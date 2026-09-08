فرزاد فرزین ۲۶ و ۲۷ شهریور در اصفهان روی صحنه می‌رود؛ جزئیات برگزاری این کنسرت و زمان آغاز فروش بلیت را بخوانید.

کنسرت فرزاد فرزین روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار می‌شود. این خواننده در سالن سیتی‌سنتر اصفهان و در هر دو روز، در دو سانس ۱۷ و ۲۰ روی صحنه می‌رود.

این اجرا در مجموع در چهار سانس برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در کنسرت، سانس موردنظر خود را انتخاب کنند.

جزئیات کنسرت فرزاد فرزین در اصفهان

عنوان جزئیات خواننده فرزاد فرزین تاریخ اجرا پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت اجرا ۱۷ و ۲۰ تعداد سانس ۴ سانس سالن سیتی‌سنتر اصفهان ظرفیت سالن ۱۰۵۵ صندلی سامانه فروش بلیت ملوتیک آغاز فروش چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ قیمت بلیت هنوز به‌صورت دقیق اعلام نشده است

سالن سیتی‌سنتر؛ محل برگزاری کنسرت فرزاد فرزین

آدرس: اصفهان، جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه سیتی‌سنتر.

ظرفیت سالن محل برگزاری این کنسرت ۱۰۵۵ صندلی است.

فروش بلیت کنسرت فرزاد فرزین در اصفهان

فروش بلیت کنسرت فرزاد فرزین در اصفهان از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.سامانه اعلام‌شده برای خرید بلیت این کنسرت، ملوتیک است.

خرید بلیت کنسرت فرزاد فرزین در اصفهان از سامانه ملوتیک

باتوجه‌به اینکه قیمت دقیق بلیت هنوز اعلام نشده است، مبلغ قطعی را باید هنگام آغاز فروش در سامانه ملوتیک بررسی کرد.

نکات حضور در کنسرت فرزاد فرزین

بر اساس اطلاعیه فروش بلیت، برای ورود به سالن رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی است. همچنین برای کودکان ۴ سال به بالا دریافت بلیت الزامی است.

هنگام خرید، در انتخاب سانس و صندلی دقت کنید؛ زیرا پس از تکمیل خرید، امکان جابه‌جایی یا کنسلی بلیت وجود ندارد.

برای حضور در کنسرت نیز بهتر است زمان کافی برای رسیدن به سالن در نظر بگیرید. اگر سانس ساعت ۱۷ را انتخاب کرده‌اید، زمان لازم برای ورود به مجموعه و پیداکردن محل پارک خودرو را در برنامه خود لحاظ کنید.

پیش از حرکت، تاریخ، ساعت سانس و شماره صندلی درج‌شده روی بلیت را بررسی کنید و بلیت را هنگام ورود همراه داشته باشید.

سخن آخر

اگر شما در اجرای فرزاد فرزین حضور پیدا می‌کنید، می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خود از این رویداد را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این کنسرت مورداستفاده قرار گیرد.

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