن سینما
- پارکینگ اختصاصی
- سرویس بهداشتی
- امکانات صوتی و نوری برای اجرای برنامهها
ساعت کاری مجموعه نیز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۲۲:۳۰ اعلام شده است.
سالنهای اجرای تئاتر در فرشچیان
سالن اصلی فرشچیان
بخشی از نمایشهای ثبتشده در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان، از جمله «اول شخص مفرد»، «چلمن خان»، «شنل قرمزی و چوپان دروغگو» و «۶۸ ثانیه بعد از تو» در سالن اصلی اجرا شدهاند.
سالن پرواز فرشچیان
نمایشهایی مانند «ستارهشناس» در سالن پرواز اجرا شدهاند و نمایش «شام خداحافظی» نیز برای اجرا از ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در این سالن اعلام شده است.
ظرفیت و امکانات سالن آمفیتئاتر فرشچیان
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سالن آمفیتئاتر مجتمع فرشچیان، ظرفیت این سالن حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر اعلام شده است. در مشخصات سالن، امکاناتی مانند سیستم صوتی، نور، ویدئوپروژکتور و سن برای اجرای تئاتر نیز ذکر شده است.
راهنمای حضور در تئاترهای تالار فرشچیان
برای حضور در نمایشهای تالار فرشچیان، پیش از حرکت تاریخ و ساعت اجرای نمایش را بررسی کنید؛ زیرا برنامه اجراها ممکن است تغییر کند یا تمدید شود.
همچنین هنگام خرید بلیت، نام سالن اجرا را بررسی کنید؛ زیرا نمایشها در سالن اصلی یا سالن پرواز برگزار میشوند.
با توجه به وجود پارکینگ اختصاصی، بهتر است برای اجراهای شلوغ زمان کافی برای رسیدن به مجموعه و پیدا کردن جای پارک در نظر بگیرید.
سخن آخر
اگر تجربه حضور در یکی از نمایشهای فرشچیان را دارید، میتوانید تجربه خودتان درباره کیفیت سالن، دسترسی، پارکینگ یا فضای اطراف را با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» در میان بگذارید. برای دنبالکردن دیگر اجراهای شهر نیز برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید.