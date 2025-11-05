تساوی ۲-۲ سپاهان مقابل آخال ترکمنستان، صعود زودهنگام به حذفی آسیا را قطعی کرد، اما با حواشی تندی همراه بود. هواداران علیه مدیریت شعار دادند و نویدکیا با پذیرش کامل مسئولیت، از مدیرعامل دفاع کرد. در سوی دیگر، سرمربی آخال داوری را یار کمکی سپاهان خواند.

پیروزی‌های بی‌دردسر و مقتدرانه، شاید تنها چیزی است که هواداران پرشور سپاهان در نقش‌جهان انتظارش را داشتند؛ اما آنچه در نخستین میزبانی رسمی آسیایی طلایی‌پوشان رقم خورد، یک شب پرالتهاب، مملو از اشتباهات فردی، وقت‌کشی حریف و در نهایت، یک نجات معجزه‌آسا در دقیقه ۹۶ بود. صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا در ظاهر به دست آمد، اما نه با اقتدار، بلکه با طعمی تلخ که بلافاصله پس از سوت پایان، گلوی هواداران را فشرد و خشم انباشته شده را در قالب شعارهای تند و علنی علیه مدیران باشگاه فوران داد. در این میان، موضع‌گیری محرم نویدکیا در حمایت تمام‌قد از مدیریت، به پیچیدگی‌های این بحران افزود. این گزارش، روایتی از شب پرتنش اصفهان و واکاوی جنجال‌های فنی و مدیریتی سپاهان است.

بحران فنی در شب صعود؛ اشتباهات فردی، آخال و غافلگیری دقیقه ۹۶

تیم فوتبال سپاهان در حالی به مصاف آخال ترکمنستان رفت که نه تنها به دنبال تثبیت صدرنشینی بلکه در پی یک پیروزی قاطع برای بازگرداندن اعتماد به نفس هواداران بود. ترکیب اولیه با تغییراتی مانند حضور حاج‌صفی و کاوه رضایی همراه بود، و شروع بازی نوید یک شب آرام را می‌داد. آرش رضاوند خیلی زود و پیش از دقیقه ۱۰، دروازه حریف را گشود تا همه چیز مهیای یک پیروزی آسان باشد.

اما این امید، خیلی زود با نمایش پرنوسان خط دفاعی سپاهان فروریخت. اشتباهات پیاپی مدافعانی چون آریا یوسفی، محمدامین حزباوی و محمد دانشگر، زمینه‌ساز گل تساوی آخال در همان نیمه نخست شد. تیمی که پیش‌تر در اصفهان میزبانی را واگذار کرده بود، با استفاده از شلختگی خط دفاعی میزبان، به بازی برگشت. در ادامه، برخلاف جریان بازی، آخال در نیمه دوم حتی گل دوم را هم به ثمر رساند و در آستانه رقم زدن یک شکست خانگی شوکه‌کننده برای سپاهان قرار گرفت.

این نقطه، آغاز جنجال‌ها و نمایش پرفشار سپاهان بود. اخراج رحمانوف، بازیکن آخال، در دقیقه ۶۵، تیم ترکمنستانی را ۱۰ نفره کرد و حملات سپاهان را شدت بخشید، اما وقت‌کشی‌های آشکار و مکرر بازیکنان آخال، بازی را فرسایشی و عصبی کرد. تلاش‌های بی‌وقفه سپاهان در طول دقایق پایانی بی‌ثمر ماند تا اینکه در لحظات پایانی و در دقیقه ۹۶ (وقت‌های اضافه)، محمد عسکری روی پاس آریا یوسفی، دروازه آخال را برای بار دوم گشود. این تساوی دیرهنگام، اگرچه سه امتیاز را به ارمغان نیاورد، اما گلیم سپاهان را از آب بیرون کشید و صعود این تیم را به مرحله حذفی قطعی ساخت. با این حال، شادمانی صعود، نتوانست نمایش ضعیف و اشتباهات فردی مکرر را از دید هواداران پنهان کند.

شعارهای کوبنده هواداران؛ پای مدیریت در بحران باز شد!

