نایب رئیس اتاق اصناف استان:
ششمین جشنواره «ضیافت نصف جهان» در اصفهان برگزار میشود
نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان از برگزاری ششمین جشنواره غذا و تشریفات اصفهان با نماد «ضیافت نصف جهان» در روزهای سوم و چهارم شهریور خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی توانمندیهای اصفهان، ترویج غذای سنتی و ارائه راهکارهایی برای ترویج غذای سالم برگزار میشود.
عباس سلطانی، نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان درباره جشنواره غذا و تشریفات اصفهان که با نماد «ضیافت نصف جهان» برگزار میشود، اظهار کرد: این جشنواره پیشتر پنج دوره برگزار شده بود، اما بهدلیل برخی وقفهها همچون کرونا، برگزاری آن مدتی متوقف شد، حال به دستور استاندار استان روند برگزاری دوباره آغاز و کمیتهای فنی برای مدیریت امور تشکیل شد؛ در این مرحله، مکان برگزاری مشخص و فراخوانی به اتحادیهها انجام شده است.
او افزود: در بخش غذایی، کلیه فعالان حوزه غذا و تشریفات برای شرکت در جشنواره فراخوانده شدند که قریب به ۲۰۰ نفر برای شرکت در ثبتنام کردهاند؛ کمیته اجرایی پس از بررسی شرایط و شاخصهای تعیینشده، ۲۵ نفر را بهعنوان شرکتکنندگان منتخب برگزید که تمامی از برندهای معتبر شهر انتخاب شدند.
نایب رئیس اتاق اصناف و رئیس تالار و رستورانداران بیان کرد: همزمان با جشنواره، نمایشگاهی از صنایع وابسته به غذا و تشریفات نیز برگزار میشود، در این نمایشگاه حدود ۲۶ شرکت بزرگ، دستاوردهای خود را ارائه میدهند. علاوهبر این، برخی فعالان حوزه نوشیدنی و فینگرفود نیز بهعنوان شرکتکننده به جمع افزوده شدند، در مجموع ۵۶ تا ۷۰ برند در بخشهای مختلف جشنواره و نمایشگاه حضور دارند.
سلطانی گفت: جشنواره در روزهای سوم و چهارم شهریور برگزار میشود و مراسم افتتاحیه با حضور مقامات استانی و اعضای اتحادیههای سراسر کشور انجام خواهد شد، هدف اصلی برگزاری جشنواره، معرفی توانمندیهای اصفهان با نماد «ضیافت نصف جهان» و شعار جشنواره، ترویج غذای سنتی اصفهان است که در میان نسل جوان کمتر شناخته شده است.
او ادامه داد: از دیگر اهداف جشنواره، معرفی غذای سالم است؛ با توجه به شیوع دیابت نوع دو در اصفهان و کشور، در این جشنواره راهکارهایی برای تهیه و مصرف غذای سالم ارائه میشود که شامل پخت غذاهای کمچرب، کمنمک و با ادویههای استاندارد است تا نشان داده شود که رستورانها و فعالان حوزه غذا میتوانند غذای سالم و استاندارد ارائه دهند.
نایب رئیس اتاق اصناف و رئیس تالار و رستورانداران توضیح داد: محل برگزاری جشنواره در یکی از تالارهای عمومی شهر است در این نمایشگاه بهدلیل محدودیت فضا، شرکت برای عموم مردم آزاد نیست و ظرفیت آن محدود به جمعیت تخصصی است، اما در مراسم افتتاحیه، حضور استاندار و برخی مقامات پیشبینی شده است، همچنین در آخرین روز نمایشگاه، کمیته داوری افراد برتر را انتخاب و جوایز توسط استاندار به آنان اهدا خواهد شد.