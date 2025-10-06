استان اصفهان در جدیدترین فراخوان‌های ملی سهمی چشمگیر دارد. چهار بازیکن اصلی سپاهان شامل محمدرضا اخباری، امیدنورافکن، محمدامین حزباوی و آریا یوسفی به تیم ملی فوتبال بزرگسالان دعوت شدند. این حضور سنگین، جایگاه سپاهان را در کادر فنی امیر قلعه‌نویی تثبیت می‌کند. در کنار بزرگسالان، ۹ ورزشکار دختر و جوان اصفهانی نیز در رشته‌هایی چون فوتسال دختران زیر ۱۷ سال (برای بازی‌های آسیایی بحرین)، فوتبال دختران زیر ۱۷ سال، واترپلو و کبدی به اردوهای ملی پیوسته‌اند. این دعوت‌های پرتعداد نشان‌دهنده پویایی و سرمایه‌گذاری موفق اصفهان در پرورش استعدادهای ورزشی ایران است.

استان اصفهان در جدیدترین فراخوان‌های تیم‌های ملی در رشته‌ها و رده‌های سنی مختلف، بار دیگر سهمی قابل توجه داشته است. این دعوت‌ها نه تنها شامل ستاره‌های باتجربه تیم ملی فوتبال بزرگسالان می‌شود، بلکه حضور فعال جوانان و نوجوانان اصفهانی در تیم‌های پایه فوتبال، فوتسال و سایر رشته‌ها، نشان‌دهنده پویایی و سرمایه‌گذاری مناسب در ورزش قهرمانی این استان است. در اردوی مهرماه ۱۴۰۴، محور اصلی این فراخوان‌ها، حضور سنگین و پرتعداد بازیکنان باشگاه سپاهان در تیم ملی فوتبال بزرگسالان است که اهمیت این باشگاه را در ساختار تیم ملی تثبیت می‌کند.

سهم سنگین سپاهان در اردوی تیم ملی فوتبال بزرگسالان

اصفهان در اردوی اخیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان که با هدایت امیر قلعه‌نویی برگزار می‌شود، سهم قابل توجهی دارد و این سهم عمدتاً از باشگاه سپاهان تأمین شده است. چهار بازیکن کلیدی از جمع زردپوشان، برای حضور در مسابقات تدارکاتی پیش‌رو به تیم ملی دعوت شدند. این حضور چهار نفره، نشان از جایگاه بالای باشگاه سپاهان در ساختار فنی تیم ملی و اعتماد کادر فنی به کیفیت فنی و آمادگی بدنی بازیکنان این باشگاه دارد.

بازیکنان دعوت شده از سپاهان به تیم ملی بزرگسالان به شرح زیر هستند:

محمدرضا اخباری محمدامین حزباوی آریا یوسفی امیدنورافکن

حضور امیدنورافکن و محمدرضا اخباری از بازیکنان باتجربه و کلیدی لیگ هستند که سهم مؤثری در ترکیب تیم ملی بزرگسالان ایفا می‌کنند. در مقابل، دعوت از محمدامین حزباوی و آریا یوسفی، نشان‌دهنده مسیر جوانگرایی و میدان دادن به نسل جدید در ترکیب تیم ملی بزرگسالان است و همچنین تأکید بر این حقیقت است که باشگاه سپاهان توانایی پر کردن شکاف بین رده‌های پایه و بزرگسالان تیم ملی را دارد. این بازیکنان نه تنها با عملکرد خود در لیگ برتر توانسته‌اند نظر امیر قلعه‌نویی را جلب کنند، بلکه در بازی‌های تدارکاتی و مسابقات حساس آتی، می‌توانند نقش محوری در موفقیت‌های تیم ملی ایفا کنند.

تزریق همزمان بازیکنان باتجربه و جوان به تیم ملی، استراتژی هوشمندانه‌ای است که ثبات و پویایی تیم را تضمین می‌کند و بخش قابل توجهی از آن از قلب فوتبال اصفهان تأمین می‌شود. این موضوع نه تنها برای فوتبال اصفهان، بلکه برای تیم ملی ایران که در حال آماده‌سازی برای تورنمنت‌های بزرگ است، بسیار حائز اهمیت است.

آینده‌سازان فوتبال: پیچیدگی‌های اردوی تیم ملی امید و درخشش دختران

در کنار تیم ملی بزرگسالان، اصفهان در تیم ملی امید ایران نیز به صورت غیرمستقیم، نقش کلیدی ایفا می‌کند. این تیم در حال آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ عربستان است.

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی کادر فنی تیم ملی امید، ۲۶ بازیکن برای اردوی مهرماه دعوت شده‌اند. در این فهرست، برخی از غیبت‌ها بسیار قابل تأمل است که به صورت مستقیم به ارتقاء بازیکنان اصفهانی به تیم بزرگسالان مرتبط می‌شود. بازیکنانی چون محمد خلیفه، مهدی زارع، محمدجواد حسین نژاد و کسری طاهری به دلیل قرار گرفتن در فهرست تیم ملی بزرگسالان، از حضور در اردوی تیم امید معاف شده‌اند (به نقل از خبرگزاری مهر و ایرنا، ۱۳ مهر ۱۴۰۴).