فارغ از تساوی، بزرگترین حاشیه این دیدار، به دقایق پایانی و پس از سوت داور بازمی‌گشت. هوادارانی که تیمشان را از نظر کیفی در سطح بالاتری می‌دانستند، نه تنها از اشتباهات بازیکنان، بلکه از ضعف کلی تیم در گل‌زنی و عدم ترمیم نقاط ضعف عصبانی بودند. این عصبانیت، مستقیماً متوجه مدیریت باشگاه شد و شعارهای کوبنده‌ای علیه مدیرعامل در ورزشگاه طنین‌انداز گردید. این اعتراض، نشانه‌ای از پایان صبر هواداران و مطالبه‌گری آنان برای جذب بازیکنان جدید، به ویژه در خط حمله بود.

این اقدام هواداران، دو تن از مهم‌ترین ارکان باشگاه را وادار به موضع‌گیری قاطع و سریع در نشست‌های خبری کرد.

نویدکیا و نیکفر: جبهه مشترک علیه انتقادات

محرم نویدکیا در نشست خبری، در واکنشی مستقیم به شعارها، از مدیریت دفاع کرد و تلاش کرد تمام بار مسئولیت فنی را به دوش بکشد:

"قطعاً مسئولیت نتایج تیم با من است و باید یکی یکی مشکلات را برطرف کنم... این بازی هیچ ارتباطی به مدیریت ندارد و تمام مسئولیت متوجه من است. فکر می‌کنم حجم انتقادها کمی بی‌انصافی بود."

سرمربی سپاهان، ضمن تمجید از تلاش بازیکنان، اشتباهات فردی و عدم تمرکز را دلیل اصلی ناکامی دانست و به‌طور تلویحی از هواداران خواست که فشار را از روی مدیران بردارند و متوجه او به عنوان مسئول فنی باشند.

در سوی دیگر، منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه، نیز در میکسدزون، ضمن پذیرش مسئولیت نهایی به عنوان بالاترین مقام اجرایی، از سرمربی تیم حمایت تمام‌قد کرد و قول‌هایی برای آینده داد:

"من از سرمربی تیم به‌طور کامل حمایت می‌کنم و پشت بازیکنانم هستم. وظیفه‌ ما این است که در نیم‌فصل... نقاط ضعف تیم را بر اساس گزارش کادر فنی شناسایی کرده و در زمان مناسب تیم را ترمیم و تقویت کنیم."

وی با اشاره به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و مصدومیت بازیکنان خارجی، از هواداران خواست تا به کادر فنی فرصت دهند و ثبات را حفظ کنند. او همچنین اشاره کرد که برای بررسی دغدغه‌های رفاهی هواداران، شخصاً به ورزشگاه رفته و قصد دارد طرح «تکریم هوادار» را پیگیری نماید.

جنجال داوری؛ سرمربی آخال: داوران یار کمکی سپاهان بودند!

اگرچه نویدکیا عملکرد داور را قابل قبول و بدون تأثیر در نتیجه دانست، اما جنجالی‌ترین بخش ماجرا، اظهارات سرمربی آخال، عزیز آنامحمدوف بود. او با انتقادی شدید و بی‌سابقه، تیم داوری را به جانبداری متهم کرد و ادعا نمود:

"تابه‌حال همچین داوری بدی ندیده بودم و به‌نظرم تیم حریف [سپاهان] باید از کوبل‌داوری متشکر باشد... حریف با ۱۴ بازیکن بازی می‌کرد و ما ۹ نفره بودیم."

اشاره او به اخراج بازیکن آخال و اعلام نشدن خطاهایی به نفع تیمش بود. دروازه‌بان آخال و بهترین بازیکن زمین، کاکاگلدی بردیف نیز این ادعا را تکرار کرد و گفت: "داوران به ما فضای بازی ندادند." این ادعاها، ابعاد حاشیه‌ای این مسابقه را به فراتر از مرزهای باشگاهی و فنی برد و یک جنجال بین‌المللی ایجاد کرد.