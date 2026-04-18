سپاهان و ذوب آهن اصفهان در انتظار تعیین وضعیت لیگ برتر

فردا یکشنبه تکلیف سپاهان و ذوب آهن، ۲ نماینده فوتبال اصفهان در لیگ برتر مشخص می شود. براساس اعلام فدراسیون فوتبال فردا قرار است نشست مهمی با حضور مدیران باشگاه‌ها در فدراسیون فوتبال برگزار گردد تا درباره از سرگیری لیگ یا معرفی تیم‌های برتر بر اساس جدول فعلی تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

پس از وقفه‌ در لیگ برتر که به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان ایجاد شد، دوستاران فوتبال منتظر بودند با اعلام آتش‌بس، شاهد ادامه رقابت ها باشند، اما خروج نزدیک به تمام بازیکنان خارجی، مشکلاتی را برای بسیاری از تیم‌ها ایجاد کرده است.

تعیین وضعیت لیگ، سرنوشت ساز نمایندگان فوتبال اصفهان

تعیین وضعیت لیگ از آن جا برای تیم‌های اصفهانی اهمیت دوچندان دارد که باید قهرمان لیگ، نایب قهرمان و یک تیم برای پلی‌آف که قهرمان حذفی است، معرفی و از سوی دیگر تکلیف ۲ تیم سقوط کننده به لیگ یک نیز مشخص شود. سپاهان برای گرفتن سهمیه آسیا و ذوب آهن برای سقوط نکردن به لیگ یک تمایل بیشتری برای ادامه لیگ دارند.

سال آینده تنها قهرمان لیگ برتر امسال جواز حضور مستقیم در لیگ نخبگان آسیا را خواهد داشت و تیم دوم جدول نیز راهی پلی آف لیگ نخبگان آسیا می شود و چون سپاهان هم اکنون با ۳۹ امتیاز، هم امتیاز تراکتور اما با تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار دارد به نظر می رسد ادامه لیگ به سود نماینده اصفهان باشد.

سپاهان که مانند فصل پیش قهرمان نیم فصل شده به نسبت ۲ تیم بالاتر یعنی استقلال و تراکتور بازی های آسانتری در پیش دارد و هرچند طلایی پوشان در صورت ادامه لیگ باید در تهران و در هفته ۲۵، در بازی ۶ امتیازی به مصاف استقلال صدر نشین بروند اما نبود بازیکنان خارجی ۲ تیم کفه موازنه قدرت را به سود سپاهانی ها سنگین تر می کند.

رتبه فعلی سپاهان، نمی تواند جواز حضور آسیایی آن ها را تضمین کند و هوداران این تیم بدون تردید به رتبه سوم رضایت نمی دهند و شاید از این روست که تمرینات طلایی پوشان پیش از تصمیم فردای فدراسیون و از دیروز (جمعه) آغاز شد.

هرچند کارخانه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان قلب تپنده صنعت ایران و اصفهان، در پی حملات دشمن، متحمل خسارات سنگینی شده اما به نظر می رسد، ادامه مسابقات لیگ برتر بتواند منجر به حفظ نشاط اجتماعی و زنده نگه‌داشتن امید مردم اصفهان به حضور پرقدرت طلایی پوشان در ورزش شود.

فوتبال ویترین اصلی و پرهوادارترین ورزش در باشگاه سپاهان است و طلایی پوشان سال هاست که به عنوان مدعی همیشگی لیگ و نماینده‌ای در آسیا شناخته می‌شوند که به فینال رقابت های لیگ قهرمانان در بالاترین سطح مسابقات نیز رسیده اند و حالا انتظار می‌رود فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان با حمایت از این تیم، بر تداوم مسابقات لیگ تاکید کنند.

ذوب آهن نیازمند ادامه مسابقات لیگ برتر

در سوی دیگر جدول و در نقطه مقابل سپاهان، ذوب آهن با یک بازی کمتر ۱۹ امتیازی و در رده ۱۵ جدول و پایین تر از ۲ تیم ۲۲ امتیازی شمس آذر قزوین و آلومینیوم اراک قرار دارد که در صورت تصمیم فدراسیون مبتنی بر معرفی تیم‌ها بر اساس جدول سقوط خواهد کرد.

ذوب آهن که جزو تیم های انگشت شماری است که از اولین دوره در لیگ برتر و بالاترین سطح فوتبال ایران حضور داشته و هرگز به لیگ پایین تر سقوط نکرده، به دنبال ادامه رقابت هاست، به ویژه آن که یک بازی کمتر و بازی های آسانتر نسبت به شمس آذر قزوین و آلومینیوم اراک راه را برای صعود چند پله ای ذوبی ها فراهم می‌کند.

ذوب آهن که در سال‌های نه ‌چندان دور یکی از نمایندگان قابل احترام فوتبال ایران در آسیا بود و حتی طعم نایب‌قهرمانی قاره کهن را هم چشیده، به احتساب بازی‌های عقب افتاده‌اش ۹ مسابقه تا پایان لیگ در پیش دارد؛ ۹ بازی که می‌تواند مسیر گاندوها را از سقوط به صعود تا میانه‌های جدول تغییر دهد، بنابراین ادامه لیگ قطعا به سود این تیم پرسابقه فوتبال اصفهان است.

ذوب آهن، در صورت شروع دوباره لیگ، به احتمال زیاد با دیدار مقابل پرسپولیس لیگ را ادامه خواهد داد که هرچند یکی از سخت‌ترین بازی‌های ممکن در این مقطع است اما غیبت سرمربی پرسپولیس برگ برنده سبزپوشان خواهد بود، هر چند که سرخ پوشان پایتخت برای بازگشت به کورس قهرمانی به هر سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارد و این کار شاگردان جلال امیدیان را دشوار خواهد کرد.

اما واقعیت این است که برای ذوب‌آهن، بازی آسان و سخت بی معناست و همه مسابقات حکم فینال را دارد.

به هرحال، به نظر می رسد ادامه بازی های لیگ، بهترین تصمیم برای فوتبال اصفهان و ورزش دوستان کشور باشد، به ویژه آن که باید توجه داشت حمله و بمباران های دشمن هدفی جز فلج کردن چرخه اقتصاد و تزریق ناامیدی به بدنه جامعه نداشت و ادامه مسابقات لیگ برتر می تواند موجب حفظ نشاط اجتماعی از طریق ورزش و زنده نگه‌داشتن امید مردم ایران و اصفهان به حضور پرقدرت در ورزش شود.