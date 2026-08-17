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کنسرت آرمین زارعی در اصفهان؛ ۴ شب اجرا در سیتیسنتر
کنسرت آرمین زارعی (2afm) در اصفهان با استقبال مخاطبان به چهار شب تمدید شد و بلیتها تکمیل شد؛ تاریخ و ساعت سانسها، قیمت بلیت و نکات حضور در سالن را بخوانید.
کنسرت آرمین زارعی در اصفهان که ابتدا قرار بود روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در سالن سیتیسنتر اصفهان در دو نوبت ساعت ۱۸ و ۲۱ برگزار شود، به دنبال استقبال مخاطبان دو روز دیگر تمدید شد.
کنسرت آرمین زارعی در اصفهان
برنامه اولیه کنسرت آرمین زارعی در اصفهان تنها شامل دو شب بود، اما فروش سریع بلیتها باعث شد دو اجرای دیگر به برنامه اضافه شود.
فروش بلیت این کنسرت روز جمعه ۲۳ مرداد آغاز شد و طبق اطلاعات منتشرشده، بلیتهای عرضهشده در کمتر از ۲۰ دقیقه به فروش رسید. پس از این استقبال، اجرای آرمین زارعی برای روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد نیز در نظر گرفته شد.
بهاینترتیب، برنامهای که قرار بود دو شب در اصفهان برگزار شود، حالا به چهار شب اجرا و هشت نوبت رسیده است. اگر میخواهید از سایر اجراهای خوانندگان در روزهای آینده در شهر هم باخبر شوید، برنامه کنسرتهای اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.
محل برگزاری کنسرت آرمین زارعی
محل برگزاری این کنسرت سالن سیتیسنتر اصفهان است و اجراها در چهار روز متوالی برگزار میشوند ولی طبق اعلام سایت حتی بلیتهای سانسهای اضافه هم بهطور کامل فروخته شده است.
|تاریخ
|سانسها
|وضعیت
|۲۵ مرداد ۱۴۰۵
|۱۸ و ۲۱
|بلیتها تمام شد
|۲۶ مرداد ۱۴۰۵
|۱۸ و ۲۱
|بلیتها تمام شد
|۲۷ مرداد ۱۴۰۵
|۱۸ و ۲۱
|بلیتها تمام شد
|۲۸ مرداد ۱۴۰۵
|۱۸ و ۲۱
|بلیتها تمام شد
ساعتهای بالا بر اساس برنامه اعلامشده است. در صورت تغییر در زمان اجرا یا شرایط ورود، اطلاعیه رسمی برگزارکننده ملاک خواهد بود.
قیمت و خرید بلیت کنسرت آرمین زارعی در اصفهان
قیمت بلیت کنسرت آرمین زارعی باتوجهبه جایگاه صندلی متفاوت است و سقف قیمت اعلامشده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
فروش بلیت این کنسرت از طریق سایت ملوتیک انجام شده است. باتوجهبه فروش سریع ظرفیت اولیه، اگر بلیت یا ظرفیت جدیدی برای اجراهای ۲۷ و ۲۸ مرداد عرضه شود، بهتر است وضعیت فروش را از طریق همین سامانه و اطلاعیههای رسمی برگزارکننده پیگیری کنید.
مخاطبان برای خرید بلیت بهتر است تنها از سامانه رسمی فروش اقدام کنند و در صورت مشاهده آگهیهای فروش بلیت در وبگاهها یا شبکههای اجتماعی، پیش از پرداخت وجه از اعتبار فروشنده و اصالت بلیت مطمئن شوند.
برای شب کنسرت چه نکاتی را در نظر بگیریم؟
اگر قرار است در یکی از نوبتهای کنسرت آرمین زارعی حضور داشته باشید، بهتر است رسیدن به سالن را به دقایق پایانی موکول نکنید.
رفتوآمد در اطراف سیتیسنتر و پیداکردن جای پارک در زمان برگزاری کنسرت ممکن است بیشتر از روزهای عادی طول بکشد؛ بنابراین زمان کافی برای مسیر، پارک خودرو و ورود به سالن در نظر بگیرید.
اگر سانس ۱۸ را انتخاب کردهاید و قصد دارید پیش از اجرا غذا بخورید، بهتر است برنامهتان را از قبل تنظیم کنید. برای سانس ۲۱ فرصت بیشتری برای استفاده از رستورانها و کافههای سیتیسنتر و اطراف آن وجود دارد.
در نهایت، قبل از حرکت، تاریخ و ساعت درجشده روی بلیت را بررسی کنید و اگر برگزارکننده اطلاعیه تازهای درباره ورود یا ساعت اجرا منتشر کرده است، همان اطلاعات را ملاک قرار دهید.
جدول برنامه کنسرت آرمین زارعی در اصفهان
|عنوان
|اطلاعات
|خواننده
|آرمین زارعی
|محل اجرا
|سالن سیتیسنتر اصفهان
|تاریخ اجرا
|۲۵ الی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
|تعداد شب ها
|۴ شب
|تعداد سانس ها
|۸ سانس
|ساعت اجرا
|۱۸ و ۲۱
|سقف قیمت بلیت
|یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|آغاز فروش
|جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
سخن آخر
اگر در این کنسرت حضور داشتید، تجربهتان برای ما مهم است. از فضای سالن و اجرای زنده آرمین زارعی راضی بودید؟ کدام بخش کنسرت بیشتر موردتوجه شما قرار گرفت؟
همچنین اگر از کنسرت عکس یا فیلم گرفتهاید، میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای اصفهان امروز در تلگرام یا اینستاگرام ارسال کنید تا در صورت امکان در گزارشهای مرتبط با کنسرتهای اصفهان منتشر شود.
نظر شما چیست؟ از ۱۰ چه نمرهای به کنسرت آرمین زارعی در اصفهان میدهید؟