در این صفحه برنامه کنسرت‌های اصفهان را دنبال می‌کنیم؛ فهرست اجراهای پیش‌رو با اعلام هر خبر رسمی تازه درباره تاریخ، سالن، ساعت و بلیت به‌روزرسانی می‌شود.

کنسرت‌های اصفهان از مرداد ۱۴۰۵ و پس از ماه‌ها وقفه دوباره از سر گرفته شده است. این صفحه فهرست به‌روز اجراهای پیش‌روی شهر را نگه می‌دارد؛ تاریخ، سالن، ساعت سانس و زمان فروش بلیت هر کنسرت، به‌محض اعلام رسمی، همین‌جا اضافه یا اصلاح می‌شود.

بازگشت موسیقی زنده به سالن‌های اصفهان تدریجی است و هر اجرا منوط به تأیید و مجوز نهایی است؛ به همین دلیل تاریخ‌ها و ساعت‌ها را بر پایهٔ اعلام رسمی برگزارکننده می‌آوریم و هر تغییری را بی‌درنگ در جدول زیر منعکس می‌کنیم.

تقویم کنسرت‌های اصفهان تابستان ۱۴۰۵

اصفهان یکی از شهرهایی است که همواره مورد توجه خوانندگان و گروه‌های موسیقی برای برگزاری کنسرت قرار دارد و استقبال مخاطبان از اجراهای زنده، این شهر را به یکی از مقصدهای مورد توجه برای برگزاری کنسرت تبدیل کرده است. در تابستان ۱۴۰۵، آرمین زارعی از ۲۵ تا ۲۸ مرداد در سالن سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود و حامیم و گروه نوان نیز در فهرست اجراهای پیش‌رو قرار دارند، هرچند تاریخ کنسرت آنها هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

فروش بلیت کنسرت‌های اصفهان نیز پس از حدود ماه‌ها، روز جمعه ۲۳ مرداد از سر گرفته شد؛ اتفاقی که بار دیگر توجه مخاطبان را به اجرای زنده موسیقی در این شهر جلب کرد. در این صفحه، برنامه کنسرت‌های اصفهان در سال ۱۴۰۵ را به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌کنیم و تاریخ اجرا، ساعت، محل برگزاری، قیمت و وضعیت فروش بلیت و آخرین خبرهای مربوط به هر کنسرت را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

تقویم کنسرت‌های اصفهان

خواننده / گروه تاریخ اجرا ساعت سالن وضعیت سامانهٔ فروش آرمین زارعی ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۸ و ۲۱ سیتی‌سنتر اصفهان ● در حال برگزاری ملوتیک حامیم اعلام‌نشده اعلام‌نشده سیتی‌سنتر اصفهان ● در انتظار اعلام رسمی — گروه نوان اعلام‌نشده اعلام‌نشده اعلام‌نشده ● در انتظار اعلام رسمی — تاریخ و ساعت‌ها طبق اعلام رسمی برگزارکننده است و احتمال تغییر دارد؛ خرید بلیت فقط از سامانهٔ رسمی.

آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

قیمت بلیت کنسرت‌های اصفهان چقدر است؟

قیمت بلیت کنسرت‌ها یکی از موضوعاتی است که با اعلام هر اجرای جدید، توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند. اختلاف قیمت جایگاه‌های مختلف، ظرفیت سالن و سیاست قیمت‌گذاری هر اجرا باعث می‌شود نتوان برای همه کنسرت‌ها یک قیمت ثابت در نظر گرفت.

در اصفهان نیز بحث قیمت‌گذاری بلیت‌ها جدی شده است؛ ابتدا قرار بود سقف قیمت بلیت کنسرت‌ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، اما با مخالفت مسئولان اصفهان، این رقم به حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

برای اطلاع از قیمت دقیق هر کنسرت، بهتر است منتظر اعلام رسمی قیمت بلیت همان اجرا باشیم.

راهنمای قیمت بلیت کنسرت‌های اصفهان

بلیت کنسرت‌های اصفهان را از کجا بخریم؟

با اعلام هر کنسرت، فروش بلیت معمولاً به‌صورت آنلاین آغاز می‌شود و علاقه‌مندان برای از دست ندادن جایگاه موردنظرشان باید در زمان اعلام‌شده به سامانه فروش مراجعه کنند.

سامانه‌هایی مانند هنر تیکت، تیوال، ایران کنسرت و ملوتیک از جمله بسترهای فروش بلیت رویدادهای موسیقی هستند؛ با این حال، سامانه فروش هر کنسرت ممکن است متفاوت باشد. بنابراین بهتر است همیشه سامانه رسمی معرفی‌شده توسط برگزارکننده همان کنسرت را ملاک خرید قرار دهید.

برای مثال، فروش بلیت کنسرت آرمین زارعی در اصفهان از طریق ملوتیک انجام شده است.

