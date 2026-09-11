علیرضا قربانی از یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در فضای باز پارک فرهنگ و هنر (آبشار) اجرا خواهد داشت. اما ساعت اجرا، قیمت بلیت و زمان آغاز فروش هنوز اعلام نشده است؛ جزئیات این کنسرت را در ادامه بخوانید.

علیرضا قربانی از یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در فضای باز پارک فرهنگ و هنر (آبشار) اصفهان روی صحنه می‌رود؛ این اجرا در آمفی‌تئاتر روباز پردیس هنر و با ظرفیت ۳۰۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

هنوز اطلاعاتی درباره ساعت اجرا، قیمت بلیت و نحوه فروش این کنسرت منتشر نشده است و جزئیات این موارد پس از اعلام رسمی قابل اطلاع‌رسانی خواهد بود.

جزئیات کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان

اطلاعات کنسرت جزئیات خواننده علیرضا قربانی شهر اصفهان تاریخ یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ محل برگزاری فضای باز پارک فرهنگ و هنر (آبشار) سالن آمفی‌تئاتر روباز پردیس هنر اصفهان ظرفیت ۳۰۰۰ نفر ساعت اجرا اعلام نشده قیمت بلیت اعلام نشده سامانه فروش بلیت اعلام نشده تعداد سانس اعلام نشده

محل برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان

این اجرا در فضای باز پارک فرهنگ و هنر (آبشار) و در آمفی‌تئاتر روباز پردیس هنر اصفهان برگزار می‌شود. ظرفیت اعلام‌شده برای این اجرا ۳۰۰۰ نفر است.

این مجموعه در محدوده آبشار سوم اصفهان قرار دارد. جزئیات دقیق درباره پارکینگ، مسیرهای حمل‌ونقل عمومی و سایر امکانات مرتبط با شب برگزاری، در صورت انتشار اطلاعات معتبر به این مطلب اضافه خواهد شد.

قیمت و خرید بلیت کنسرت علیرضا قربانی

تا زمان انتشار این خبر، قیمت بلیت و سامانه فروش کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان اعلام نشده است. زمان آغاز فروش بلیت نیز هنوز مشخص نشده و اطلاعاتی درباره نحوه خرید در دسترس نیست.

راهنمای حضور در کنسرت

باتوجه‌به روباز بودن محل برگزاری، بهتر است مخاطبان پیش از مراجعه، اطلاعات نهایی مربوط به ساعت ورود، زمان آغاز اجرا و قوانین حضور در محل را بررسی کنند.

سخن آخر

اگر شما اطلاعات تازه‌ای از این اجرا دارید با ما و سایر مخاطبان در میان بگذارید. اگر در کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان حضور پیدا می‌کنید، می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خود را برای اینستاگرام اصفهان امروز یا تلگرام اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.

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