جدول خاموشی برق فلاورجان امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد؛ قطعی برق فلاورجان، قهدریجان، پیربکران، ابریشم، اشترجان و کلیشاد در بازه‌های ۱۰ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۴، ۱۶ تا ۱۸ و ۱۸ تا ۲۰ انجام می‌شود.

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بسته کامل پنل — قطعی برق فلاورجان، شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵

امور برق شهرستان فلاورجان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل افزایش مصرف برق و برای حفظ پایداری شبکه، برق محدوده‌های مشخصی از این شهرستان امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ مطابق جدول زیر قطع خواهد شد. این خاموشی‌ها در چهار بازه دوساعته و از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ اجرا می‌شود و بیشترین حجم آن در بازه ۱۰ تا ۱۲ قرار دارد که ۱۶ محدوده را در بر می‌گیرد.

بر پایه این اطلاعیه، بخش‌هایی از شهر فلاورجان، قهدریجان، پیربکران، ابریشم، اشترجان، کلیشاد، سودرجان، حسن‌آباد، زازران، بهاران و میناد‌شت و همچنین شماری از روستاها و چاه‌های کشاورزی و شهرک‌های صنعتی شهرستان در فهرست امروز قرار دارند. سه ردیف ۱۴، ۳۱ و ۳۲ در جدول امروز خاموشی ندارند.

جدول‌های زیر بر اساس ساعت قطع تفکیک شده‌اند؛ برای یافتن محدوده خود، آدرس نزدیک به محل سکونتتان را در ستون آدرس پیدا کنید.

ساعت ۱۰ تا ۱۲ — ۱۶ محدوده

ردیف آدرس / محدوده ۱ محله گارماسه – جمال‌آباد – خیابان مدرس – فلاورجان بلوار بسیج، محله ولیعصر تا خبرآباد ۴ شهر قهدریجان (خیابان امام – شریعتی – قسمتی از طالقانی و کاشانی و قسمتی از منتظری) ۵ جاده دانشگاه آزاد قهدریجان، بلوار خلیج فارس – بلوار باهنر تا خیابان مطهری قهدریجان و رجایی ۷ بلوار دانشگاه – پشت دانشگاه آزاد – شرودان – کروچ، صحرای جوجیل، سه‌راهی اسفهران ۸ منازل شرکت گاز زازران – جاده امامزاده تا CNG قهدریجان و جاده اردوگاه ۹ محله مقداد قهدریجان، دنبال کانال تا فیلور – ناحیه صنعتی قهدریجان – به‌طرف قلعه‌میر و سردخانه پیاز و شهرک کوهرنگی ۱۰ سمت چپ کانال تا سردخانه پیاز – امامزاده انوش – قسمتی از خیابان طالقانی و خیابان بهشت ۱۷ خ توحید حسن‌آباد – گلخانه‌های حسن‌آباد – چاه‌های کشاورزی افجد تا کارخانه ایرانیت – موسیان و قسمتی از کرسگان ۱۸ جاده پیربکران، روستای جوجی و رارا – شهر پیربکران تا پل بابامحمود ۱۹ جاده آبنیل، غرب خ مطهری کلیشاد – اجگرد ۲۴ علیشاهدان، دنبال راه‌آهن و روستاهای خوانسارک – پلارت، پلارتگون ۲۵ قلعه سرخ – چهاربرج – شهرک صنعتی وزیرآباد و گلخانه‌ها و چاه‌های کشاورزی ۲۶ سمت چپ انوبان از پلیس‌راه – روستاهای کاروبه، بندارت، دارافشان، دشتلو، اسفهران، قلعه‌میر، خبرآباد، گارماسه ۲۸ از پلیس‌راه به‌طرف اشترجان و صحرای اشترجان – قسمتی از اشترجان، مهرانجان – جاده کاوبان تا نرگان و امامزاده شمس‌الدین ۳۰ شهر میناد‌شت – جاده فاضلاب فولادشهر ۳۳ چاه‌های کشاورزی میناد‌شت و پشت شرکت خانه

ساعت ۱۲ تا ۱۴ — ۱۳ محدوده

ردیف آدرس / محدوده ۲ شهر فلاورجان (بلوار سپاه، خ امام، طالقانی، شریعتی، رهنما، فردوسی، بقیع)، جوجیل ۳ دشتچی، کافشان، هویه، ریاخون، جاده درجه تا پمپ بنزین مهدی ۶ شهرک زازران (از بعد از منازل شرکت گاز) – روستای جلال‌آباد ۱۳ خ توحید حسن‌آباد – یزدآباد – شهرک قدس – کرسگان – حسین‌آباد و چولرستان ۱۵ روبه‌روی خودکفایی ارتش – شهر ابریشم تا شهرداری ابریشم، بلوار الغدیر شهر ابریشم – اردوگاه ۱۶ خ توحید حسن‌آباد – گلخانه‌های حسن‌آباد – چاه‌های کشاورزی حسن‌آباد و افجد و سودرجان – تا خ مالک اشتر سودرجان ۲۰ جاده آبنیل – شرق خ کلیشاد، شهرک آزادگان – فلاورجان خیابان مطهری، محله جعفرآباد – سودرجان ۲۱ شهر بهاران – باغکومه و سهملو – قسمتی از اجگرد ۲۲ جاده پیربکران – دستنا – فرنخوان – دارافشان – بلارتگان تا تهیه مواد، به‌طرف دارگان و نودرآمد ۲۳ علیشاهدان – قلعه سرخ – چهاربرج و مهرگان – سمسان – رحیم‌آباد ۲۷ سمت راست انوبان ذوب‌آهن از پلیس‌راه – روستاهای محمدیه، زفره، لارگان، درجه عابد و فیلورگان، جمرود ۲۹ صحرای میناد‌شت – جاده فاضلاب فولادشهر – روستاهای فیلور – رحمت‌آباد و چاه‌های کشاورزی ۳۴ دنبال کانال اشترجان، طاد – ونهر – گلکون – سپهر فیروزان

ساعت ۱۶ تا ۱۸ — یک محدوده

ردیف آدرس / محدوده ۱۲ دنبال کانال روبه‌روی خودکفایی ارتش – افجد، کمربندی سودرجان – کنارگذر انوبان از پل کلیشاد تا ابتدای موسیان – بیمارستان شفا

ساعت ۱۸ تا ۲۰ — یک محدوده

ردیف آدرس / محدوده ۱۱ دنبال کانال اردوگاه – افجد – کمربندی کلیشاد – فلاورجان قسمتی از خیابان توحید و ملاصدرا و فاضل هندی، آزادگان و قسمتی از عمار یاسر و میثم

ساعت‌های اعلام‌شده احتمالی است و بسته به وضعیت شبکه و میزان مصرف ممکن است تغییر کند یا خاموشی زودتر و دیرتر از زمان جدول اجرا شود. برای دیدن برنامه دقیق مربوط به کنتور خودتان می‌توانید با شناسه قبض یا شماره موبایل به اپلیکیشن «برق من»، بازوی برق من در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/BarghemanBot، یا سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به نشانی epedc.ir مراجعه کنید. در صورت بروز حادثه یا قطعی خارج از برنامه نیز شماره ۱۲۱ پاسخگوی شماست.



جدول قطعی برق جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در فلاورجان و قهدریجان + ساعت خاموشی هر منطقه