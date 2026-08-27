کنسرت حمید عسکری چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در دو سانس ۱۷ و ۲۰ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود. زمان آغاز فروش، قیمت بلیت و جزئیات خرید این کنسرت را در ادامه بخوانید.

حمید عسکری یکی از خوانندگانی است که شهریور امسال در اصفهان روی صحنه می‌رود. این خواننده قرار است در سیتی‌سنتر، دو اجرای زنده برای مخاطبان اصفهانی داشته باشد.

کنسرت حمید عسکری در اصفهان

حمید عسکری چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان اجرا خواهد داشت. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، سانس نخست از ساعت ۱۷ و سانس دوم از ساعت ۲۰ آغاز می‌شود و مدت‌زمان هر اجرا حدود ۹۰ دقیقه خواهد بود.

جدول برنامه کنسرت حمید عسکری در اصفهان

عنوان جزئیات خواننده حمید عسکری تاریخ برگزاری چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ سانس اول ساعت ۱۷ سانس دوم ساعت ۲۰ مدت اجرا حدود ۹۰ دقیقه محل برگزاری سالن سیتی‌سنتر اصفهان آغاز فروش بلیت پنجشنبه ۵ شهریور، ساعت ۲۱ سامانه فروش هنر تیکت قیمت بلیت از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ارزش افزوده

محل برگزاری کنسرت حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود. این سالن در جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر و در مجموعه سیتی‌سنتر قرار دارد.

قیمت بلیت کنسرت حمید عسکری در اصفهان

قیمت بلیت کنسرت حمید عسکری در اصفهان از ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و گران‌ترین جایگاه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ارزش افزوده نیز جداگانه به مبلغ بلیت اضافه می‌شود.

خرید بلیت کنسرت حمید عسکری

فروش بلیت کنسرت حمید عسکری از ساعت ۲۱ پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ از طریق هنر تیکت آغاز می‌شود. خریداران می‌توانند هنگام تهیه بلیت، سانس و جایگاه موردنظر خود را انتخاب کنند.

نکات مهم حضور در کنسرت

برای اینکه ورود و حضور در کنسرت حمید عسکری بدون دردسر باشد، زمان شروع سانس درج‌شده روی بلیت را در نظر داشته باشید و باتوجه‌به مسیر جاده شیراز، کمی زودتر به سالن سیتی‌سنتر برسید. بلیت خود را تا زمان ورود در دسترس نگه دارید و قوانین و مقررات سالن را رعایت کنید.

سخن آخر

اگر قرار است به کنسرت حمید عسکری در اصفهان بروید، کدام سانس را انتخاب می‌کنید؛ ۱۷ یا ۲۰؟

به نظر شما کدام آهنگ حمید عسکری حال‌وهوای بهتری برای اجرای زنده دارد؟ اگر پیش‌ازاین در کنسرت‌های او حضور داشته‌اید، تجربه و خاطره‌تان را در بخش دیدگاه‌ها با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» به اشتراک بگذارید.

هنوز برای انتخاب کنسرت بعدی‌تان تصمیم نگرفته‌اید؟ فهرست کنسرت‌های اصفهان را ببینید؛ شاید نام خواننده‌ای که منتظرش هستید، در برنامه اجراهای پیشرو باشد.

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