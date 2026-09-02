کنسرت سروش در اصفهان چهارشنبه ۱۸ شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود و پیش‌فروش بلیت از پنجشنبه ۱۲ شهریور آغاز خواهد شد. جزئیات این اجرا و آخرین وضعیت فروش بلیت را در ادامه بخوانید.

خبر برگزاری کنسرت سروش در اصفهان در صفحه اینستاگرام این خواننده با آدرس soroosh.music منتشر شده است. این اجرا برای چهارشنبه ۱۸ شهریور در تالار رودکی اعلام شده و پیش‌فروش بلیت از پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰ خواهد بود؛ بااین‌حال، هنوز ساعت اجرا و قیمت بلیت مشخص نشده و ایران کنسرت نیز اطلاعاتی درباره این کنسرت منتشر نکرده است؛ بنابراین جزئیات فروش پس از انتشار اطلاعات رسمی، به‌روزرسانی خواهد شد.

جدول برنامه کنسرت سروش در اصفهان

عنوان اطلاعات خواننده سروش تاریخ اجرا چهارشنبه ۱۸ شهریور ساعت اجرا اعلام نشده محل برگزاری تالار رودکی آدرس ملک شهر - روبروی شهربازی ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ صندلی پیش‌فروش بلیت پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰ سامانه فروش ایران کنسرت

محل برگزاری کنسرت سروش

کنسرت سروش در تالار رودکی به آدرس ملک شهر - روبروی شهربازی برگزار می‌شود. این سالن بیش از ۱۰۰۰ صندلی دارد.

قیمت بلیت کنسرت سروش

قیمت بلیت کنسرت سروش هنوز اعلام نشده است. در کنسرت‌های قبلی مانند مجید خراط‌ها، قیمت بلیت باتوجه‌به جایگاه صندلی از ۴۹۰ هزار تا ۹۷۰ هزار تومان تعیین شده بود و ۱۰ درصد هم مالیات داشت.

این ارقام مربوط به کنسرت قبلی است و قیمت بلیت کنسرت سروش محسوب نمی‌شود.

خرید بلیت کنسرت

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیش‌فروش بلیت از پنجشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۲۰ اعلام شده و سامانه فروش، ایران کنسرت است.

در زمان تهیه این گزارش، اطلاعات مربوط به این اجرا هنوز در ایران کنسرت منتشر نشده است؛ به همین دلیل لینک مستقیم خرید و قیمت نهایی بلیت در مطلب درج نمی‌شود. این مطلب با انتشار اطلاعات جدید از سوی ایران کنسرت به‌روزرسانی خواهد شد.

نکات مهم حضور در کنسرت

مخاطبانی که قصد حضور در این اجرا را دارند، بهتر است پیش از مراجعه، ساعت دقیق برنامه و جزئیات بلیت را بررسی کنند. همچنین هنگام مراجعه به سالن، بلیت یا اطلاعات خرید را همراه داشته باشند و مسیر رسیدن به ملک شهر - روبروی شهربازی را از قبل در نظر بگیرند.

سخن آخر

اگر در کنسرت سروش در اصفهان حضور پیدا می‌کنید، عکس‌ها و فیلم‌هایی که از این اجرا می‌گیرید را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا تجربه و حال‌وهوای این کنسرت را با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذاریم.

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