تصاویر کنسرت
تصاویر کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ ۲۰ عکس از شبهای خاطرهانگیز
علیرضا قربانی ۲۰ عکس از شبهای کنسرت خود در اصفهان را منتشر کرد و از مردم این شهر قدردانی کرد.
«علیرضا قربانی با انتشار ۲۰ عکس از اجراهای خود در اصفهان، این تصاویر را یادآور شبهای خاطرهانگیز این شهر دانست و از مردم اصفهان قدردانی کرد.
او در توضیح این تصاویر نوشت: «آری به اتفاق جهان میتوان گرفت…»
قربانی همچنین در ادامه از مردم هنردوست اصفهان تشکر کرد و نوشت این کنسرت به پاس محبت و حمایت مخاطبان برای شبهای دیگری تمدید خواهد شد.
عکسهای این مجموعه را محمد خوشرو ثبت کرده است.»
برای اطلاع از تاریخ اجراها، قیمت بلیت و آخرین وضعیت فروش، مطلب «کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ تمدید اجرا تا ۳ مهر» را بخوانید.
عکسهای کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان