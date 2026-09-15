کنسرتهای پاییز اصفهان ۱۴۰۵
کنسرت ناصر زینلی در اصفهان؛ ۴ مهر در سیتیسنتر
کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان ۴ مهر ۱۴۰۵ در دو سانس ساعت ۱۸ و ۲۱ در سالن سیتیسنتر برگزار میشود.برای اطلاع از قیمت بلیت و نحوه خرید این اجرا، جزئیات این مطلب را دنبال کنید.
خبر برگزاری کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان در صفحات اینستاگرامی اصفهان کنسرت و ایران کنسرت اورجینال منتشر شده است. بر اساس اطلاعات جدید فروش بلیت، این خواننده شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در دو سانس ساعت ۱۸ و ۲۱ در سالن سیتیسنتر اصفهان روی صحنه میرود.
فروش بلیت این کنسرت از ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سایت ملوتیک آغاز شد.
جزئیات کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان
|اطلاعات کنسرت
|جزئیات
|خواننده
|ناصر زینعلی
|تاریخ اجرا
|۴ مهر ۱۴۰۵
|سالن
|سالن سیتیسنتر اصفهان
|ساعت اجرا
|۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
|قیمت بلیت
|۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۱۰ درصد مالیات
|سامانه فروش
|ملوتیک
|ساعت فروش
|سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۸
آخرین بهروزرسانی: ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
قیمت و خرید بلیت کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان
قیمت بلیت کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان از ۵۰۰ هزار تومان آغاز میشود و تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. به قیمت اعلامشده بلیتها ۱۰ درصد مالیات نیز اضافه میشود.
فروش بلیت این اجرا از ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در سایت ملوتیک آغاز شد.
سانسهای کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان
کنسرت ناصر زینعلی روز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ در سالن سیتیسنتر اصفهان در دو سانس برگزار میشود:
- سانس اول: ساعت ۱۸:۰۰
- سانس دوم: ساعت ۲۱:۰۰
سالن کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان
این اجرا در سالن سیتیسنتر اصفهان برگزار میشود. این مجموعه در جاده اصفهان–شیراز، روبهروی سپاهانشهر قرار دارد. ظرفیت سالن کنسرت سیتیسنتر ۱۰۵۵ صندلی اعلام شده است. مجموعه سیتیسنتر همچنین دارای پارکینگ و امکانات تجاری و رفاهی از جمله فروشگاهها، رستوران و فودکورت است. ظرفیت پارکینگ مجموعه نیز ۵۵۰۰ خودرو اعلام شده است.
راهنمای حضور در کنسرت ناصر زینعلی
پیش از خرید و حضور در کنسرت ناصر زینعلی، به نکات اعلامشده درباره این اجرا توجه کنید:
- برای کودکان ۴ سال به بالا دریافت بلیت الزامی است.
- برای ورود به سالن، رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامی اعلام شده است.
- هنگام خرید بلیت در انتخاب صندلی دقت کنید؛ طبق اعلام فروش، پس از تکمیل خرید امکان جابجایی یا کنسلی بلیت وجود ندارد.
سخن آخر
اگر اطلاعات تازهای درباره کنسرت ناصر زینعلی در اصفهان دارید یا قرار است در این اجرا حضور داشته باشید، عکسها و فیلمهای خود از کنسرت را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.
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