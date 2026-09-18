علیرضا قربانی ۲۰ عکس از شب‌های کنسرت خود در اصفهان را منتشر کرد و از مردم این شهر قدردانی کرد.

«علیرضا قربانی با انتشار ۲۰ عکس از اجراهای خود در اصفهان، این تصاویر را یادآور شب‌های خاطره‌انگیز این شهر دانست و از مردم اصفهان قدردانی کرد.

او در توضیح این تصاویر نوشت: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت…»

قربانی همچنین در ادامه از مردم هنردوست اصفهان تشکر کرد و نوشت این کنسرت به پاس محبت و حمایت مخاطبان برای شب‌های دیگری تمدید خواهد شد.

عکس‌های این مجموعه را محمد خوشرو ثبت کرده است.»

برای اطلاع از تاریخ اجراها، قیمت بلیت و آخرین وضعیت فروش، مطلب «کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ تمدید اجرا تا ۳ مهر» را بخوانید.

عکس‌های کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان