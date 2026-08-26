کنسرت مسعود صادقلو جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در دو سانس در سالن سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود. در این مطلب، جزئیات زمان اجرا، قیمت بلیت، نحوه خرید و نکات مهم حضور در این کنسرت را بررسی کرده‌ایم.

مسعود صادقلو شهریور ۱۴۰۵ به اصفهان می‌آید تا با اجرای زنده برای هوادارانش روی صحنه برود. این خواننده پاپ روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان اجرا خواهد داشت و برنامه او در دو سانس برگزار می‌شود.

کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان

کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نخستین سانس کنسرت مسعود صادقلو ساعت ۱۷ و سانس دوم ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و مدت‌زمان هر اجرا حدود ۹۰ دقیقه خواهد بود. فروش بلیت این برنامه نیز از چهارشنبه ۴ شهریور آغاز می‌شود.

جدول برنامه کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان

جزئیات کنسرت اطلاعات خواننده مسعود صادقلو تاریخ اجرا جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ سانس اول ساعت ۱۷ سانس دوم ساعت ۲۰ مدت اجرا ۹۰ دقیقه محل برگزاری سالن سیتی‌سنتر اصفهان آغاز بلیت‌فروشی چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۲۰ سامانه فروش بلیت هنر تیکت قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد

محل برگزاری کنسرت

کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود. این سالن با ظرفیت ۱۰۵۵ صندلی در مجموعه سیتی‌سنتر قرار دارد.

آدرس سالن سیتی‌سنتر: اصفهان، جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه سیتی‌سنتر.

قیمت بلیت در اصفهان

قیمت بلیت کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان از ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و باتوجه‌به جایگاه انتخابی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

نکته مهم این است که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به قیمت بلیت اضافه می‌شود؛ بنابراین مبلغ نهایی پرداختی می‌تواند باقیمت پایه درج‌شده برای هر جایگاه متفاوت باشد.

خرید بلیت کنسرت مسعود صادقلو

فروش بلیت کنسرت مسعود صادقلو در اصفهان از ساعت ۲۰ چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

سامانه اعلام‌شده برای خرید بلیت این اجرا هنر تیکت است. بهتر است پیش از شروع فروش، وارد سامانه شوید و فرایند خرید را از قبل بررسی کنید تا در زمان آغاز فروش، انتخاب جایگاه برایتان سریع‌تر انجام شود.

همچنین توصیه می‌شود بلیت را فقط از مسیر رسمی فروش تهیه کنید و در صورت مشاهده آگهی‌های فروش بلیت در کانال‌ها یا صفحات غیررسمی، پیش از پرداخت وجه از اعتبار آن اطمینان داشته باشید.

نکات مهم حضور در رویداد

برای اینکه شب کنسرت بدون دردسر پیش برود، چند نکته ساده را بهتر است قبل از حرکت در نظر داشته باشید:

باتوجه‌به ساعت اجرای سانس‌ها، زمان کافی برای رسیدن به مجموعه سیتی‌سنتر و ورود به سالن در نظر بگیرید.

اگر با خودروی شخصی می‌روید، پیداکردن جای پارک را به دقایق نزدیک به شروع اجرا موکول نکنید.

بلیت یا اطلاعات رزرو را هنگام ورود در دسترس داشته باشید.

اگر پیش از اجرا قصد استفاده از امکانات تجاری سیتی‌سنتر را دارید، زمان کافی برای آن در نظر بگیرید.

اگر برای انتخاب کنسرت بعدی‌تان هنوز برنامه‌ای ندارید، نگاهی به برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ بیندازید؛ فهرست اجراهای پیشرو و جزئیات هر برنامه را در آنجا به‌روز می‌کنیم.

سخن آخر

اگر از طرفداران مسعود صادقلو هستید، این اجرا می‌تواند یکی از برنامه‌های موسیقی شهریورماه اصفهان برای شما باشد. شما هم اگر تجربه حضور در کنسرت‌های سیتی‌سنتر را داشته‌اید، می‌توانید تجربه خودتان از سالن، نظم برگزاری یا حال‌وهوای اجرا را در بخش نظرات با دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید.

اگر هم در این کنسرت حضور داشتید، عکس‌ها و ویدئوهای خود از اجرای مسعود صادقلو در اصفهان را برای ما در تلگرام یا اینستاگرام ارسال کنید تا با نام شما در اصفهان امروز منتشر شود.

پرسش‌های متداول