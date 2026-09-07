کنسرت عرشیاس ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود. زمان آغاز بلیت‌فروشی، ساعت سانس‌ها، قیمت بلیت و جزئیات محل برگزاری این کنسرت را در ادامه بخوانید.

کنسرت عرشیاس در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان برگزار می‌شود.این اجرا در هر دو روز در دو سانس ساعت ۱۷ و ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

فروش بلیت کنسرت عرشیاس نیز طبق برنامه اعلام‌شده، از سه‌شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۲۰ در سامانه ایران کنسرت آغاز می‌شود.

جزئیات کنسرت عرشیاس در اصفهان

اطلاعات کنسرت جزئیات خواننده عرشیاس تاریخ اجرا دوشنبه و سه‌شنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۱۷ و ۲۰ سالن سیتی‌سنتر اصفهان آغاز فروش بلیت سه‌شنبه ۱۷ شهریور، ساعت ۲۰ سامانه فروش ایران کنسرت قیمت بلیت قیمت دقیق هنوز اعلام نشده است

سالن سیتی‌سنتر اصفهان؛ محل برگزاری کنسرت عرشیاس

کنسرت عرشیاس در سالن سیتی‌سنتر اصفهان، واقع در مجموعه سیتی‌سنتر برگزار می‌شود. جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه سیتی‌سنتر آدرس محل برگزاری این اجراست.

ظرفیت سالن حدود ۱۰۷۰ نفر اعلام شده است. مخاطبانی که با خودروی شخصی به محل برگزاری می‌روند، می‌توانند از پارکینگ مجموعه سیتی‌سنتر استفاده کنند. همچنین برای افراد توان‌یاب، دسترسی ویلچر در مجموعه در نظر گرفته شده است.

قیمت بلیت کنسرت عرشیاس در اصفهان

قیمت دقیق بلیت کنسرت عرشیاس هنوز اعلام نشده است و مبلغ دقیق بلیت و قیمت هر جایگاه پس از آغاز فروش در سامانه ایران کنسرت مشخص خواهد شد.

بلیت کنسرت عرشیاس را از کجا بخریم؟

فروش بلیت کنسرت عرشیاس از سه‌شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۲۰ در سامانه ایران کنسرت آغاز می‌شود.

خرید بلیت کنسرت عرشیاس در اصفهان از سامانه ایران کنسرت

هنگام خرید، در انتخاب صندلی و جایگاه دقت کنید؛ زیرا پس از تکمیل خرید، امکان جابه‌جایی یا کنسلی بلیت وجود ندارد.

بهتر است پیش از نهایی‌کردن خرید، تاریخ، ساعت سانس و جایگاه انتخابی را با دقت بررسی کنید تا بلیت متناسب با برنامه خود را تهیه کنید.

نکات حضور در کنسرت عرشیاس

هنگام حضور در کنسرت، ساعت سانس درج‌شده روی بلیت را در نظر بگیرید و برای ورود به سالن زمان کافی داشته باشید. رعایت قوانین و مقررات سالن نیز برای همه تماشاگران ضروری است. پیش از حرکت، تاریخ و ساعت سانس خریداری‌شده را بررسی کنید و اگر با خودروی شخصی می‌روید، زمان لازم برای پارک خودرو را نیز در نظر بگیرید.

سخن آخر

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