راهنمای خرید بلیت کنسرت در اصفهان

اگر قصد خرید بلیت یکی از کنسرت‌های اصفهان را دارید، پیش از خرید حتماً زمان آغاز فروش، نام خواننده، تاریخ اجرا، سالن، ساعت سانس و جایگاه صندلی را بررسی کنید.

در کنسرت‌های پرطرفدار نیز بهتر است خرید را به ساعات پایانی موکول نکنید، چون ممکن است ظرفیت برخی جایگاه‌ها در مدت کوتاهی تکمیل شود.

در نهایت، خرید بلیت از سامانه رسمی فروش، مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از مشکلات احتمالی است.

خرید بلیت کنسرت از منابع غیررسمی

با شروع فروش کنسرت‌های پرطرفدار، گاهی بلیت‌ها در فضای مجازی و پلتفرم‌های آگهی نیز برای فروش عرضه می‌شوند. خرید از این مسیرها ممکن است با قیمت بالاتر یا مشکلاتی در اعتبار بلیت همراه باشد.

به همین دلیل، بهتر است مخاطبان برای اطمینان از صحت بلیت و قیمت، خرید خود را از سامانه رسمی معرفی‌شده توسط برگزارکننده انجام دهند.

سالن‌های برگزاری کنسرت در اصفهان

کنسرت‌های اصفهان در سالن‌های مختلفی برگزار می‌شوند و بسته به نوع اجرا و تعداد مخاطبان، محل برگزاری متفاوت است. از سالن‌های شناخته‌شده شهر می‌توان به سالن کنسرت سیتی‌سنتر، تالار رودکی، تالار هنر و سالن همایش کوثر اشاره کرد.

سالن کنسرت سیتی‌سنتر: یکی از سالن‌های مهم برای برگزاری کنسرت‌های پاپ در اصفهان است و در مجموعه اصفهان سیتی‌سنتر قرار دارد که در جنوب شهر اصفهان واقع شده است.

تالار رودکی: از فضاهای فرهنگی و هنری اصفهان است که برای اجرای برنامه‌های مختلف هنری و موسیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در منطقه ملک‌شهر قرار دارد.

تالار هنر: یکی دیگر از سالن‌های فرهنگی شهر اصفهان است که میزبان برنامه‌های هنری، نمایشی و فرهنگی مختلف است.

سالن همایش کوثر: این مجموعه در محدوده سی‌وسه‌پل قرار دارد و علاوه بر همایش‌ها و مراسم، برای برخی برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محل برگزاری هر کنسرت ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین برای اطلاع از آدرس دقیق سالن، تاریخ و ساعت اجرا بهتر است اطلاعات درج‌شده در صفحه فروش بلیت همان کنسرت را بررسی کنید.

سالن برگزاری کنسرت در اصفهان

پیشنهادهای شب کنسرت در اصفهان

قبل از کنسرت: اگر قصد دارید قبل از اجرا شام بخورید یا به کافه بروید، بهتر است محل موردنظر را از قبل انتخاب کنید تا در ساعات شلوغی، با تأخیر به سالن نرسید.

برای کنسرت‌های پرمخاطب: بهتر است زمان رسیدن به سالن، وضعیت پارک خودرو و شلوغی مسیرهای اطراف را از قبل در نظر بگیرید.

اگر با خانواده یا دوستان می‌روید: بهتر است محل قرار و مسیر برگشت را پیش از شروع اجرا مشخص کنید.

بعد از کنسرت: اگر قصد دارید برای شام یا کافه به جایی بروید، انتخاب خود را از قبل انجام دهید؛ به‌خصوص در شب‌های اجرای خوانندگان پرطرفدار که اطراف سالن‌ها شلوغ‌تر می‌شود.

سخن آخر

برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ در این صفحه به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات مربوط به اجراهای جدید، تغییر تاریخ، ساعت، محل برگزاری و وضعیت بلیت‌ها در آن قرار می‌گیرد؛ بنابراین برای اطلاع از آخرین برنامه‌ها می‌توانید این صفحه را دنبال کنید.

اگر به یکی از کنسرت‌های اصفهان رفتید، تجربه‌تان را با ما هم در میان بگذارید. عکس یا ویدئوی خود از کنسرت را برای اصفهان امروز در اینستاگرام یا تلگرام ارسال کنید تا در صورت امکان با نام شما با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذاریم. همچنین برایمان بنویسید از کیفیت سالن و نظم برگزاری راضی بودید؟ اجرای خواننده چطور بود؟ و آیا کنسرت ارزش خرید بلیت را داشت؟

تجربه شما می‌تواند به دیگر علاقه‌مندان کمک کند تا برای انتخاب کنسرت بعدی خود تصمیم بهتری بگیرند.



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