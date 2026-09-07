موسیقی فیلم در اصفهان
کنسرت فیلم گیم آف ترونز در اصفهان؛ ۲۰ شهریور در تالار رودکی
کنسرت فیلم «گیم آف ترونز» جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در تالار رودکی اصفهان برگزار میشود. اگر قصد حضور در این اجرا را دارید، در ادامه جزئیات کنسرت، نحوه خرید بلیت، آدرس سالن و اسامی عوامل را بخوانید.
علاقهمندان به موسیقی فیلم و مجموعه تلویزیونی «گیم آف ترونز» میتوانند جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برای تماشای این اجرای موسیقی به تالار رودکی اصفهان مراجعه کنند.
این اجرا از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز میشود و مدت آن ۹۰ دقیقه اعلام شده است. محل برگزاری کنسرت نیز تالار رودکی اصفهان در ملک شهر است.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، تهیهکنندگی این پروژه را وحید خالقی بر عهده دارد و سینا خیرآبادی رهبر ارکستر آن است.
جزئیات کنسرت فیلم گیم آف ترونز اصفهان
|عنوان
|جزئیات
|نام اجرا
|کنسرت فیلم گیم آف ترونز
|تاریخ
|جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
|ساعت
|۲۰:۰۰
|مدت اجرا
|۹۰ دقیقه
|سالن
|تالار رودکی اصفهان
|محدوده
|ملکشهر
|قیمت بلیت
|۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
|سامانه فروش
|فیدییو آرت
تالار رودکی اصفهان؛ محل برگزاری کنسرت گیم آف ترونز
کنسرت فیلم گیم آف ترونز در تالار رودکی اصفهان برگزار میشود. این تالار در محدوده ملک شهر قرار دارد.
آدرس تالار رودکی:
اصفهان، ملک شهر، خیابان ۱۷ شهریور، روبهروی شهربازی
تلفن تالار:
۰۳۱-۳۴۴۱۰۰۰۶
قیمت بلیت کنسرت گیم آف ترونز اصفهان
قیمت بلیت این اجرا در بازه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده است. خرید بلیت کنسرت فیلم «گیم آف ترونز» از طریق سامانه فیدییو آرت انجام میشود.
برای حضور در کنسرت گیم آف ترونز چه نکاتی را در نظر بگیریم؟
اجرای برنامه از ساعت ۲۰:۰۰ آغاز میشود؛ بنابراین بهتر است مخاطبان زمان کافی برای رسیدن به تالار رودکی را در نظر بگیرند و ورود به سالن را به دقایق پایانی موکول نکنند.
همچنین پیش از حرکت، بلیت و ساعت اجرای خود را بررسی کنید و آدرس تالار را در نظر داشته باشید تا زمان کافی برای پیداکردن مسیر و ورود به سالن داشته باشید.
عوامل و اجراگران کنسرت فیلم گیم آف ترونز در اصفهان
تهیهکنندگی این پروژه را وحید خالقی بر عهده دارد، سینا خیرآبادی رهبر ارکستر است و علی ثانی بهعنوان مجری طرح در این اجرا حضور دارد. علی اعلایی مدیر پروژه و علی مقدم مدیر هنری این کنسرت هستند. سینا صالحی نیز مدیر هنری و نیما زاهدی کنسرت مایستر این اجراست.
نوازندگان و اعضای ارکستر
ویولن ۱:
بابک کوهستانی، فرمهر بیگلو، هدیه حبیبیمقدم، امیرمحمد میراشرفی، امیر مهزیار قاسمی، سارا قاسمی، آوا اخوان، آبتین تندکار، فرناز دارویی و ریحانه مشیریان
ویولن ۲:
پیمان شامی، احسان شامی، آناهیتا عظیمی، الهه عبدللهی مقدم، کارین علیمحمدی، نسیم رحیمی، تارا کاووسی، درسا میناسازی، کیانا کاوه، پارسا معینی، یگانه حسینی، سونیا حقیقیان و باربد کرمی
ویولا:
امین زمانخان، همایون هاشمزاده، پگاه عبداللهزاده، مسعود پوربخت، اشکان نظر، حمیدرضا ساعتچی، صدف نقیبی و بهار براهیمی
ویولنسل:
ماکان خوینژاد، علی آقاجانی، عرفان فیجان، پارسا هادی، هامون قادری، سامیار مطلبی، سپیده سجادی و روژان بردبار فالح
کنترباس:
پروانه انارکی، هادی اسماعیلی، آوا پویا کاشانی و آریا ماجدی
فلوت:
ناصر رحیمی و ماه سیما فالحی
ابوا:
نازنین احمدزاده و شمیم کیانی
کلارینت:
مینلی دانلیان
فاگوت:
امیرحسین محمدیان و امیر ملکی زاده
ترومبون:
سپهر عباسی و نسیم حسینی
باس ترومبون:
رامین براتی
ترومپت:
علی ضرابی، علیرضا میر آقا و کامیار ماندگاریان
هورن:
مهسا یوسفینژاد، لیال بازغی، طاها مختاری و یلدا تفرشی
کوبهای:
محمدرضا پناهی نژاد، عرفان فرشی زاده و ماهان ببری
پیانو:
پوریا نوری
خوانندگان
سولیست تنور: پوریا هاشمی
سوپرانو: نرگس عطار، تینا متقی، ترانه حسینی، جیران فهیم و فاطمه قربانی
آلتو: شمیم رسولزاده، آرمیتا مهرشاهی و کیمیا ملتپرست
تنور: ایلیا رنجبر، رادین قاسمی، حامد قلیچخانی، مهدی بشردوست، اشکان ویسیان و سوشیان یغماییان
باس: پویا انتقالی، امیرحسین خانیپور، دانیال شماعی، فؤاد طاهرزاده و سروش یغماییان
در بخش اجرایی نیز واحد خداپرست مدیر تدارکات، محمدرضا صفی مدیر ارکستر و علیرضا طاهری دستیار اجرایی این پروژه هستند.
سخن آخر
اگر این اجرا را از نزدیک تماشا میکنید، تجربه و حالوهوای خود از کنسرت فیلم «گیم آف ترونز» را با اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. عکسها و ویدئوهای شما میتواند بخشی از روایت خبری این اجرا باشد.
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