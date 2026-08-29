کنسرت مهرداد جم در اصفهان یکی از اجراهای پاپ شهریورماه است که در سالن سیتی سنتر روی صحنه می‌رود. اگر پیگیر این کنسرت هستید، در ادامه می‌توانید آخرین اطلاعات درباره تاریخ اجرا، قیمت بلیت و نحوه خرید را دنبال کنید.

کنسرت مهرداد جم در اصفهان مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی پاپ قرار گرفته است. اطلاعات این اجرا هنوز به‌طور کامل منتشر نشده و «اصفهان امروز» جزئیات جدید را هم‌زمان با اعلام رسمی برگزارکنندگان در این مطلب به‌روزرسانی می‌کند.

زمان برگزاری کنسرت مهرداد جم در اصفهان

کنسرت مهرداد جم در اصفهان قرار است شهریورماه در سالن سیتی‌سنتر برگزار شود، اما تاریخ دقیق اجرا هنوز از سوی برگزارکنندگان اعلام نشده و در اطلاع‌رسانی فعلی زمان برگزاری «به‌زودی» عنوان شده است.​

باتوجه‌به اطلاعات فعلی، احتمال برگزاری کنسرت در دو سانس ۱۷ و ۲۰ وجود دارد، اما این ساعت‌ها باید از سوی برگزارکنندگان به‌صورت رسمی تأیید شود.

بنابراین اگر قصد حضور در این اجرا را دارید، بهتر است برای تاریخ و ساعت نهایی منتظر اطلاع‌رسانی رسمی باشید و پیش از خرید، جزئیات درج‌شده در سامانه فروش را بررسی کنید.

جزئیات کنسرت اطلاعات خواننده مهرداد جم شهر اصفهان زمان برگزاری شهریور ۱۴۰۵ تاریخ دقیق اعلام نشده؛ به‌زودی محل برگزاری سالن سیتی‌سنتر اصفهان سانس‌های احتمالی ۱۷ و ۲۰؛ تأیید نشده قیمت بلیت از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات ۱۰ درصد سامانه فروش هنوز اعلام نشده

قیمت بلیت کنسرت مهرداد جم

بر اساس اطلاعات فعلی، قیمت بلیت کنسرت مهرداد جم در اصفهان از ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. ۱۰ درصد مالیات نیز به این مبالغ اضافه خواهد شد. قیمت نهایی هر جایگاه پس از اعلام جزئیات فروش مشخص می‌شود.

سایت فروش بلیت کنسرت مهرداد جم

یکی از پرسش‌های علاقه‌مندان، خرید بلیت کنسرت مهرداد جم در اصفهان از کدام سایت است.تا این لحظه، سامانه رسمی فروش بلیت این کنسرت اعلام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان با اطمینان نام یک سایت را به‌عنوان مرجع فروش معرفی کرد.

با مشخص‌شدن سامانه فروش، اطلاعات مربوط به زمان آغاز بلیت‌فروشی، لینک خرید، قیمت جایگاه‌ها و شرایط فروش در همین مطلب قرار خواهد گرفت.

توصیه می‌شود علاقه‌مندان برای خرید، تنها به اطلاعیه‌های رسمی برگزارکننده و سامانه‌ای که به‌صورت رسمی معرفی می‌شود توجه کنند و از پرداخت وجه در لینک‌ها یا صفحات نامعتبر خودداری کنند.

محل برگزاری کنسرت مهرداد جم

کنسرت مهرداد جم در سالن سیتی‌سنتر اصفهان واقع در جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر برگزار می‌شود. این سالن در مجموعه‌ای تجاری و تفریحی قرار دارد و مخاطبان می‌توانند از امکاناتی مانند پارکینگ، کافه و رستوران مجموعه نیز استفاده کنند.

راهنمای حضور در کنسرت مهرداد جم

برای حضور در کنسرت مهرداد جم، بهتر است پیش از حرکت زمان کافی برای رسیدن به سالن و ورود به مجموعه در نظر بگیرید. سیتی‌سنتر اصفهان دارای پارکینگ، فودکورت، کافه و رستوران است و در صورت نیاز می‌توانید پیش از اجرا از امکانات مجموعه استفاده کنید.

اگر با خودروی شخصی می‌روید، بهتر است کمی زودتر راه بیفتید تا پیدا کردن جای پارک و رسیدن به سالن باعث از دست رفتن بخشی از اجرا نشود. همچنین پیش از حرکت، بلیت و اطلاعات مربوط به سانس و شماره صندلی را بررسی کنید و بلیت را روی تلفن همراه خود آماده داشته باشید.

با توجه به اینکه سانس‌های ۱۷ و ۲۰ هنوز به‌صورت رسمی تأیید نشده‌اند، پس از اعلام برنامه نهایی، زمان حرکت خود را بر اساس سانس انتخابی تنظیم کنید.

سخن آخر

جزئیات کنسرت مهرداد جم در اصفهان هنوز به طور کامل اعلام نشده است و برای مشخص‌شدن تاریخ دقیق اجرا و سامانه فروش بلیت باید منتظر اطلاع‌رسانی رسمی برگزارکنندگان ماند.

اگر درباره این کنسرت اطلاعات بیشتری دارید، خوشحال می‌شویم آن را با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» در میان بگذارید. همچنین اگر در این کنسرت حضور داشتید، می‌توانید عکس‌ها و ویدئوهای خود از اجرای مهرداد جم را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در اختیار دیگر علاقه‌مندان قرار دهیم.

اگر می‌خواهید از آخرین کنسرت‌های اصفهان و جزئیات برگزاری و فروش بلیت آن‌ها باخبر باشید، سری هم به مطلب «برنامه کنسرت‌های اصفهان» بزنید؛ این صفحه با انتشار اطلاعات جدید، به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود.

پرسش‌های متداول