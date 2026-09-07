اجرای موسیقی فیلم
کنسرت فیلم هری پاتر در اصفهان؛ تاریخ، ساعت و قیمت بلیت
فیلم کنسرت هری پاتر پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی اصفهان برگزار میشود. در ادامه، جزئیات این اجرا، قیمت بلیت، نحوه خرید و نکات مهم حضور در کنسرت را بخوانید.
فیلم-کنسرت هری پاتر ۱۹ شهریور به اصفهان میرسد؛ اجرایی که موسیقی زنده ارکستر را با نمایش تصاویر فیلم همراه میکند. این برنامه در تالار رودکی برگزار میشود و علاقهمندان این مجموعه میتوانند بخشی از موسیقی و فضای آشنای دنیای هری پاتر را در قالب یک اجرای زنده دنبال کنند.
جزئیات کنسرت فیلم هری پاتر
|عنوان
|جزئیات
|نام اجرا
|کنسرت فیلم هری پاتر
|شهر
|اصفهان
|تاریخ
|پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
|ساعت
|۲۰:۰۰
|مدت اجرا
|۹۰ دقیقه
|سالن
|تالار رودکی اصفهان
|قیمت بلیت
|۹۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۱۰ درصد مالیات
|سامانه فروش
|فیدییو آرت
محل برگزاری کنسرت
کنسرت فیلم هری پاتر در تالار رودکی اصفهان برگزار میشود. این تالار در محدوده ملک شهر و روبهروی شهربازی قرار دارد.
آدرس تالار رودکی: اصفهان، ملک شهر، روبهروی شهربازی
تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۱۰۰۰۶
برای مخاطبانی که با خودروی شخصی به محل اجرا میروند، توجه به شرایط ترافیکی محدوده اهمیت دارد. برگزارکننده نیز باتوجهبه ترافیک اطراف سالن و کمبود جای پارک خودرو، از مخاطبان خواسته است ۳۰ دقیقه زودتر از زمان اجرا در محل حضور داشته باشند.
قیمت بلیت کنسرت فیلم هری پاتر
قیمت بلیت این اجرا از ۹۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است و ۱۰ درصد مالیات نیز به قیمت بلیت اضافه میشود.
خرید بلیت کنسرت فیلم هری پاتر در اصفهان از طریق سایت فیدییو آرت انجام میشود.
هنگام خرید بلیت به ساعت آغاز برنامه توجه داشته باشید؛ زیرا طبق اعلام برگزارکننده، پس از خرید امکان لغو یا جابهجایی بلیت وجود ندارد.
نکات مهم برای حضور در کنسرت
یکی از نکات مهم این اجرا، زمان ورود به سالن است. باتوجهبه اعلام برگزارکننده درباره ترافیک اطراف تالار رودکی و کمبود جای پارک، بهتر است مخاطبان حداقل ۳۰ دقیقه پیش از شروع برنامه در محل حضور داشته باشند.
بر اساس شرایط اعلامشده:
- امکان جابهجایی یا لغو بلیت وجود ندارد.
- بلیت پس از آغاز برنامه اعتبار ورود ندارد.
- بازگشت وجه امکانپذیر نیست.
- به دلیل ترافیک و کمبود جای پارک، حضور زودتر در محل توصیه شده است.
عوامل و اجراکنندگان کنسرت فیلم هری پاتر
تهیهکنندگی این برنامه را وحید خالقی بر عهده دارد و سینا خیرآبادی رهبر ارکستر است.
مجری طرح: علی ثانی و علی اعلایی
مدیر پروژه: علی مقدم
مدیر هنری: سینا صالحی
کنسرت مایستر: نیما زاهدی
مدیر تدارکات: واحد خداپرست
مدیر ارکستر: محمدرضا صفی
دستیار اجرایی: علیرضا طاهری
ارکستر و گروه اجرا
ویولن ۱: بابک کوهستانی، فرمهر بیگلو، هدیه حبیبیمقدم، امیرمحمد میراشرفی، امیر مهزیار قاسمی، سارا قاسمی، آوا اخوان، آبتین تندکار، فرناز دارویی و ریحانه مشیریان
ویولن ۲: پیمان شامی، احسان شامی، آناهیتا عظیمی، الهه عبدالهی مقدم، کارین علیمحمدی، نسیم رحیمی، تارا کاووسی، درسا میناسازی، کیانا کاوه، پارسا معینی، یگانه حسینی، سونیا حقیقیان و باربد کرمی
ویولن: امین زمانخان، همایون هاشمزاده، پگاه عبداللهزاده، مسعود پوربخت، اشکان نظر، حمیدرضا ساعتچی، صدف نقیبی و بهار براهیمی
ویولنسل: ماکان خوینژاد، علی آقاجانی، عرفان فیجان، پارسا هادی، هامون قادری، سامیار مطلبی، سپیده سجادی و روژان بردبار فالح
کنترباس: پروانه انارکی، هادی اسماعیلی، آوا پویا کاشانی و آریا ماجدی
فلوت: ناصر رحیمی و ماهسیما فالحی
ابوا: نازنین احمدزاده و شمیم کیانی
کلارینت: مینلی دانلیان
فاگوت: امیرحسین محمدیان و امیر ملکیزاده
ترومبون: سپهر عباسی و نسیم حسینی
باس ترومبون: رامین براتی
ترومپت: علی ضرابی، علیرضا میر آقا و کامیار ماندگاریان
هورن: مهسا یوسفینژاد، لیال بازغی، طاها مختاری و یلدا تفرشی
کوبهای: محمدرضا پناهی نژاد، عرفان فرشیزاده و ماهان ببری
پیانو: پوریا نوری
گروه آواز
سولیست تنور: پوریا هاشمی
سوپرانو: نرگس عطار، تینا متقی، ترانه حسینی، جیران فهیم و فاطمه قربانی
آلتو: شمیم رسولزاده، آرمیتا مهرشاهی و کیمیا ملتپرست
تنور: ایلیا رنجبر، رادین قاسمی، حامد قلیچخانی، مهدی بشردوست، اشکان ویسیان و سوشیان یغماییان
باس: پویا انتقالی، امیرحسین خانیپور، دانیال شماعی، فؤاد طاهرزاده و سروش یغماییان
سخن آخر
اگر در این کنسرت حضور پیدا میکنید، عکسها و ویدئوهای خود از اجرای برنامه را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورداستفاده قرار گیرد.
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