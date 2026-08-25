سامان جلیلی روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در اصفهان روی صحنه می‌رود.در این مطلب می‌توانید جزئیات کنسرت، زمان و محل برگزاری، قیمت و نحوه تهیه بلیت این اجرا را دنبال کنید.

سامان جلیلی روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود و این خواننده در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ برای مخاطبان اجرا خواهد داشت. فروش بلیت این کنسرت نیز از چهارشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۶ در سامانه ملوتیک آغاز می‌شود. قیمت بلیت هنوز اعلام نشده است و اطلاعات مربوط به مبلغ و جایگاه‌های قابل‌انتخاب با شروع فروش مشخص خواهد شد.

کنسرت سامان جلیلی در اصفهان

کنسرت سامان جلیلی در اصفهان روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. این اجرا در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ روی صحنه خواهد رفت و علاقه‌مندان می‌توانند باتوجه‌به زمان‌بندی اعلام‌شده، سانس مناسب خود را انتخاب کنند.

جدول اطلاعات کنسرت سامان جلیلی در اصفهان

عنوان جزئیات خواننده سامان جلیلی تاریخ اجرا دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ سانس اول ساعت ۱۷ سانس دوم ساعت ۲۰ محل برگزاری سالن سیتی‌سنتر اصفهان شروع فروش بلیت چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ سامانه فروش ملوتیک قیمت بلیت هنوز اعلام نشده

خرید بلیت کنسرت در اصفهان

فروش بلیت کنسرت سامان جلیلی از چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سامانه ملوتیک آغاز می‌شود. قیمت بلیت و جزئیات جایگاه‌های قابل‌انتخاب نیز هم‌زمان با شروع فروش مشخص خواهد شد.

راهنمای خرید بلیت کنسرت سامان جلیلی در اصفهان

راهنمای خرید بلیت کنسرت سامان جلیلی

برای خرید بلیت کنسرت سامان جلیلی در اصفهان، علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ به سامانه ملوتیک مراجعه کنند. پس از ورود به سامانه، تاریخ اجرا و سانس موردنظر خود را انتخاب کرده و جایگاه‌های موجود را بررسی کنید.

باتوجه‌به احتمال تکمیل سریع ظرفیت برخی جایگاه‌ها، بهتر است پیش از آغاز فروش وارد سامانه شوید و خرید بلیت را به زمان‌های پایانی موکول نکنید. همچنین برای جلوگیری از دریافت بلیت نامعتبر یا کلاهبرداری، خرید را تنها از مسیر رسمی فروش انجام دهید.

کنسرت در کدام سالن اصفهان برگزار می‌شود؟

کنسرت سامان جلیلی در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود. این سالن در جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه سیتی‌سنتر قرار دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با درنظرگرفتن ترافیک و شلوغی مسیر، زمان مناسبی را برای رسیدن به محل اجرا در نظر بگیرند.

نکات مهم برای شب کنسرت

اگر قصد حضور در کنسرت را دارید، چند نکته می‌تواند برنامه شب شما را راحت‌تر کند:

بهتر است کمی پیش از زمان شروع سانس در محل برگزاری حضور داشته باشید.

پیش از حرکت، ساعت دقیق سانس درج‌شده روی بلیت را بررسی کنید.

اگر با خودرو شخصی به سیتی‌سنتر می‌روید، زمان کافی برای ورود و پارک خودرو در نظر بگیرید.

در صورت انتخاب سانس ساعت ۲۰، شلوغی مسیرهای اطراف در ساعات پایانی روز را در برنامه خود لحاظ کنید.

برای خرید بلیت، تنها به سامانه رسمی معرفی‌شده برای کنسرت مراجعه کنید.

سخن آخر

اگر قصد حضور در این کنسرت را دارید، در بخش نظرات بنویسید کدام سانس را انتخاب می‌کنید و دوست دارید سامان جلیلی کدام آهنگ را در این اجرا بخواند. همچنین می‌توانید عکس‌ها و ویدئوهای خود از این شب را برای «اصفهان امروز» در تلگرام یا اینستاگرام ارسال کنید.اگر قصد دارید از کنسرت‌های آینده اصفهان و زمان برگزاری، محل اجرا و آخرین وضعیت بلیت آن‌ها مطلع شوید، می‌توانید برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.

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