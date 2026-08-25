کنسرت بمرانی در اصفهان پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر برگزار می‌شود. در ادامه، ساعت اجرا، قیمت بلیت، وضعیت فروش و نکات مهم حضور در کنسرت را بخوانید.

کنسرت بمرانی در اصفهان پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر برگزار می‌شود. گروه بمرانی در این اجرا در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این برنامه را از طریق سایت هنر تیکت تهیه کنند. قیمت بلیت کنسرت بمرانی از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده و ۱۰ درصد مالیات نیز به مبلغ بلیت اضافه می‌شود.

کنسرت بمرانی در اصفهان

گروه بمرانی پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با اجرای زنده در اصفهان روی صحنه می‌رود. این کنسرت در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند باتوجه‌به زمان‌بندی اعلام‌شده، سانس مناسب خود را انتخاب کنند.

جدول برنامه کنسرت بمرانی در اصفهان

اطلاعات کنسرت جزئیات گروه بمرانی تاریخ اجرا پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ سانس اول ساعت ۱۷ سانس دوم ساعت ۲۰ مدت اجرا ۹۰ دقیقه محل برگزاری سالن سیتی سنتر اصفهان قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات ۱۰ درصد سامانه فروش هنر تیکت

سیتی‌سنتر میزبان گروه بمرانی

محل برگزاری این کنسرت، سالن سیتی‌سنتر اصفهان است. این مجموعه در جاده شیراز و روبه‌روی سپاهان‌شهر قرار دارد و علاقه‌مندان برای تماشای اجرای بمرانی باید به مجموعه سیتی‌سنتر مراجعه کنند.

نشانی سالن: اصفهان، جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه سیتی‌سنتر.

بهتر است مخاطبان برای حضور در کنسرت، زمان کافی برای رسیدن به محل برگزاری را در نظر بگیرند؛ به‌ویژه در ساعات نزدیک به شروع اجرا که احتمال افزایش ترافیک در مسیر وجود دارد.

قیمت بلیت کنسرت گروه بمرانی در اصفهان

قیمت بلیت کنسرت بمرانی در اصفهان بر اساس جایگاه انتخابی متفاوت است و از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

همچنین ۱۰ درصد مالیات به قیمت بلیت اضافه می‌شود؛ بنابراین مبلغ نهایی پرداختی بر اساس جایگاه انتخابی و مالیات محاسبه خواهد شد.

اگر قصد خرید بلیت کنسرت بمرانی را دارید، بهتر است پیش از پرداخت نهایی، مبلغ قابل‌پرداخت را در سامانه فروش بررسی کنید.

بلیت کنسرت را از کجا بخریم؟

فروش بلیت کنسرت بمرانی در اصفهان از ساعت ۲۰ سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت به سایت هنر تیکت مراجعه کنند.

برای اطلاع از وضعیت موجودی بلیت و جایگاه‌های قابل‌انتخاب، بهتر است اطلاعات سامانه فروش را پیش از خرید بررسی کنید؛ زیرا ظرفیت و جایگاه‌های قابل رزرو ممکن است در طول زمان تغییر کند.

برنامه اجرای بمرانی در اصفهان

گروه بمرانی روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در دو سانس برای مخاطبان اصفهانی اجرا خواهد داشت:

سانس اول: ساعت ۱۷

سانس دوم: ساعت ۲۰

مدت هر اجرا: حدود ۹۰ دقیقه

مخاطبان بهتر است پیش از شروع سانس در محل برگزاری حضور داشته باشند تا مراحل ورود و پیداکردن جایگاه بدون عجله انجام شود.

نکات مهم برای شب کنسرت

اگر قصد حضور در کنسرت بمرانی را دارید، اطلاعات خرید و بلیت خود را پیش از حرکت بررسی کنید و در صورت استفاده از خودروی شخصی، زمان کافی برای رسیدن به مجموعه و پیداکردن محل پارک در نظر بگیرید.

اگر هم قصد دارید بعد از کنسرت عکس یا ویدئو تهیه کنید، رعایت قوانین سالن و دستورالعمل‌های عوامل اجرایی را در نظر داشته باشید تا برنامه برای شما و دیگر تماشاگران با آرامش بیشتری دنبال شود.

سخن آخر

کنسرت بمرانی در اصفهان می‌تواند یکی از اجراهای موردتوجه شهریورماه برای علاقه‌مندان موسیقی باشد. اگر قصد دارید در این کنسرت شرکت کنید، برای ما بنویسید کدام سانس را انتخاب کرده‌اید و بیشتر منتظر شنیدن کدام قطعه بمرانی هستید.

اگر اطلاعات تازه‌ای از این کنسرت دارید یا قرار است در آن حضور داشته باشید، تجربه و دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.برای آگاهی از سایر کنسرت‌ها و آخرین تغییرات مربوط به زمان، محل برگزاری و فروش بلیت، برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را از دست ندهید.

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