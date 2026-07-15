به گزارش اصفهان امروز، روابط عمومی امور برق شهرستان فلاورجان برنامه خاموشی‌های احتمالی امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش مصرف برق و به منظور حفظ پایداری شبکه، خاموشی‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۸ در چهار بازه دوساعته ادامه دارد. بیشترین حجم قطعی‌ها در بازه ۱۰ تا ۱۲ است و شهرهای فلاورجان، قهدریجان، کلیشاد، ابریشم، پیربکران و بهاران در کنار روستاهای متعدد این شهرستان مشمول برنامه امروز هستند. پاسخ اینکه برق هر منطقه فلاورجان امروز چه ساعتی قطع می‌شود، در جدول زیر آمده است.

ساعت محدوده خاموشی ۱۰ تا ۱۲ شهر فلاورجان (بلوار سپاه، خیابان‌های امام، طالقانی، شریعتی، رهنما، فردوسی، بقیع)، جوجیل ۱۰ تا ۱۲ دشتچی، کافشان، هویه، ریاخون، جاده درچه تا پمپ بنزین مهدی ۱۰ تا ۱۲ شهر قهدریجان (خیابان امام، شریعتی، قسمتی از طالقانی، کاشانی و قسمتی از منتظری) ۱۰ تا ۱۲ جاده دانشگاه آزاد قهدریجان، بلوار خلیج فارس، بلوار باهنر تا خیابان مطهری قهدریجان و رجایی ۱۰ تا ۱۲ شهر زازران (از بعد از منازل شرکت گاز)، روستای جلال‌آباد ۱۰ تا ۱۲ بلوار دانشگاه، پشت دانشگاه آزاد، شرودان، کروچ، صحرای جوجیل، سه‌راهی اسفهران ۱۰ تا ۱۲ منازل شرکت گاز زازران، جاده امامزاده تا CNG قهدریجان و جاده اردوگاه ۱۰ تا ۱۲ محله مقداد قهدریجان، دنبال کانال تا فیلور، ناحیه صنعتی قهدریجان، طرف قلعه میر و سردخانه پیاز و شهرک کوهرنگی ۱۰ تا ۱۲ سمت چپ کانال تا سردخانه پیاز، امامزاده انوش، قسمتی از خیابان طالقانی و خیابان بهشت ۱۰ تا ۱۲ خیابان توحید حسن‌آباد، یزدآباد، شهرک قدس، کرسگان، حسین‌آباد و جولرستان ۱۰ تا ۱۲ خیابان توحید حسن‌آباد، گلخانه‌های حسن‌آباد، چاه‌های کشاورزی حسن‌آباد، افجد و سودرجان تا خیابان مالک اشتر سودرجان ۱۰ تا ۱۲ خیابان توحید حسن‌آباد، گلخانه‌های حسن‌آباد، چاه‌های کشاورزی افجد تا کارخانه ایرانیت، موسیان و قسمتی از کرسگان ۱۰ تا ۱۲ جاده پیربکران، روستاهای جوجی و رارا، شهر پیربکران تا پل بابامحمود ۱۰ تا ۱۲ جاده آبنیل، غرب خیابان مطهری کلیشاد، اجگرد ۱۰ تا ۱۲ علیشاهدان دنبال راه‌آهن و روستاهای خوانسارک، پلارت، پلارنگون ۱۰ تا ۱۲ قلعه سرخ، چهاربرج، وزیرآباد، شهرک صنعتی وزیرآباد و گلخانه‌ها و چاه‌های کشاورزی ۱۰ تا ۱۲ سمت چپ اتوبان از پلیس راه، روستاهای کاروچه، بندارت، دارافشان، دشتلو، اسفهران، قلعه میر، خیرآباد، گارماسه ۱۰ تا ۱۲ سمت راست اتوبان ذوب‌آهن از پلیس راه، روستاهای محمدیه، زفره، لارگان، درچه عابد، چمرود و فیلرگان ۱۰ تا ۱۲ از پلیس راه به طرف اشترجان و صحرای اشترجان، قسمتی از اشترجان، مهرانجان، جاده کاویان تا برگان و امامزاده شمس‌الدین ۱۰ تا ۱۲ شهر مینادشت، جاده فاضلاب فولادشهر ۱۲ تا ۱۴ دنبال کانال اشترجان، طاد، ونهر، گلکون، سهر فیروزان ۱۲ تا ۱۴ صحرای مینادشت، جاده فاضلاب فولادشهر، روستاهای فیلور، رحمت‌آباد و چاه‌های کشاورزی ۱۲ تا ۱۴ محله گارماسه، جمال‌آباد، خیابان مدرس، فلاورجان بلوار بسیج، محله ولیعصر تا خیبرآباد ۱۲ تا ۱۴ شهر بهاران، باغکومه و سهلوان، قسمتی از اجگرد ۱۲ تا ۱۴ جاده آبنیل، شرق خیابان کلیشاد، فلاورجان شهرک آزادگان، خیابان مطهری، محله جعفرآباد، سودرجان ۱۲ تا ۱۴ جاده پیربکران، دستنا، فرتخوان، دارافشان، پلارنگان تا تهیه مواد به طرف دارگان و نودرآمد ۱۲ تا ۱۴ علیشاهدان، قلعه سرخ، چهاربرج و مهرگان، سمسان، رحیم‌آباد ۱۴ تا ۱۶ دنبال کانال اردوگاه، افجد، کمربندی کلیشاد، فلاورجان قسمتی از خیابان‌های توحید، ملاصدرا و فاضل هندی، آزادگان و قسمتی از عمار یاسر و میثم ۱۴ تا ۱۶ روبروی خودکفایی ارتش، شهر ابریشم تا شهرداری ابریشم، بلوار الغدیر شهر ابریشم، اردوگاه ۱۴ تا ۱۶ چاه‌های کشاورزی مینادشت و پشت شرکت خانه ۱۶ تا ۱۸ دنبال کانال روبروی خودکفایی ارتش، افجد، کمربندی سودرجان، کنارگذر اتوبان از پل کلیشاد تا ابتدای موسیان، بیمارستان شفا

شهروندان فلاورجانی می‌توانند برنامه خاموشی‌های احتمالی روز بعد را هر روز در کانال رسمی اطلاع‌رسانی امور برق شهرستان فلاورجان در ایتا مشاهده کنند. در صورت بروز حادثه یا خرابی نیز سامانه ۱۲۱ اتفاقات برق به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است.

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