تصاویر کنسرت

تصاویر کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ ۲۰ عکس از شب‌های خاطره‌انگیز

علیرضا قربانی ۲۰ عکس از شب‌های کنسرت خود در اصفهان را منتشر کرد و از مردم این شهر قدردانی کرد.

تصاویر کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ ۲۰ عکس از شب‌های خاطره‌انگیز

«علیرضا قربانی با انتشار ۲۰ عکس از اجراهای خود در اصفهان، این تصاویر را یادآور شب‌های خاطره‌انگیز این شهر دانست و از مردم اصفهان قدردانی کرد.

او در توضیح این تصاویر نوشت: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت…»

قربانی همچنین در ادامه از مردم هنردوست اصفهان تشکر کرد و نوشت این کنسرت به پاس محبت و حمایت مخاطبان برای شب‌های دیگری تمدید خواهد شد.

عکس‌های این مجموعه را محمد خوشرو ثبت کرده است.»

برای اطلاع از تاریخ اجراها، قیمت بلیت و آخرین وضعیت فروش، مطلب  «کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان؛ تمدید اجرا تا ۳ مهر» را بخوانید.

عکس‌های کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (20)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (19)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (18)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (17)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (16)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (15)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (14)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (10)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (9)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (8)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (7)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (1)

کنسرت علیرضا قربانی اصفهان (2)

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