تأثیر مستقیم صعود بازیکنان: این وضعیت نشان می‌دهد که بازیکنان جوانی که در تیم ملی امید حضور داشتند، با عملکرد خوب خود به تیم بزرگسالان صعود کرده‌اند، که همین امر فرصت را برای دعوت از استعدادهای جدید اصفهانی به اردوی تیم امید فراهم می‌آورد. این روند، چرخه انتقال بازیکنان از فوتبال پایه اصفهان به بالاترین سطح فوتبال ملی را به خوبی نشان می‌دهد و بیانگر آن است که استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، با موفقیت انجام شده و در حال به ثمر نشستن است.

درخشش دختران فوتبال و فوتسال اصفهانی

ورزش بانوان اصفهان نیز در رده‌های سنی پایه، حضوری فعال و پررنگ دارد که نویدبخش آینده‌ای درخشان است:

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال

در فهرست ۲۳ نفره اعلامی توسط شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال، که برای حضور در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال نوجوانان بانوان آسیا در عربستان آماده می‌شوند، چهار بازیکن از استان اصفهان دیده می‌شود. این بازیکنان شامل ویانا حق شناس، سارا رهنما، ستیا فروزانفر و ترنم انصاری هستند که برای رقابت با تیم‌های لبنان، کویت و عربستان سعودی آماده می‌شوند (به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ۱۲ مهر ۱۴۰۴).

تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال

اصفهان در اردوی اخیر فوتسال دختران زیر ۱۷ سال نیز نمایندگانی دارد که برای حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین از ۲۱ مهر ماه آماده می‌شوند. زهرا امینی و فاطمه شکرانی دو ورزشکار اصفهانی هستند که در این اردو حضور دارند و پس از پایان تمرینات در ۲۸ مهر ماه، برای رقابت با تیم‌های بحرین، چین تایپه، چین و هنگ کنگ به بحرین اعزام خواهند شد (به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، ۱۴ مهر ۱۴۰۴).

این حضور پرتعداد در رده‌های سنی مختلف فوتبال و فوتسال بانوان، بیانگر اهمیت استعدادیابی و پرورش نسل جدید ورزشکاران زن در اصفهان است که می‌تواند در آینده پشتوانه محکم تیم‌های ملی بزرگسالان بانوان در سطح آسیا باشد.

تنوع در ورزش: از واترپلو و فوتسال جوانان تا کبدی

ورزشکاران اصفهانی تنها در بالاترین سطح فوتبال ملی حضور ندارند، بلکه در رشته‌های توپی، رزمی و انفرادی دیگر نیز سهمی فعال در اردوهای ملی دارند:

فوتسال جوانان

در اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران (زیر ۲۰ سال)، پنج بازیکن اصفهانی شامل سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی و محمدعرشیا عاطف حضور داشتند که برای بازی تدارکاتی با روسیه اعزام شده و قرار است در اواخر مهرماه نیز عازم بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شوند. این حضور نشان‌دهنده نقش کلیدی اصفهان، به‌ویژه باشگاه‌های بزرگ فوتسال مانند گیتی‌پسند، در تأمین بازیکنان برای تیم‌های ملی فوتسال است (به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴).

واترپلو

شش نماینده اصفهانی، شامل پنج بازیکن (محمدامین سلحشور، کیارش قاراخانی، علی بیاتی، امیرحسین ابوطالبی و پارسا غفوری) و یک مربی (علیرضا کاردان‌پور) به اردوی تیم ملی واترپلو زیر ۱۸ سال دعوت شدند تا برای رقابت‌های رده سنی آسیا در فیلیپین آماده شوند. این تعداد، نشان‌دهنده تمرکز هیئت واترپلو اصفهان بر پرورش استعدادهای جوان در این رشته ورزشی است (به نقل از روزنامه زاینده رود).

کبدی

در رشته‌های انفرادی‌تر نیز اصفهان نماینده دارد. پریا هوشیار، تنها نماینده استان اصفهان، به هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی جوانان دختران اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ دعوت شد. این دعوت در شرایطی است که این اردو یکی از مراحل نهایی آماده‌سازی برای مسابقات آسیایی است (به گزارش خبرگزاری برنا، ۱۳ مهر ۱۴۰۴).

این حضور پرتعداد در رده‌های مختلف سنی و رشته‌ها، اصفهان را به عنوان یک پایگاه جامع ورزش قهرمانی معرفی می‌کند که توانسته است در تمامی بخش‌ها، از فوتبال بزرگسالان تا فوتسال و کبدی بانوان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیروی انسانی برای تیم‌های ملی ایفا کند. تداوم این روند، آینده‌ای روشن را برای ورزش اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی رقم خواهد زد.