بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیای چین

درخشش ورزشکار اصفهانی در مسابقات آسیایی

ورزشکار اهل اصفهان در رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا برای کاروان ایران نشان طلا کسب کرد.

رقابت نهایی ماده پرتاب وزنه دوومیدانی در بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیای چین با حضور ۹ نماینده از ۵ کشور ایران، چین، سریلانکا، تایلند و ازبکستان امروز یکشنبه پیگیری شد.

ورزشکاران در سه پرتاب، شانس خود را برای ثبت بهترین رکورد و حضور در فینال و سپس کسب جایگاه روی سکو امتحان کردند.

در پایان این مسابقات، نماینده اصفهانی کشورمان حسن عجمی بختیاروند با رکورد ۲۰،۱۷ به مدال طلا دست‌یافت.

رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا برای کاروان ایران با کسب نخستین مدال طلای این کاروان امروز به پایان رسید.

 

