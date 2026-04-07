سرمربی تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان:
مجتمع فولاد مبارکه را بار دیگر میسازیم
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان: متأسفانه کشور عزیزمان مورد تهاجم دشمن قرار گرفته و هموطنان بیگناه به شهادت رسیدهاند که تسلیت میگویم.
وی گفت: در ضمن جا دارد به هم محلهاىهاى خودم هم تسلیت بگویم، به خصوص خانواده ملکى و مهدور که در این حملات به شهادت رسیدند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان افزود: به زیرساختهای صنعتی و غیرنظامی کشور از جمله مجتمع فولاد مبارکه و برخلاف معاهدات بینالمللی حمله شد که آن را محکوم میکنم.
محرم نویدکیا گفت: فولاد مبارکه در کنار نقش اصلی خود در اقتصاد کشور و معیشت مردم، نه تنها نقش حیاتی در ورزش اصفهان داشت، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی ورزش کشور بوده است.
وی افزود: من هم به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ فولاد مبارکه اعلام میدارم در کنار یکدیگر و با قدمهایی استوار بار دیگر مجتمع فولاد مبارکه را میسازیم تا افتخارآفرینی در حوزه صنعت و ورزش ادامهدار باشد. مطمئن هستم مردم کشورمان با اتحاد و همبستگی خود، در کنار یکدیگر به سمت آینده محکمتر قدم خواهند برداشت.