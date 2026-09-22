نمایش کمدی «مرگ نابهنگام یک خیار» به نویسندگی و کارگردانی امید صالحی، از ۱ تا ۱۰ مهر در تماشاخانه آن نجف‌آباد اجرا می‌شود. در ادامه، زمان اجرا، قیمت بلیت و عوامل این نمایش را بخوانید.

نمایش کمدی «مرگ نابهنگام یک خیار» از ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه آن نجف‌آباد روی صحنه می‌رود.

نمایش «مرگ نابهنگام یک خیار» روایتی کمدی از موقعیتی عجیب و غیرمنتظره است که در آن واکنش شخصیت نمایش به اتفاقاتی ساده اما نامتعارف، مجموعه‌ای از موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد.

اطلاعات نمایش مرگ نابهنگام یک خیار

عنوان جزئیات تاریخ اجرا ۱ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۱۹:۳۰ مدت اجرا ۵۰ دقیقه ژانر کمدی محل اجرا تماشاخانه آن نجف‌آباد قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان + ۱۰٪ مالیات ارزش‌افزوده نویسنده و کارگردان امید صالحی

درباره نمایش مرگ نابهنگام یک خیار

«مرگ نابهنگام یک خیار» داستان موقعیتی غیرمنتظره است که در آن یک اتفاق، زمینه شکل‌گیری واکنش‌ها و موقعیت‌های کمدی را فراهم می‌کند. فضای نمایش میان واقعیت و خیال، منطق و بی‌منطقی و جدیت و شوخی در حرکت است.

بر اساس معرفی نمایش، این اثر با زبانی طنزآمیز به موضوعاتی مانند مرگ، زندگی و واکنش انسان‌ها به موقعیت‌های نامتعارف می‌پردازد.

عوامل نمایش

نویسندگی و کارگردانی نمایش بر عهده امید صالحی است و او به‌عنوان بازیگر نیز در این اثر حضور دارد.

دیگر عوامل نمایش عبارت‌اند از:

دستیاران کارگردان : امید قادری و رامین خرمک

: امید قادری و رامین خرمک طراح صحنه و لباس : زهرا امامی

: زهرا امامی آهنگ‌ساز : امید آبادچی

: امید آبادچی روابط‌عمومی : مرضیه شریفی

: مرضیه شریفی افکتور و نورپرداز : زهرا امامی

: زهرا امامی هماهنگی : نگین محمدی

: نگین محمدی تیزر : گروه تبلیغاتی کادوس

: گروه تبلیغاتی کادوس تصویربردار: مهدی امیرخانی

محل اجرای نمایش مرگ نابهنگام یک خیار

نمایش «مرگ نابهنگام یک خیار» در تماشاخانه آن نجف‌آباد اجرا می‌شود.

نشانی: نجف‌آباد، امام خمینی غربی، بین باستانی و ریاضی، نرسیده به کلینیک خانواده، جنب کلینیک مهسا، مجموعه تئاتر آن.

قیمت بلیت نمایش مرگ نابهنگام یک خیار

قیمت بلیت این نمایش ۳۵۰ هزار تومان اعلام شده و ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده نیز به آن اضافه می‌شود.

خرید بلیت نمایش مرگ نابهنگام یک خیار

بلیت نمایش «مرگ نابهنگام یک خیار» از طریق سایت تیوال عرضه می‌شود.

نکات مهم خرید بلیت و حضور در نمایش

هنگام خرید بلیت دقت و توجه لازم را داشته باشید؛ پس از خرید، امکان جابه‌جایی یا لغو بلیت وجود ندارد.

با توجه به ترافیک اطراف تماشاخانه و کمبود جای پارک خودرو، توصیه می‌شود ۳۰ دقیقه پیش از شروع اجرا در محل حاضر شوید.

پیش از شروع اجرا در محل حاضر شوید. پس از آغاز برنامه، بلیت اعتبار ورود ندارد.

امکان بازگشت وجه یا جابه‌جایی بلیت وجود ندارد.

از همراه داشتن کودکان زیر ۱۴ سال خودداری شود.

سخن آخر

اگر قصد تماشای این نمایش را دارید، می‌توانید پس از اجرا تجربه و نظر خود را درباره آن با دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید.برای آشنایی با دیگر برنامه‌های نمایشی نجف‌آباد نیز می‌توانید برنامه جنگ کودک و خانواده «مل‌مل» را ببینید.

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