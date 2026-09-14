فرج علیپور جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در تالار رودکی اصفهان روی صحنه می‌رود؛ فروش بلیت این کنسرت از ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۳ شهریور آغاز می‌شود. اگر قصد حضور در این اجرا را دارید، جزئیات زمان برگزاری و نحوه خرید بلیت را در ادامه بخوانید.

فرج علیپور روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در تالار رودکی اصفهان اجرا خواهد داشت. فروش بلیت این سانس نیز از دوشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۶ در سایت ایران کنسرت آغاز می‌شود و و اطلاعات مربوط به قیمت بلیت پس از اعلام، در همین مطلب به‌روزرسانی خواهد شد.

جزئیات کنسرت فرج علیپور در اصفهان

اطلاعات کنسرت جزئیات خواننده فرج علیپور تاریخ جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ سالن تالار رودکی اصفهان تعداد سانس یک سانس اعلام‌شده شروع فروش بلیت دوشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۶ سامانه فروش ایران کنسرت قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سالن رودکی اصفهان کجاست؟

تالار رودکی در ملک‌شهر اصفهان، بهارستان غربی، خیابان ۱۷ شهریور، روبه‌روی شهربازی ملک‌شهر قرار دارد.

برای رفت‌وآمد با حمل‌ونقل عمومی، خط اتوبوس ۲۰ در مسیر ملک‌شهر قرار دارد و در مسیر آن ایستگاه «رودکی» و «شهربازی ملک‌شهر» دیده می‌شود.

قیمت و خرید بلیت کنسرت فرج علیپور

قیمت بلیت کنسرت فرج علیپور در اصفهان از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که ۱۰ درصد مالیات نیز به مبلغ بلیت اضافه می‌شود.

فروش بلیت کنسرت فرج علیپور در اصفهان از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد.بلیت این اجرا از طریق ایران کنسرت عرضه خواهد شد.

نکات حضور در کنسرت

با توجه به شروع اجرا در ساعت ۱۸، بهتر است مخاطبان زمان کافی برای رسیدن به تالار رودکی و ورود به سالن را در نظر بگیرند. همچنین با توجه به اینکه فروش بلیت از ساعت مشخصی آغاز می‌شود، علاقه‌مندان می‌توانند پیش از شروع فروش، سامانه اعلام‌شده را بررسی کنند.

سخن آخر

اگر اطلاعات بیشتری درباره کنسرت فرج علیپور در اصفهان دارید یا در این اجرا حضور پیدا می‌کنید، می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خود از کنسرت را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.

برای اطلاع از سایر کنسرت‌های پیش‌رو نیز مطلب برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید تا از تاریخ و جزئیات کنسرت‌های اصفهان مطلع شوید.

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