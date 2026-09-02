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کنسرت رضا صادقی در اصفهان؛ جزئیات اجرا و قیمت بلیت
کنسرت رضا صادقی یکشنبه ۲۲ شهریور در اصفهان برگزار میشود. جزئیات برگزاری این کنسرت، قیمت بلیت و مهمتر از همه، وضعیت فروش اینترنتی بلیت را در ادامه بخوانید.
رضا صادقی با یک اجرای زنده مهمان اصفهان خواهد بود؛ این کنسرت یکشنبه ۲۲ شهریور در دو سانس ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰ در سالن سیتیسنتر اصفهان برگزار میشود. فروش بلیت این اجرا از پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ در سایت هنر تیکت آغاز خواهد شد.
جدول برنامه کنسرت رضا صادقی در اصفهان
|عنوان اطلاعات
|جزئیات
|خواننده
|رضا صادقی
|تاریخ اجرا
|یکشنبه ۲۲ شهریور
|ساعت اجرا
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|محل برگزاری
|سالن سیتیسنتر
|آدرس
|جاده شیراز، روبروی سپاهان شهر، مجموعه سیتی سنتر
|قیمت بلیت
|از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲۰۰۰۰۰ +۱۰ درصد مالیات
|سامانه فروش بلیت
|هنر تیکت
|زمان آغاز فروش بلیت
|پنجشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۲۰:۰۰
|تهیه کننده
|موسسه پرده یک چهارم پیچ چهارباغ
محل برگزاری کنسرت رضا صادقی
کنسرت رضا صادقی در سالن سیتیسنتر برگزار میشود. این سالن در جاده شیراز، روبروی سپاهانشهر، مجموعه سیتیسنتر قرار دارد.
قیمت بلیت کنسرت رضا صادقی در اصفهان
قیمت بلیت کنسرت رضا صادقی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲۰۰۰۰۰ +۱۰ درصد مالیات اعلام شده است. این اختلاف قیمت به جایگاهها و صندلیهای مختلف سالن مربوط میشود.
خرید بلیت کنسرت
فروش بلیت کنسرت رضا صادقی در اصفهان از پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ در سایت هنر تیکت آغاز میشود.
بنابراین، علاقهمندان به حضور در این اجرا میتوانند از زمان اعلامشده برای تهیه بلیت اقدام کنند. توصیه میشود هنگام خرید، اطلاعات مربوط به تاریخ اجرا، سانس انتخابی و جایگاه بلیت را با دقت بررسی کنید.
نکات مهم حضور در کنسرت
اگر زودتر از زمان اجرای کنسرت رضا صادقی به سالن سیتیسنتر رسیدید، میتوانید از کافهها و رستورانهای مجموعه برای گذراندن زمان باقیمانده استفاده کنید. همچنین بهتر است پیش از ورود به سالن، قوانین و مقررات برگزاری برنامه را رعایت کنید و متناسب با سانس انتخابی خود در محل برگزاری حضور داشته باشید.
سخن آخر
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