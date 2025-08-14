سازمان عمران زایندهرود برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن میکند
تبدیل چادگان به مقصد گردشگری ایران
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود گفت: این سازمان با پهن کردن «فرش قرمز» برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، از هر طرحی که سرانه خدماتی دهکده را ارتقا دهد استقبال میکند. او تأکید میکند که تغییر نگاه به صنعت گردشگری ضروری است؛ اقتصاد ما باید از این صنعت جان بگیرد بنابراین لازم است زاویه دید و رویکرد خود را نرمتر و منعطفتر کنیم.
دهکده زایندهرود در شهرستان چادگان، که سالها صرفا بهعنوان یک مجموعه اقامتی شناخته میشد، اکنون با رویکردی تازه و برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، در مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی استان اصفهان قرار گرفته است.
رسول جهانگیری معتقد است این مجموعه میتواند علاوه بر رونقبخشی به اقتصاد محلی، زمینهساز تحولی گسترده در حوزه گردشگری پایدار و اشتغالزایی منطقه باشد.
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود با حضور در تحریریه اصفهان امروز از برنامهریزی برای تغییر چهره این مجموعه از یک «خوابگاه» به یک مرکز زنده گردشگری خبر داد و گفت: با اجرای پروژههای تفریحی، ورزشی و فرهنگی در فاز اول و آغاز عملیات دهکده دوم، علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی، این مجموعه به یکی از قطبهای گردشگری ملی تبدیل خواهد شد.
تحول در رویکرد مدیریتی و بهبود منابع انسانی
رسول جهانگیری که حدود هفت ماه است سکان مدیریت سازمان عمران زایندهرود را بر عهده گرفته، گفت: شرایط فعلی سازمان ظرفیتهای کمنظیری دارد که با برنامهریزی دقیق میتوان از آنها بهرهبرداری کرد. او ساختار مدیریتی خود را بر سه افق زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت استوار کرده و نخستین گام را به بهبود و بازآرایی منابع انسانی اختصاص داده است.
دهکده عمران که در شهرستان چادگان و در جایگاهی استانی واقع شده، به گفته جهانگیری میتواند نقطه عطفی در بهبود شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه باشد. او خاطرنشان کرد: چادگان از جمله شهرستانهای کمبرخوردار استان اصفهان است، اما با برنامهریزی کلان و ظرفیتهای دهکده، فرصتهای اشتغالزایی و سرمایهگذاری قابلتوجهی ایجاد شده است.
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود خاطرنشان کرد: اصلاح عملکرد و انگیزه پرسنل زیربنای موفقیت در حوزه خدمات گردشگری است؛ اگر منابع انسانی به درستی مدیریت شوند، برخورد مناسب با مهمانان و مالکان نیز به شکل طبیعی شکل میگیرد.
در همین راستا، جهانگیری گفت: طی این هفت ماه موفق شده مطالبات چندصد نفر از کارکنان زیرمجموعه را پرداخت کرده و رضایت نسبی را در میان آنان ایجاد کند.
توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذار
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود در توضیح برنامههای میانمدت این مجموعه گفت: دهکده زایندهرود را بهعنوان یک موجود زنده میبینیم که باید با تزریق ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد جذابیتهای جدید، پویایی آن را حفظ کنیم. به همین منظور، در کوتاهمدت ساماندهی یک سایت ۱۵ هکتاری آغاز شده است تا ضمن بهبود سیما و منظر شهری، از ایجاد مزاحمت برای ساکنان دائمی جلوگیری شود و گردشگران موقت نیز از امکانات رفاهی مناسب بهرهمند گردند.
جهانگیری به جاذبههای بالقوهای چون بازیهای آبی، تلهکابین، پرواز با پاراگلایدر، پاراموتور، بالن و دیگر تفریحات ماجراجویانه اشاره میکند که میتوانند جوانان را به دهکده جذب کنند. او معتقد است که نسل جدید به دنبال تجربههای نو و هیجانانگیز است و ایجاد این زیرساختها میتواند فضای فرهنگی و تفریحی دهکده را متحول کند.
ایجاد «پل دوستی» میان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
یکی از ایدههای خلاقانه مطرحشده، ایجاد «پل دوستی» میان استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که علاوه بر تقویت تعاملات اجتماعی و فرهنگی، میتواند مسیرهای گردشگری را گسترش دهد. جهانگیری همچنین به آغاز پروژههای دهکده دوم زایندهرود اشاره میکند؛ مجموعهای با مساحت چندصد هکتار که به گفته او ظرفیتهای ملی در حوزههای اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و بازرگانی دارد و میتواند محل کمپ تیمهای ملی و بینالمللی باشد، مشابه آنچه امروز در برخی شهرهای کوچک ترکیه اجرا میشود.
چشمانداز بلندمدت و تعامل با دستگاهها
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود، همراهی استاندار اصفهان را یکی از نقاط قوت فعلی میداند و میگوید: استاندار بهخوبی میداند که نجات اصفهان در گرو استفاده از ظرفیتهای گردشگری آن است. به گفته او، دستگاههایی همچون آب منطقهای، محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نیز در تعامل و همسویی با سازمان قرار دارند، نه در تقابل.
جهانگیری یکی از پیششرطهای احیای زایندهرود را اجرای کامل طرح انتقال آب از جنوب و دریا به اصفهان دانست که با تحقق این پروژه، مصرف صنعتی از زایندهرود حذف خواهد شد و جریان رودخانه نه تنها به اصفهان بلکه به کل کشور منفعت میرساند.
او درباره تأثیرات اقتصادی بهرهبرداری کامل از دهکده دوم زایندهرود گفت: این پروژه میتواند نرخ بیکاری شهرستان فریدن را کاهش دهد، همانطور که فعالیتهای دهکده اول باعث شد نرخ بیکاری چادگان به صفر برسد. به گفته مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود ، توسعه کویر ورزنه و مناطق جنوبی اصفهان نیز در دستور کار قرار دارد و در صورت تکمیل زیرساختها، میتوان این مناطق را به کانونهای گردشگری تبدیل کرد.
جهانگیری بر اهمیت زمانبندی درست در اجرای پروژهها تأکید کرد: اگر بدون برنامه و در اوج بینظمی پروژهای را افتتاح کنیم، نه بازخورد اقتصادی خواهد داشت و نه رونق فرهنگی و اجتماعی.
او همچنین از ظرفیت بالای صنایع بزرگ، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی یاد میکند که با همافزایی و تشکیل کارگروههای تخصصی میتوانند موتور محرک توسعه باشند.
مدیرعامل سازمان عمران زایندهرود تجربه موفق حذف عوارض ساخت هتل و مهمانسرا در اصفهان را نمونهای از مشوقهای مؤثر برای سرمایهگذاری دانست و گفت: با این اقدام، سرمایهگذاران سرمایه خود را وارد اصفهان کردند و ارزش افزوده آن دوباره به شهر بازگشت؛ این همان درآمد پایدار است که باید به آن توجه کنیم.
جهانگیری در پایان به ظرفیتهای منحصربهفرد دهکده اول اشاره کرد: سایت آهوان با ۳۰ رأس آهو و امکانات سوارکاری در چادگان از ویژگیهایی است که کمتر جایی یافت میشود. این ظرفیتها باید بهدرستی معرفی و بهرهبرداری شوند تا نگاه مردم به دهکده فقط بهعنوان یک خوابگاه محدود نماند.