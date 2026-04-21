پس از قهرمانی لیگ برتر؛ کشاورز سرمربی گیتی پسند باقی ماند

باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان شامگاه دوشنبه اعلام کرد: عصر امروز با تصویب اعضای هیات مدیره و مذاکرات انجام شده، محمد کشاورز به عنوان سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در فصل ۱۴۰۵ معرفی گردید.

گفتنی است، محمد کشاورز که خود سابقه بازی در گیتی پسند اصفهان را دارد، در سه فصل گذشته سه جام قهرمانی برای این تیم اصفهانی به ارمغان آورده است.

اصفهان از قطب‌های اصلی فوتسال کشور در هر ۲ بخش مردان و زنان است و در فصل گذشته ۲ تیم گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان در لیگ برتر مردان و تیم زنان سپاهان در لیگ برتر بانوان حضور داشتند.

تیم فوتسال مردان گیتی پسند اصفهان پس از کسب قهرمانی شب گذشته هم اکنون با کسب هفت عنوان قهرمانی و هفت نایب قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران پرافتخارترین تیم فوتسال در این رقابت هاست، این تیم سال ۱۳۹۰ قهرمان لیگ فوتسال قهرمانان آسیا شد.