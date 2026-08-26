پرواز همای مهمان اصفهانیها میشود
کنسرت پرواز همای در اصفهان؛ ۱۲ شهریور در سالن کوثر
پرواز همای پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با دو اجرای زنده به سالن کوثر اصفهان میآید. در ادامه میتوانید اطلاعات کامل این کنسرت از جمله زمان اجرا، جزئیات خرید بلیت، قیمت و آدرس سالن کوثر را دنبال کنید.
پرواز همای پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با اجرای زنده در سالن کوثر اصفهان روی صحنه میرود. این کنسرت در دو سانس برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت اجرای موردنظر خود را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.
فروش بلیت کنسرت پرواز همای از چهارشنبه ۴ شهریور ساعت ۱۳ آغاز میشود. حداکثر قیمت پایه بلیت این اجرا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه خواهد شد.
کنسرت پرواز همای در اصفهان
اجرای پرواز همای در اصفهان روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن کوثر برگزار میشود. این برنامه در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.
جدول برنامه کنسرت پرواز همای در اصفهان
|عنوان
|جزئیات
|خواننده
|پرواز همای
|تاریخ اجرا
|پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
|سانس اول
|ساعت ۱۷
|سانس دوم
|ساعت ۲۰
|محل برگزاری
|سالن کوثر اصفهان
|آغاز فروش بلیت
|چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۳
|سامانه فروش
|ایران کنسرت
|حداکثر قیمت بلیت
|یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|مالیات بر ارزش افزوده
|۱۰ درصد
پرواز همای در سالن کوثر اصفهان میخواند
محل برگزاری این اجرا سالن کوثر مجموعه ۲۲ بهمن اصفهان است؛ سالنی با ظرفیت حدود ۱۰۵۰ نفر که در خیابان دانشگاه قرار دارد.
آدرس سالن کوثر: سهراه حکیم نظامی، خیابان دانشگاه، روبهروی آتشنشانی، مجموعه ۲۲ بهمن، سالن کوثر.
باتوجهبه برگزاری دو سانس در یک روز، بهتر است مخاطبان پیش از حرکت، مسیر رسیدن به مجموعه ۲۲ بهمن را بررسی کنند و زمان کافی برای حضور در محل اجرا در نظر بگیرند.
قیمت بلیت و جایگاهها
حداکثر قیمت پایه بلیت کنسرت پرواز همای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است. علاوه بر این مبلغ، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه میشود؛ بنابراین مبلغ پرداختی نهایی میتواند بیشتر از قیمت پایه بلیت باشد.
قیمت هر جایگاه ممکن است متفاوت باشد. برای اطلاع از مبلغ دقیق صندلی موردنظر، هنگام آغاز فروش باید قیمت درجشده برای هر جایگاه در سامانه ایران کنسرت را بررسی کرد.
نحوه خرید بلیت از ایران کنسرت
فروش رسمی بلیت این کنسرت از طریق سایت ایران کنسرت انجام میشود و فروش از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
برای خرید، ابتدا سانس موردنظر خود را انتخاب کنید و سپس از میان جایگاههای موجود، صندلی دلخواه را انتخاب و مراحل پرداخت را تکمیل کنید. اگر جایگاه مشخصی را در نظر دارید، بهتر است خرید را به ساعات بعد از شروع فروش موکول نکنید؛ زیرا ظرفیت هر بخش محدود است و ممکن است صندلیهای پرتقاضا زودتر تکمیل شوند.
راهنمای شب اجرا
برای اینکه حضور در کنسرت باعجله و استرس همراه نشود، بهتر است زمان کافی برای رسیدن به مجموعه ۲۲ بهمن در نظر بگیرید. باتوجهبه اینکه پرواز همای در یک روز دو سانس اجرا دارد، در دقایق نزدیک به شروع هر سانس رفتوآمد مخاطبان در محل برگزاری بیشتر خواهد شد.
اگر همراه دوستان یا اعضای خانواده به کنسرت میروید، بهتر است پیش از ورود به سالن محل مشخصی برای ملاقات احتمالی تعیین کنید. پس از ورود نیز توجه به شماره صندلی درجشده روی بلیت، پیداکردن جایگاه را آسانتر میکند.
رعایت نظم سالن، خودداری از ایجاد مزاحمت برای دیگر تماشاگران و توجه به مقررات مجموعه نیز کمک میکند تا مخاطبان تجربه بهتری از اجرای زنده پرواز همای داشته باشند.
سخن آخر
اگر از علاقهمندان موسیقی پرواز همای هستید، این بار نوبت شماست که بگویید کدام قطعه او را بیشتر از همه دوست دارید و دوست دارید در کنسرت اصفهان کدام آهنگ را زنده بشنوید؟
اگر در این اجرا حضور پیدا میکنید، تجربه خود از فضای کنسرت و حالوهوای سالن کوثر را در بخش دیدگاهها با دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. عکسها و ویدئوهای خود از شب اجرا را نیز میتوانید برای ما ارسال کنید تا حالوهوای این کنسرت را با دیگر علاقهمندان موسیقی در اصفهان به اشتراک بگذاریم.
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