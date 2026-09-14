کنسرت آرمان گرشاسبی در اصفهان با اضافه‌شدن یک روز دیگر، به ۸ سانس رسید؛ این خواننده از ۱ تا ۵ مهر در سالن سیتی‌سنتر روی صحنه می‌رود.

آرمان گرشاسبی در روزهای ۱، ۲، ۳ و ۵ مهر ۱۴۰۵ در اصفهان روی صحنه می‌رود. این کنسرت در سالن سیتی‌سنتر برگزار می‌شود و در هر روز دو سانس ۱۷:۵۰ و ۲۰:۵۰ برای آن در نظر گرفته شده است.

بلیت این اجرا از دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۴ از طریق سایت ایران کنسرت عرضه می‌شود.

جزئیات کنسرت آرمان گرشاسبی در اصفهان

مورد جزئیات خواننده آرمان گرشاسبی تاریخ اجرا ۱، ۲، ۳ و ۵ مهر ۱۴۰۵ روزهای اجرا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه ساعت اجرا ۱۷:۵۰ و ۲۰:۵۰ سالن سالن سیتی‌سنتر اصفهان تعداد سانس ۶ سانس سامانه فروش ایران کنسرت آغاز بلیت‌فروشی دوشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۴ رهبر ارکستر اشکان آبرون

آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

سالن سیتی‌سنتر اصفهان کجاست؟

سالن سیتی‌سنتر در مجموعه اصفهان سیتی‌سنتر، در بزرگراه شهید دستجردی قرار دارد. ظرفیت سالن کنسرت این مجموعه ۱۰۵۵ صندلی است.

مجموعه سیتی‌سنتر پارکینگ با ظرفیت حدود ۵۵۰۰ خودرو دارد و از امکاناتی مانند فودکورت، رستوران، سینما و مراکز تفریحی و فروشگاهی برخوردار است.

برای دسترسی با مترو، نزدیک‌ترین ایستگاه در محدوده پایانه صفه قرار دارد و ادامه مسیر تا سیتی‌سنتر نیازمند استفاده از وسیله نقلیه است.

قیمت و خرید بلیت کنسرت آرمان گرشاسبی

قیمت بلیت کنسرت آرمان گرشاسبی در اصفهان بر اساس جایگاه صندلی‌ها از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بلیت‌های این کنسرت در جایگاه‌های مختلف سالن اصلی، همکف و بالکن عرضه می‌شوند.

قیمت بلیت جایگاه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سالن اصلی، همکف ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان سالن اصلی، همکف ۱ میلیون تومان سالن اصلی، همکف ۹۰۰ هزار تومان سالن اصلی، همکف ۸۰۰ هزار تومان سالن اصلی، همکف و بالکن وسط ۷۵۰ هزار تومان سالن اصلی، بالکن وسط و بالکن E ۶۵۰ هزار تومان سالن اصلی، بالکن وسط و بالکن E ۵۰۰ هزار تومان سالن اصلی، بالکن وسط و بالکن E

بلیت این کنسرت از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سایت ایران کنسرت آغاز شد.

سایت خرید بلیت کنسرت آرمان گرشاسبی در اصفهان

راهنمای حضور در کنسرت

باتوجه‌به برگزاری اجرا در دو سانس، بهتر است هنگام خرید بلیت به ساعت درج‌شده روی بلیت توجه کنید و زمان حضور خود را متناسب با همان سانس تنظیم کنید.

اگر با خودرو شخصی به سیتی‌سنتر می‌روید، ظرفیت بالای پارکینگ مجموعه می‌تواند گزینه‌ای برای پارک خودرو باشد؛ بااین‌حال در ساعات نزدیک به شروع اجرا، زمان کافی برای رسیدن به سالن و ورود به مجموعه در نظر بگیرید.

رعایت قوانین و مقررات سالن نیز برای همه تماشاگران ضروری است.

سخن آخر

اگر برای کنسرت آرمان گرشاسبی در اصفهان برنامه دارید یا در این اجرا حضور پیدا می‌کنید، می‌توانید عکس‌ها و ویدئوهای خود از کنسرت را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.

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