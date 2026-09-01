سی‌وسومین کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود. در ادامه، جزئیات زمان، محل برگزاری و آخرین وضعیت بلیت این کنسرت را بخوانید.

سی و سومین کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود. این برنامه در ملک شهر اصفهان روی صحنه خواهد رفت و تاکنون اطلاعاتی درباره قیمت و نحوه فروش بلیت آن اعلام نشده است.

سی و سومین کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

بر اساس اطلاع‌رسانی منتشرشده در صفحه اینستاگرام رسمی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، این مجموعه قرار است سی و سومین کنسرت موسیقی خود را برگزار کند.

این اجرا روز جمعه ۱۳ شهریور برگزار می‌شود و ساعت آغاز آن ۱۸:۳۰ اعلام شده است. درباره جزئیات برنامه، از جمله قطعات اجراشده، نوازندگان یا دیگر عوامل، اطلاعات رسمی در دسترس نیست و نمی‌توان جزئیاتی را که اعلام نشده به این خبر اضافه کرد.

جدول اطلاعات کنسرت هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

عنوان اطلاعات نام رویداد سی و سومین کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ محل برگزاری تالار رودکی اصفهان آدرس اصفهان، ملک‌شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان هفده شهریور ظرفیت سالن بیش از ۱۰۰۰ نفر قیمت بلیت اعلام نشده سامانه فروش اعلام نشده

زمان برگزاری کنسرت

سی و سومین کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

محل برگزاری و آدرس تالار رودکی اصفهان

این اجرا در تالار رودکی اصفهان برگزار می‌شود. تالار رودکی در منطقه ملک‌شهر قرار دارد و نشانی اعلام‌شده برای محل برگزاری به شرح زیر است:

اصفهان، ملک‌شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان هفده شهریور

ظرفیت این سالن بیش از ۱۰۰۰ نفر اعلام شده است.

قیمت بلیت کنسرت هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

قیمت بلیت این کنسرت در زمان تهیه این گزارش اعلام نشده است؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان مبلغ مشخصی را برای بلیت این اجرا اعلام کرد. در صورت انتشار قیمت رسمی، اطلاعات مربوط به بلیت قابل به‌روزرسانی خواهد بود.

بلیت کنسرت هنرستان هنرهای زیبا از کدام سامانه فروخته می‌شود؟

در بررسی انجام‌شده، اطلاعاتی درباره فروش بلیت این اجرا در سامانه‌های هنر تیکت، تیوال، ایران کنسرت و ملوتیک پیدا نشد.

به همین دلیل، هنوز نمی‌توان سامانه مشخصی را به‌عنوان مرجع رسمی فروش بلیت معرفی کرد. علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه خرید بهتر است اطلاعیه‌های رسمی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان را دنبال کنند.

سخن آخر

برای اطلاع از تاریخ و جزئیات دیگر اجراهای موسیقی، برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را هم بخوانید.

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